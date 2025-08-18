Ídolo, Udonis Haslem faz alerta sobre temporada do Heat

O Miami Heat não é uma das equipes mais badaladas para a próxima temporada, mas Udonis Haslem está curioso. O ídolo vai estar de olho no time por mais do que só uma torcida. Ele crê que, apesar de não atrair atenção com grandes negócios, a franquia trouxe adições pontuais para o seu elenco. Com isso, torcedores e analistas podem estar subestimando esse grupo.

“Eu sei que as pessoas vão dizer que sou parcial, mas isso é sincero: quero ver Miami. Esse é um time que sempre teve problemas para pontuar. Apesar disso, está entre as cinco ou dez melhores defesas da NBA todos os anos. Então, quando traz um pontuador do nível de Norman Powell, é o tipo de reforço pontual. É o que precisavam”, avaliou o agora analista da ESPN.

Powell, no entanto, chegou ao Heat como um tipo de “prêmio de consolação”. Foi uma troca elogiada, mas pouco para uma equipe que passou os últimos meses em boatos de aquisição de astros no mercado. Kevin Durant, por exemplo, foi um dos nomes especulados em Miami. Ainda assim, Haslem crê que o elenco tem talento o bastante para apresentar um ataque mais eficiente.

“Tyler Herro também é um grande pontuador, enquanto Bam Adebayo tem algumas grandes atuações ofensivas. É claro que todos não vão fazer 20 pontos todos os dias. Mas isso dá mais opções e dinamismo ao elenco para o ataque. Se marcarem em alto nível, eu não tenho dúvidas de que Erik Spoelstra vai colocá-los em condições de pontuar”, projetou o ex-ala-pivô.

Empolgado

Não é só Udonis Haslem, aliás, quem está animado para a temporada de Powell pelo Heat. O próprio ala-armador não esconde a empolgação com a chance de atuar pela equipe da Flórida. Ele admite que, a princípio, pensava em negociar uma extensão de contrato com o Los Angeles Clippers. Mas, ao saber da notícia, a mudança foi uma das surpresas mais agradáveis que poderia ter.

“Foi um choque saber que havia sido negociado, mas isso virou empolgação assim que soube o meu destino. Afinal, todos sempre falarem muito bem da cidade, dos fãs e da organização. Eu sempre fui um grande fã de Dwyane Wade, além disso. Sempre me entendi como um encaixe perfeito nessa cultura de esforço e espírito competitivo. Eu posso liderar essa equipe”, garantiu o veterano.

Powell, mais do que isso, também se vê como alguém para comandar uma reviravolta em Miami. Está pronto para levar o time além do que os fãs e analistas imaginam. “Eu creio que posso ser o foco de um time e fazer a diferença. Pois nunca dei ouvidos para as limitações que as pessoas apontavam em meu jogo. Me vejo como uma referência ofensiva em um time vencedor, como Miami”, cravou.

Recuperação

Udonis Haslem ainda tem mais uma aposta para a próxima temporada do Heat. Assim como vários analistas, ele crê que Powell vai dar uma nova dimensão para o ataque de Miami. E, ao mesmo tempo, vê outro reforço já no elenco: o armador Terry Rozier. O ex-atleta antevê uma campanha de recuperação do especialista defensivo, que foi uma decepção desde que chegou à Flórida.

“Eu sei que Terry não teve uma boa temporada em Miami ainda. Mas não se esqueça que, em seus melhores momentos, também foi um jogador capaz de pontuar em volume e contribuir em vitórias. Ele não vai fazer 20 pontos por noite, mas vai ser melhor agora”, previu um confiante Haslem.

