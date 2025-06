Ideia de troca coloca Jrue Holiday no Clippers

O Boston Celtics deve ter que promover mudanças no elenco para 2025/26. Com Jayson Tatum lesionado e a folha salarial mais cara da NBA, o time celta terá que abrir mão de titulares para evitar o segundo nível de multas. Desse modo, Jedd Pagaduan, do ClutchPoints, sugeriu a troca de Jrue Holiday para o Los Angeles Clippers.

Holiday é um dos principais rumores do mercado de troca da NBA. Aos 35 anos e com três anos de salário restantes, o armador já não é mais visto como um custo-benefício no Celtics. Desse modo, é provável que a franquia busque a troca do armador para abrir espaço no teto salarial e evitar as multas.

O Clippers, enquanto isso, é visto como um time que pode aproveitar a reta final de Holiday na NBA. De acordo com Pagaduan, o veterano pode uma das chaves para Los Angeles brigar pelo título com a dupla James Harden e Kawhi Leonard.

“Embora Jrue Holiday não seja o mesmo de antes, ele ainda é um atleta que contribui para vitórias. Além disso, é um dos melhores defensores da NBA. Para a maioria dos times, adquiro-lo não faz sentido pelo custo e idade. Porém, o Clippers não tem muitas opções. O tempo está passando, Leonard e Harden estão velhos e Holiday seria uma boa peça para encaixar com eles, Norman Powell e Ivica Zubac”, disse Pagaduan.

Para a troca do Clippers por Jrue Holiday, o jornalista sugere o pacote:

Clippers recebe: Jrue Holiday

Celtics recebe: Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Kris Dunn

“Se o Clippers conseguir Holiday por esse pacote, a troca pode ser uma grande vitória. Jones e Dunn costumam ser deixados livres nos playoffs pelas limitações ofensivas. Bogdanovic, enquanto isso, é um jogador de banco, embora seja importante pelo arremesso de três pontos”, analisou Pagaduan.

O desafio, porém, é fazer o Celtics aceitar a proposta de troca do Clippers. Isso porque, o trio Dunn, Jones e Bogdanovic não representaria um alívio salarial imediato para Boston. No entanto, eles poderiam oferecer profundidade ao elenco de olho na briga pelo título após a volta de Jayson Tatum.

Por fim, a troca afetaria a disposição de jogadores no elenco do Clippers. O time enviaria três nomes importantes na rotação, em troca de apenas um. Ainda assim, o jornalista acredita que o valor vale a pena pelo potencial de Holiday em elevar o time na NBA.

“Para adquirir talento, é preciso abrir mão de talento. Los Angeles foi proativo ao adicionar juventudo ao elenco no ano passado. Então, pode haver certo medo em trocar esse pacote por Jrue Holiday. Porém, essa pode ser a melhor opção sem mexer no núcleo principal do time”, finalizou o jornalista.

