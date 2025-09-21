Hornets aposta em novo jogador para aflorar “líder” LaMelo Ball

Não é segredo para ninguém que LaMelo Ball é o melhor jogador do Charlotte Hornets. Mas há uma grande diferença entre ser uma referência técnica e um líder. A liderança mostra-se, acima de tudo, na influência positiva e exemplo no elenco. É um consenso que o astro precisa melhorar no quesito. Segundo Roderick Boone, do jornal The Charlotte Observer, o técnico Charles Lee crê em um novo triunfo para isso.

Continua após a publicidade

“A liderança de LaMelo é um dos pontos para se atentar na temporada de Charlotte. Afinal, como melhor jogador e mais bem pago do elenco, ele precisa assumir mais responsabilidade. O time quer vê-lo avançar nesse sentido e, a princípio, a aposta é que a adição de Collin Sexton vai ajudar nisso. Charles está animado com o impacto do novo reforço”, contou o setorista da franquia.

Ball tem sido uma arma ofensiva incrível para o Hornets quando está em quadra, mas também é questionado. A sua disponibilidade para a equipe é um problema, pois ficou fora de mais de 130 jogos nas últimas três temporadas. A falta de evolução defensiva, por sua vez, levanta dúvidas sobre o seu comprometimento. Boone, no entanto, revela que há sinais de mudança na postura do jovem astro.

Continua após a publicidade

“Charles teve um jantar com LaMelo para discutir os objetivos para a campanha. Ele deu sinais positivos, pois registrou algumas de suas melhores marcas pessoais em termos de condicionamento físico. Mas o técnico também vai cobrar que ele mostre evolução na defesa. Quer ver não só mais esforço, mas disciplina e consistência também”, explicou o jornalista.

Leia mais sobre LaMelo Ball

Nova dupla

Por mais que seja o melhor jogador do Hornets, LaMelo Ball também tem um desafio com a chegada de Sexton. O reforço chega para ajudá-lo, mas, ao mesmo tempo, ser um possível rival. Ambos são armadores e, por isso, exibem o seu melhor basquete com a bola nas mãos. Mas o atleta recém-chegado pensa mais em ser uma dupla com o colega do que um substituto.

Continua após a publicidade

“A NBA, no fim das contas, é sobre quem conduz o ataque a cada lance. Tudo muda de posse em posse, então não se trata de ter um armador e um ala-armador ‘engessados’ em funções. Nós vamos nos ajudar nos dois lados da quadra, em síntese. E precisamos colocar os nossos companheiros nas melhores condições possíveis”, projetou o atleta de 26 anos.

Para agilizar o processo de entrosamento, Sexton revelou que já fez algumas atividades com Ball. Afinal, a única forma de criar essa sintonia é dentro de quadra. “Eu já comecei os treinos com LaMelo nas últimas semanas. Estou tentando entender como ele gosta de jogar e os arremessos com os quais se sente mais confortáveis, por exemplo. Estou bem animado com essa parceria”, concluiu.

Continua após a publicidade

Reforço

Não há informação se o técnico Charles Lee pediu a troca que trouxe Sexton para a Carolina do Norte. Mas ele diz estar satisfeito demais com o reforço. Não é só um tipo de mentor para Ball, como também um atleta para incentivar o salto competitivo do time. O treinador aposta em uma grande temporada de estreia do jogador no Hornets.

“De longe, Collin sempre se destacou para mim por causa do espírito competitivo. Por isso, eu estou agradecido de tê-lo ao meu lado agora. Ele traz um ímpeto destemido, agressivo. Além disso, estava treinando desde o primeiro dia depois que anunciamos a troca. Está em nossos ginásios todos os dias e tenta se comunicar com todo mundo durante os treinos”, elogiou o jovem técnico.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA