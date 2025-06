Herói do terceiro jogo das finais, Bennedict Mathurin falha em derrota

Cestinha do Indiana Pacers no terceiro jogo das finais da NBA, o ala Bennedict Mathurin decepcionou na derrota para o Oklahoma City Thunder na noite de sexta-feira (13). Ele esteve em todos os lances capitais do último minuto, enquanto o time de Indiana tentava se aproximar no placar.

Apesar de ser titular em 49 dos 72 jogos que fez em 2024/25, Mathurin vem sendo reserva ao longo dos playoffs. Mas mesmo vindo do banco, ele vem conseguindo ter boas atuações. Como no terceiro jogo, por exemplo, quando fez 27 pontos em 22 minutos.

Então, no quarto jogo da série decisiva, Mathurin não encontrou o seu melhor ritmo e tinha apenas 13 minutos em quadra quando Aaron Nesmith cometeu a sua sexta falta. O técnico Rick Carlisle o colocou na partida, em busca de encostar no marcador. Afinal, o Thunder liderava por 107 a 103.

Com 23 segundos para o fim, o ala recebeu falta de Chet Holmgren, cobrou os lances livres, mas errou ambos. O Thunder pediu tempo, mas na saída de bola, Mathurin fez falta antes mesmo que a reposição tivesse acontecido. Como resultado, Shai Gilgeous-Alexander ampliou para 108 a 103. O Pacers conseguiu roubar a bola e, de novo, o reserva estava envolvido. Ele sofreu falta, acertou um dos lances livres, cortando para quatro.

Mas Bennedict Mathurin ainda teve tempo para fazer outra falta antes da saída de bola, deixando o quarto jogo das finais da NBA praticamente impossível de reverter. De fato, foi.

Após o jogo, Pascal Siakam e Rick Carlisle falaram com os jornalistas. De acordo com o ala-pivô, o Pacers tentou de tudo, mas se perdeu nos minutos finais.

“A gente queria vencer. Eu achei que a gente jogou bem o bastante para sair com a vitória, mas não deu”, disse o camaronês, autor de 20 pontos, oito rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola.

Por outro lado, o técnico falou que o Pacers perdeu uma grande chance em casa de abrir 3 a 1. Agora, com a série em 2 a 2, sendo o próximo jogo em Oklahoma City, deixou tudo mais difícil para Indiana.

“É um tipo de desafio que a gente tem, passando por ótimos e péssimos momentos. Agora, é um dos péssimos, mas nós vamos ter de dar um salto no próximo jogo”, disse Carlisle.

O quinto jogo das finais da NBA acontece na próxima segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

