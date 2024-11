Hawks prepara grande homenagem para lenda Dikembe Mutombo

A lenda Dikembe Mutombo vai receber uma noite de homenagens do Atlanta Hawks na próxima segunda-feira (25). A franquia anunciou que o jogo contra o Dallas Mavericks será dedicado a celebrar a vida e carreira do icônico pivô. Não existe confirmação, por enquanto, sobre as ações planejadas. O jogador morreu no fim de setembro, aos 58 anos, depois de uma longa batalha contra um câncer no cérebro.

“Nós estamos muito tristes pela morte de Dikembe. Mas, ao mesmo tempo, é uma honra usar a partida da próxima segunda como uma plataforma para homenageá-lo. A nossa equipe tem o compromisso de preservar o seu legado e celebrar o impacto que causou dentro e fora das quadras. Isso é a maior prova, certamente, do seu caráter e espírito esportivo”, elogiou Steve Koonin, presidente da franquia.

Segundo o Atlanta Journal-Constitution, alguns detalhes importantes da noite de tributo já estão definidos. O time vai vestir camisas especiais com a imagem do ex-jogador no aquecimento. Na quadra, enquanto isso, vai figurar a silhueta do pivô e o número 55 – que vestiu por mais de quatro temporadas no Hawks. Além disso, a equipe vai usar o seu uniforme especial City Edition pela primeira vez.

Espera-se que vários vídeos de homenagem ao especialista defensivo sejam mostrados durante a partida. Os torcedores presentes, além disso, devem receber incentivos para doar para o “Dikembe Mutombo Memorial Fund”. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos para apoiar as causas e entidades com que o falecido jogador colaborou em vida.

Família

Um dos destaques do evento vai ser a presença de vários familiares de Mutombo. Não há confirmação sobre quais parentes vão estar presentes, mas é uma chance de manter as obras humanitárias da lenda da NBA nos holofotes. Vale lembrar que a sua fundação sempre teve uma parceria com a liga para ações assistenciais na República Democrática do Congo.

“A família Mutombo gostaria de agradecer de coração a todos da organização Hawks por essa atitude. Dikembe, afinal, sempre teve uma relação especial com o time e os fãs de Atlanta. O tributo a sua incrível carreira no basquete, além do seu trabalho humanitário no mundo inteiro, significa muito para nós. Muito”, declarou a família, em comunicado oficial.

Para os familiares, manter a carreira e obra do falecido pivô em evidência traz mais do que uma sensação de conforto. É, acima de tudo, uma forma de honrar a forma como ele via a vida. “Dikembe dizia que o nosso legado em vida é sobre a jornada. E a jornada não termina, pois sempre estamos passando a tocha para novas gerações”, finalizou.

História

Dikembe Mutombo não teve uma passagem longa pelo Hawks, mas foi o bastante para torná-lo uma lenda na franquia. O impacto defensivo do saudoso astro, em particular, deixou marcas junto ao torcedor de Atlanta. Ele é o atleta com a maior média de tocos (3,2) e a terceira maior quantidade total (1094) da história do time. Além disso, é o dono da temporada com mais rebotes da equipe em todos os tempos (853).

O eterno camisa 55 do Hawks disputou 343 partidas pela franquia da Geórgia. Nesse intervalo, ele registrou médias de 11,9 pontos, 12,6 rebotes e 3,2 tocos. Ademais, ele converteu quase 53% dos seus arremessos de quadra pelo time.

