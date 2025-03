Gui Santos faz grande jogo em vitória do Warriors sobre Pistons

O brasileiro Gui Santos foi um dos destaques na vitória do Golden State Warriors sobre o Detroit Pistons por 115 a 110 na noite de sábado (8). O ala começou no banco de reservas, mas atuou por 25 minutos, produzindo 15 pontos, seis rebotes e um toco. Mas o principal nome do time de San Francisco foi o de sempre: Stephen Curry.

Duas vezes MVP, Curry anotou 32 pontos, mas teve problemas com arremessos. No total, ele acertou quatro das 15 tentativas de três, enquanto ainda distribuiu quatro assistências. Jimmy Butler somou 26 pontos, nove rebotes e cinco passes decisivos. Por outro lado, Cade Cunningham liderou o Pistons diante de uma boa defesa do Warriors com 31 pontos. Não por menos, o All-Star em 2024/25 cometeu oito erros de ataque.

Apesar de Curry não brilhar nos arremessos como de costume, e ainda se envolver em discussão com Isaiah Stewart, do Pistons, o astro do Warriors atingiu uma marca incrível. Ele tornou-se o quinto jogador a atingir os 25 mil pontos de forma mais rápida na história da NBA, com 1.011 jogos. Acima dele, apenas Michael Jordan, Oscar Robertson, Jerry West e Kobe Bryant.

Gui Santos ganhou mais tempo de quadra diante do Pistons por conta das ausências das ausências de Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski no Warriors. No entanto, foi o quinto jogo consecutivo com 15 minutos ou mais.

O Warriors começou arrasador, abrindo 9 a 0 sobre o Pistons. No entanto, o time de Detroit virou no início do segundo quarto. Então, o jogo seguiu com muito equilíbrio durante todo o primeiro tempo. Ninguém conseguia abrir larga vantagem, enquanto a equipe californiana falhava muito nos arremessos.

Já na volta do intervalo, os times trocaram a liderança várias vezes até que Cunningham, com cesta de três, deixou o Pistons na frente do Warriors por 87 a 84. Detroit chegou a estar vencendo por 105 a 102, após cesta de Tobias Harris, quando restavam cerca de dois minutos para o fim. Mas com uma cesta de três de Draymond Green e lances livres de Curry, Golden State confirmou o resultado.

Com o triunfo sobre o Pistons, o Warriors chegou a 11 vitórias nos últimos 13 jogos, enquanto segue no sexto lugar do Oeste. Por outro lado, Detroit vem bem no Leste. Apesar de perder o segundo embate consecutivo, segue na sexta posição no Leste.

Neste domingo, o Pistons encara o Portland Trail Blazers, enquanto o Warriors pega o mesmo Blazers na noite de segunda-feira.

