Gregg Popovich fica fora da temporada na NBA

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o técnico Gregg Popovich não volta mais na atual temporada da NBA. Treinador do San Antonio Spurs desde 1997, Popovich sofreu um problema de saúde no início de novembro. Mitch Johnson, seu assistente, assumiu o comando interinamente.

Segundo Charania, Gregg Popovich pode não retornar mais ao cargo no Spurs. Apesar de não existir nenhuma confirmação, a chance seria real.

Cinco vezes campeão da NBA, Popovich estendeu seu contrato com o time de San Antonio em julho de 2023. Então, ele acertou por cinco anos no valor de US$80 milhões.

“Pelo que eu soube, Gregg Popovich não volta na atual temporada da NBA, enquanto o Spurs trabalha com isso. Seu futuro, claramente, está sob incerteza no momento, desde que o técnico sofreu o AVC em novembro. Mas ele continua progredindo, está ficando cada vez mais forte. Vai chegar o momento em que ele vai decidir o que vai fazer no futuro”, disse Charania.

Em dezembro, Popovich declarou que esperava voltar a ficar no banco de reservas ao lado de seus jogadores.

“Ninguém está mais empolgado em me ver voltando ao banco do que os médicos que estão trabalhando comigo na reabilitação”, disse. “Eles aprenderam de forma rápida que eu não sou fácil de ser mandado”.

Aos 76 anos, Gregg Popovich é o treinador mais velho a comandar um time na história da NBA. Ele superou Hubie Brown, que tinha 71 em seu último jogo pelo Memphis Grizzlies.

Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020 com a seleção dos EUA, ele deixou o cargo pouco depois, dando espaço para Steve Kerr assumir. Aliás, o técnico do Golden State Warriors foi seu assistente no Spurs. Kerr é um dos técnicos que já foram campeões da NBA após trabalharem com Popovich. O outro foi Mike Budenholzer, atualmente no Phoenix Suns, que venceu com o Milwaukee Bucks.

Charania ainda indicou que Victor Wembanyama e Popovich estão em contato o tempo todo. Assim como o técnico, o pivô francês está fora do resto da temporada 2024/25 da NBA. Na última semana, o jovem foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda no ombro direito. Desde então, os dois conversam muito sobre o futuro. O treinador acredita que o atleta vai voltar normalmente às quadras.

