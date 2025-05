GM do Thunder, Sam Presti é eleito executivo do ano na NBA

O GM e vice-presidente do Oklahoma City Thunder, Sam Presti, foi eleito executivo do ano na NBA. O anúncio da liga aconteceu na tarde desta terça-feira (6). Para garantir o prêmio, o dirigente superou fortes concorrentes, como Koby Altman, do Cleveland Cavaliers, e Trajan Langdon, do Detroit Pistons.

Em votação feita com os 30 GMs da NBA, Presti recebeu dez de 29 votos possíveis para primeiro lugar. Isso porque, o dirigente não pode votar em si mesmo. Como resultado, teve 74 pontos. Altman, do Cavaliers, foi o segundo, com 58 pontos. Já na terceira posição, por fim, ficou Langdon, que computou 52 pontos.

Além de Sam Presti, Altman e Langdon, outros cinco receberam votos para primeiro lugar. Foram eles: Rafael Stone, do Houston Rockets (4); Lawrence Frank, do Los Angeles Clippers (1); Rob Pelinka, do Los Angeles Lakers (1); Sean Marks, do Brooklyn Nets (1); e Brad Stevens, do Boston Celtics (1).

GM do Thunder desde 2007, Sam Presti recebeu a honraria da NBA pela primeira vez. Ele, aliás, já havia ficado em segundo lugar três vezes (2009-10, 2019-20 e 2023-24).

O prêmio do executivo se traduz no sucesso do Thunder na temporada da NBA. Em 2024/25, Oklahoma City teve a melhor campanha da liga, com 68 vitórias e 14 derrotas, sendo o sexto melhor recorde na história da liga. Além disso, o time estabeleceu um marco histórico de saldo de pontos, uma vez que superou os adversários em 12.9 pontos por jogo.

Para alcançar o sucesso, Presti manteve a base jovem do Thunder que chegou às semifinais do Oeste em 2024. Além disso, adicionei Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Os dois foram peças importantes para garantir a Oklahoma City a melhor defesa da NBA, com uma eficiência defensiva de 106.6. Ou seja, a cada 100 posses de bola, seriam 106.6 pontos.

O trabalho de Presti no atual Thunder, porém, vem de anos. Após a saída da dupla Russell Westbrook e Paul George, o dirigente fez uma reconstrução no grupo. Assim, acumulou ativos, conseguiu montar uma base jovem e levou o time ao topo do Oeste em seis anos.

Primeiro, Sam Presti trocou Russell Westbrook pelo Houston Rockets por quatro escolhas de Draft. Depois, negociou Paul George para o Los Angeles Clippers por cinco escolhas de primeira rodada, além de Shai Gilgeous-Alexander. Então uma promessa, o armador do Canadá se tornou o rosto do Thunder e favorito ao MVP em 2025.

Por fim, Presti acumulou mais escolhas de Draft ao receber veteranos no Thunder, valorizá-los e trocá-los por mais ativos. Com as seleções, ele brilhou nos Drafts recentes, ao selecionar Josh Giddey, Chet Holmgren, Jalen Williams, além de Cason Wallace.

