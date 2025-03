Giannis Antetokounmpo segue fazendo história após vitória do Bucks

Giannis Antetokounmpo brilhou na vitória recente do Milwaukee Bucks na NBA. Diante do Dallas Mavericks, no último sábado (1º), o craque grego marcou 29 pontos, nove rebotes e nove assistências. Além disso, não cometeu turnovers. Desse modo, o astro aumentou o recorde de número de jogos com pelo menos 25 pontos nos últimos dez anos.

O craque do Bucks alcançou 430 jogos com pelo menos 25 pontos. Assim, aumentou a vantagem em relação a nomes como LeBron James (399), James Harden (396) e Damian Lillard (381). A marca reforçou a constância de Antetokounmpo na NBA, sendo ele um dos melhores jogadores da última década.

A vitória sobre o Mavericks, enquanto isso, fortaleceu a posição do Bucks na corrida pelos playoffs. A equipe subiu para a quarta posição do Leste e busca ganhar mais posições, atrás de Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e New York Knicks.

O triunfo, além disso, deu confiança ao Bucks fora de casa. A equipe, afinal, tem somente 13 vitórias em 29 jogos como visitante, sendo um dos piores retrospectos entre os cotados à pós-temporada. Giannis Antetokounmpo, desse modo, cobrou maior confiança do time nos jogos longe de Milwaukee.

“Temos que vencer fora de casa. Em casa, somos bons. Energia, não sei por quê. Dormimos melhor. Dormimos na nossa própria cama. Podemos ficar com a família. Talvez comamos uma comida boa. Eu como a comida da minha mãe. Então, talvez eu jogue melhor em casa. Mas agora é fora. Precisamos ser melhores fora. Não temos sido bons fora de casa nesta temporada. Este é um jogo importante para construir algo”, comentou Giannis após a vitória.

Leia mais!

Giannis Antetokounmpo, portanto, espera que a vitória do Bucks fora de casa possa dar ânimo. O time, aliás, joga mais uma vez longe dos seus domínios, diante do Atlanta Hawks, nesta terça-feira (4). O adversário ocupa a nona posição do Leste e vem de duas derrotas.

“Espero que possamos ir para Atlanta e evoluir a partir disso. Mas, para ganhar algo, vencer uma série ou conquistar um título, é preciso criar bons hábitos e vencer fora de casa. Isso é tudo que me importa. Essa foi uma grande vitória fora, e agora precisamos crescer com ela. Se estamos nove jogos acima de 50% ou dois jogos acima, não importa. Só precisamos encontrar maneiras de vencer fora de casa e nos colocar em uma posição de sucesso nos playoffs”, completou o craque.

