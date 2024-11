Foi bom enquanto durou?

Lebron e Bronny vão sempre poder contar que jogaram alguns jogos juntos na NBA, mas a experiência parece ter acabado. Bronny já esta na G-League. Talvez volte a jogar com o pai em algum momento da temporada, mas por enquanto vai para a liga de desenvolvimento. Mas e valeu a pena?

Começamos falando da NBB com algumas reviravoltas. Agora todos os times ganharam pelo menos uma e perderam pelo menos uma. Caiu o invicto São Paulo, logo depois da língua maldita do podcast falar sobre a invencibilidade. Mas depois de perder duas em seguida, o SPFC se recuperou e ganhou do Flamengo por dois pontos. Enquanto isso, quem vem atropelando todo mundo é o Minas que parece ter mantido o embalo do ano passado.

No Paulista de Basquete Feminino, começamos os playoffs nas quartas de final. Com poucos jogos, é verdade, mas como é melhor de três, todo jogo importa. Apesar de um placar bastante decepcionante, os outros jogos estão bem pegados e prometendo ótimas semis.

Já na Euro, temos de perguntar: O que aconteceu com o Real Madrid? O time que foi campeão a duas temporadas e que foi vice na última, não parece nem sombra do que já foi. Amargando derrotas atrás de derrota, o time está do meio para baixo da tabela. Agora tem gente falando de um certo brasileiro sendo sondado para o time… será que vem?

Mas se tem surpresa em baixo, tem surpresa em cima. O Zalgiris faz uma campanha incrível e mesmo com uma derrota, ainda se mantem lá em cima. Outra surpresa é o Bayern. Mas se vamos falar de surpresas, por que não puxar a sardinha para o nosso lado? O Paris, do técnico Tiago Splitter e estreante no campeonato, está emendando vitórias e subindo na tabela.

EUA

Para fechar, falamos da NBA, começando, claro, pelo Lakers e o que esperar de um quase quarentão Lebron. Mas, mais do que o time do Lebron, o Lakers é hoje o time do Anthony Davis, que se não tivesse de competir com o Joker, provavelmente estaria sendo já encabeçando a lista de nomes para o MVP da temporada que mal começou.

Falamos do momento do 76ers, com Embiid quase chegando as vias de fato com jornalista, com o Maxey machucado e com Paul George dizendo que perdeu tempo em LA e que agora é vaiado tanto em Los Angeles, quanto em Indiana. Para agravar a situação, só a sequência de derrotas. Parece que o time da Philadelphia não consegue acertar o time campeão que queria.

Diferentemente do Cavs, que parece ter mudado os ares para esta nova temporada e está jogando um basquete de primeira e ainda não perdeu. Será que teremos surpresa no leste para a final da NBA?

Falamos disso e muito mais neste episódio da madrugada. Então não perde tempo, aperta o play e vem com a gente

