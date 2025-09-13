Final four do EuroBasket

Meninos e meninas, não é sempre que podemos gravar em um Grande Dia. E a festança foi tanta que parece que até o Felipão não conseguiu se recuperar a tempo de gravar, então, vamos de Martan e Mário nesta cobertura do EuroBasket.

E claro, começamos com o Brasil. Paulista masculino chegando ao final da temporada regular e o feminino ainda no comecinho. No masculino, com uma regra extremamente complicada, os 5 primeiros times do turno ficam no grupo A, enquanto os outros 6 ficam no grupo B. Todos do A já estão classificados para os playoffs, enquanto no grupo B, só três avançam. Dia 18 é a última rodada e teremos os encontros dos playoffs definidos.

Já na WNBA não precisamos mais esperar. Enquanto gravávamos, a última rodada estava se completando com todos os times já classificados para os playoffs, era só uma questão de acertar duas posições. Não tem como negar que o time do final da temporada regular é o Aces, se encontraram com A’ja Wilson jogando muito e fizeram uma campanha que se tivesse mais alguns jogos terminaria em primeiro.

Ficaram com o segundo e pegam Seattle, enquanto o Valkyries, em sua primeira temporada, classificou para pegar o primeiro lugar, Lynx, que depois que chegou na ponta da temporada regular, não perdeu mais. Supresa no topo, Atlanta Dream tem a nossa torcida para termos uma campeã diferente na WNBA.

Na NBA, a novela Los Angeles Clippers pagando por fora o Kawhi Leonard teve um novo capítulo e, desta vez, até mais incriminador. Parece que o pessoal acaba se sentindo intocável, como se nunca fossem ser descobertos, porque não são possíveis as reviravoltas dessa semana. Além disso, tivemos renovação do Josh Giddey e respondemos perguntas da galera.

Mas claro, o prato principal era outro, o EuroBasket. E não foi sem surpresas!! Espanha fora na fase de grupos parecia ruim? E a Servia perdendo para Finlandia nas oitavas, ou a França perdendo para Georgia no dia seguinte? Nas quartas a lógica voltou um pouco, mas quase que o Luka Doncic consegue levar a Eslovênia para as semis, e seria em cima da atual campeã mundial. Agora vamos ter a final neste final de semana, com Alemanha contra a sensação Turquia. Tudo isso depois de dois grandes jogos!

Então, não comemore sozinho, solte o play e venha comemorar com a gente!