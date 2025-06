Final do NBB: Franca bate Minas novamente e vira confronto

Em uma série final onde o fator casa tem sido ignorado, o Sesi Franca bateu o Minas novamente e deu mais um passo para conquistar o tetracampeonato do NBB. Na terceira partida da decisão, o time francano superou os mineiros por 83 a 73, neste sábado (14), na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Desse modo, virou para 2 a 1 na melhor de cinco jogos. Agora, Franca tem o primeiro match point na próxima quarta-feira (18), no Pedrocão.

David Jackson foi o destaque francano, em uma jornada de excelente atuação coletiva. O ala de 42 anos terminou o jogo com 17 pontos e um impressionante aproveitamento de 81%. Georginho também teve ótima participação, com 21 pontos, seis rebotes e três assistências. Pelo Minas, Danilo Fuzaro foi o principal nome, com 14 pontos.

O Sesi Franca começou o primeiro período com mais intensidade. Preocupado com o garrafão por causa da ausência de Alexandre Paranhos, o Minas optou por uma marcação mais fechada na zona pintada. Liderado por Georginho, que se destacou pela agressividade nas infiltrações e solidez defensiva, o time francano foi superior e fechou com uma vantagem de sete pontos: 24 a 17.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No segundo período, o Minas mostrou poder de reação. Com boa participação coletiva e mais agressividade na defesa, o time mineiro conseguiu frear o ímpeto dos visitantes. O jovem Wini Silva entrou com personalidade e deu nova energia à equipe da casa, contribuindo para o placar de 16 a 14 na parcial. Assim, o Minas reduziu o prejuízo e Franca foi para o intervalo vencendo por 38 a 33.

O terceiro período foi marcado por um duelo equilibrado, com os dois times trocando cestas e mantendo o jogo em alto nível de intensidade. Os donos da casa conseguiram manter a competitividade, principalmente pelo bom aproveitamento nas bolas de três. No entanto, nos minutos finais do quarto, Franca cresceu em quadra com uma defesa mais forte. Desse modo, fez 20 a 16 na parcial e foi para os dez minutos finais com nove de frente: 58 a 49.

Continua após a publicidade

No último período, o time francano mostrou maturidade e frieza para controlar o jogo nos momentos decisivos. Assim, com uma defesa sólida, os visitantes viram David Jackson e Didi atuarem com protagonismo no ataque. Os dois, alipas, foram responsáveis por manter Franca sempre um passo adiante do Minas. A equipe mineira, que também perdeu Hollowell no decorrer da partida com uma torção no tornozelo esquerdo, não teve força para mudar o cenário.

Agora, Franca só precisa vencer o Minas mais uma vez, na série final, para conquistar o tetracampeonato do NBB.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA