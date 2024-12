FIBA assina acordo de três anos com o novo parceiro global 1xBet

MIES (Suíça) — A FIBA tem o prazer de anunciar uma nova parceria com a 1xBet, que foi nomeada parceira exclusiva de apostas globais da Federação até dezembro de 2027.

Durante a parceria de três anos, a 1xBet aproveitará o alcance global e o crescimento do basquete para aumentar a visibilidade de sua marca em todo o mundo, apoiando todas as competições de seleções nacionais da FIBA, tanto no basquete quanto no basquete 3×3.

A 1xBet, um dos principais players na indústria de apostas e patrocinadora estabelecida de organizações esportivas de elite globalmente, se une à FIBA em uma parceria que reflete o compromisso de ambas as entidades com nosso esporte.

O acordo cobre todos os grandes eventos de seleções nacionais da FIBA, tanto masculinas quanto femininas, com a 1xBet desfrutando de exclusividade nas categorias de Apostas Esportivas e Apostas Online.

Além dos seus direitos principais no pacote de Parceiro Global, a 1xBet também terá presença digital nas plataformas da FIBA e oferecerá um preditor de jogos para o engajamento global dos fãs.

Proteger a integridade do basquete é uma prioridade para a FIBA, com esforços sólidos para educar os envolvidos no basquete e perseguir rigorosamente as infrações à integridade do jogo. Graças a esta parceria, a 1xBet se une aos esforços da FIBA com uma contribuição financeira, direcionada a combater a manipulação de partidas e as apostas ilegais no basquete, visando proteger a integridade do esporte em todo o mundo. Além disso, como parte da parceria, a 1xBet nomeará um Ponto Único de Contato para a integridade, que trabalhará de perto com a FIBA, auxiliando nas investigações relacionadas à integridade e nos esforços de coleta de inteligência.

A 1xBet é bem conhecida entre os fãs de esportes, patrocinando várias entidades globais, como o FC Barcelona, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, a Série A italiana, a CAF, o operador de torneios de esportes ESL e tem parcerias com outras organizações renomadas de esportes e torneios de esportes.

“Estamos na véspera de uma nova etapa na história da 1xBet. Assinar um acordo com a FIBA é um passo estratégico que abre oportunidades muito significativas para promover nossa marca. A parceria aumentará o engajamento dos fãs e ajudará a criar conteúdo exclusivo. Amamos este jogo e estamos prontos para promover ativamente o basquete em todos os continentes”, disse Valerii Kharitonov, Diretor de Jogos da 1xBet.

Frank Leenders, Diretor Geral de Mídia e Serviços de Marketing da FIBA, acrescentou: “Estamos muito felizes em receber a 1xBet como nosso mais novo Parceiro Global e esperamos desenvolver nossa colaboração nos próximos três anos. É incrivelmente empolgante ter um parceiro que apoia tanto o basquete quanto o 3×3. “Com as duas organizações compartilhando uma paixão pela inovação, pela tecnologia e pelo crescimento global do nosso esporte, estamos confiantes de que essa parceria será transformadora.”

Sobre a FIBA

A FIBA (fiba.basketball) — o órgão governante mundial do basquete, é uma associação independente formada por 212 Federações Nacionais de Basquete em todo o mundo. É reconhecida como a única autoridade competente em basquete pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Para mais informações sobre a FIBA, visite fiba.basketball e about.fiba.basketball ou siga a FIBA no Facebook, X, Instagram, LinkedIn e YouTube.

Sobre a 1xBet

A 1xBet é uma empresa mundialmente famosa com 17 anos de experiência na indústria de apostas e jogos de azar. Os clientes da marca fazem apostas em milhares de eventos esportivos e jogam jogos populares dos melhores provedores de cassinos online, enquanto o site e o aplicativo da empresa estão disponíveis em 70 idiomas. A lista de parceiros oficiais da 1xBet inclui o FC Barcelona, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, a Série A italiana, a CAF, o Volleyball World, o operador de torneios de esportes ESL e outras marcas e organizações esportivas renomadas mundialmente. A empresa é nomeada e vencedora de prêmios profissionais de prestígio, e sua plataforma recebe mais de 3 milhões de jogadores mensais em todo o mundo.