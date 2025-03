Ex-jogador compara Blake Griffin e Paul George para Hall da Fama

Paul George e Blake Griffin estrearam na NBA na temporada 2010/11. Desde então, ambos iniciaram carreiras promissoras e ascenderam como jovens estrelas da liga. No entanto, as trajetórias de ambos tomaram rumos diferentes: enquanto o ala do Philadelphia 76ers vive um momento de baixa, o ídolo dos Los Angeles Clippers já está aposentado.

As situações atuais dos dois levantam um debate: eles merecem estar no Hall da Fama da NBA? Para o ex-jogador Chandler Parsons, é provável que ambos entrem, mas Griffin tem mais chances do que George.

“Na primeira votação, acho que Paul George não entra. Eu o amo, ele é um dos meus jogadores favoritos, uma das minhas pessoas favoritas, eu adoro ele. Mas acredito que Griffin deveria entrar antes. Existem currículos que não são tão bons quanto o de Paul George e mesmo assim já estão no Hall. Sempre achei o Hall da Fama um pouco estranho”, disse Parsons no podcast Run It Back.

Publicidade

A opinião de Parsons é polêmica. Embora Griffin tenha tido um começo de carreira melhor, George passou mais tempo em alto nível. Mesmo em sua 15ª temporada, por exemplo, ele mantém médias de 16.2 pontos, 5.3 rebotes, 4.3 assistências e 1.8 roubos de bola.

Blake Griffin, por sua vez, jogou sua última temporada na NBA em 2022/23, pelo Boston Celtics, com médias de 4.1 pontos e 3.8 rebotes e decidiu se aposentar ao término da campanha.

No entanto, Parsons acredita que o título da NBA é um fator crucial para que Paul George seja considerado para o Hall da Fama antes de Blake Griffin.

Publicidade

Leia mais!

“George é um talento geracional. No entanto, acho que os títulos importam muito. Então, se o Philadelphia 76ers ganhar um campeonato no próximo ano, isso seria um selo de aprovação. Os títulos tem muito valor no Hall da Fama, mas ele não tem um”, completou.

Enquanto Parsons pensa assim, Gilbert Arenas tem outra visão. No X (antigo Twitter), o ex-jogador comentou que Paul George merece sim estar no Hall da Fama da NBA. Apesar da falta de títulos, Arenas defende que o ala dos Sixers deveria ser votado na primeira votação.

Publicidade

“Não se trata de sentimentos. Trata-se de conquistas, e ele merece a primeira votação [no Hall da Fama da NBA]”, afirmou Arenas.

Apesar dessa discussão, Paul George ainda não tem data definida para entrar no Hall da Fama. Isso porque é necessário estar aposentado por pelo menos três anos para ser elegível. Griffin, por fim, estará elegível em 2027, já que encerrou sua carreira no ano passado.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA