ESPN propõe troca de Giannis Antetokounmpo para o Pistons

Desde a eliminação do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs, Giannis Antetokounmpo passou a ser alvo de rumores de troca e o Detroit Pistons apareceu como um provável destino. Chris Herring, da ESPN, avaliou cenários para uma negociação do astro e propôs uma ideia de acordo do duas vezes MVP da NBA para o time de Michigan.

Ao mencionar o Pistons como um possível destino de troca para Giannis Antetokounmpo, o jornalista analisou como será a Conferência Leste em 2025/26. De acordo com Herring, a próxima temporada será “aberta” com times que dominaram nos últimos anos tendo dificuldades.

Isso porque o Boston Celtics não terá Jayson Tatum por longo período. Enquanto isso, o Cleveland Cavaliers precisa lidar com o segundo teto salarial. Da mesma forma, o analista prevê mudanças no New York Knicks. Então, após boa campanha em 2024/25, voltando aos playoffs depois de seis anos, ele indica Detroit como um time que pode surpreender. O astro grego pode fazer parte dessa mudança.

“O Pistons, fazendo sua primeira aparição nos playoffs em seis anos, parecia no mesmo nível de Nova York em uma primeira rodada competitiva. Adicionar um jogador como Antetokounmpo aceleraria o processo. Além disso, daria ao astro Cade Cunningham e a Detroit, uma chance real no Leste mais cedo ou mais tarde”, iniciou.

Para o hipotético acordo dar certo, o jornalista indica três jogadores do Detroit Pistons para a troca. Do mesmo modo, seriam necessárias escolhas de Draft.

“Milwaukee pode hesitar em fechar um acordo dentro de sua divisão. Ou, então, querer algo maior do que isso. Mas Jaden Ivey, com apenas 23 anos e vindo de uma temporada eficiente, tem mostrado lampejos reais e palpáveis. Isaiah Stewart tem 24 anos e é um bom reboteiro, capaz de jogar mais minutos do que os que recebe atualmente. E o veterano Tobias Harris se mostrou sólido pelo Pistons. Então, seria suficiente para o Milwaukee Bucks se manter competitivo no Leste”, completou.

Portanto, a sugestão da ESPN aceleraria o processo de reconstrução em Detroit e tornaria a equipe uma das favoritas da conferência. Por outro lado, o Bucks ganharia mais jogadores para rotação, algo que foi um problema na pós-temporada. Na última campanha, o Pistons terminou na sexta colocação do Leste com 44 viórias. Milwaukee, por sua vez, foi o quinto com 48 triunfos. Ambos os times, entretanto, caíram na primeira rodada dos playoffs.

Em 2024/25, Antetokounmpo disputou 67 jogos. Como resultado, obteve médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes, 6.5 assistências e 1.2 toco por partida. Vale lembrar que ele foi finalista na disputa do prêmio de MVP da NBA, mas terminou na terceira posição.

Veja a proposta de troca de Giannis para o Pistons

Pistons recebe: Giannis Antetokounmpo

Bucks recebe: Tobias Harris, Jaden Ivey, Isaiah Stewart e três escolhas de primeira rodada (2027, 2029 e 2031)

