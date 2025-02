Episodio 400!

Edição 400!!! Quatrocentésima!!!! Quatrocentos episódios do podcast! Fora os especiais, claro! Este semestre ainda completamos oito anos de existência e tem sido muito legal dividir esta história com vocês. Seja nas redes sociais, seja nos comentários nos ao vivos do YouTube quando gravamos nossos episódios, nós sempre gostamos muito e queremos agradecer a todos vocês pelo carinho.

Neste episódio, claro, falamos do Super 8. Com jogos bem mais ou menos e resultados mais do que esperados, chegamos a final com o primeiro contra o segundo, Minas contra Flamengo. Mas claro, no meio disso, dois jogos chamaram atenção. Minas e Brasília fizeram uma ótima semifinal, enquanto Flamengo e Vasco nos fizeram questionar a ideia de se vale a pena trazer os clubes de futebol para o basquete.

Claro que eles tem os meios financeiros para manter bons times de basquete, mas a violência das torcidas do futebol não pode encontrar espaço para se espalhar no basquete. A torcida do Flamengo arremessar objetos em direção ao banco do Vasco é um absurdo e espero que o STJD não tenha medo de tomar as ações cabíveis. Além disso falamos do final de semana das estrelas e também da liga ouro.

Na WNBA falamos de uma troca inesperada, do novo time da liga e também dos amistosos da seleção brasileira feminina contra o Chicago Sky e o Indiana Fever que vão ocorrer em maio. A dúvida fica, Damiris e Kamilla vão jogar em qual time?

Na Europa, fechamos a rodada da semana passada e falamos da metade da dessa semana. Essas datas de quinta e sexta da Euro atrapalham as gravações hehehe. Agora temos o Real Madrid no top 8, mas o Barcelona fora. Será que temos as duas forças espanholas nos playoffs, fora dos playoffs ou será que só passa um deles?

Para fechar, na NBA, voltamos a novela do Butler, falamos de trocas e possibilidades, respondemos perguntas, escalamos os times do All Star Game e muito mais. Então comemore com a gente os 400 episódios e solta o play!

