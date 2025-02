NBB: Onde assistir final Copa Super 8 – Minas x Flamengo

Saiba onde assistir à final da Copa Super 8 do NBB entre Minas e Flamengo, neste sábado (1). As equipes se enfrentam na Arena UniBH a partir de 17h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir à decisão do torneio de intertemporada do Novo Basquete Brasil entre Minas x Flamengo, quintetos prováveis e seus elencos.

Minas e Flamengo medirão forças para saber quem levanta a taça, é jogo que vale título. Será a terceira edição (2020 e 2023 as anteriores) que os dois primeiros colocados do primeiro turno do NBB se enfrentam na final. Então, o time mineiro vai em busca do seu bicampeonato e igualar o Sesi Franca.

A equipe carioca, por sua vez, quer o bicampeonato seguido e o tetra de sua história para se isolar com o dobro de conquistas do time francano que é o segundo da lista. Pode dar ao campeão uma vaga em um torneio continental, de acordo com os critérios da FIBA.

Números do confronto

Primeiro turno do NBB 2024/25: Flamengo 70 x 81 Minas

Resultado de maior vantagem em NBB: Flamengo 99 x 63 Minas (2021/22)

Resultado de maior vantagem na Super 8: Flamengo 92 x 74 Minas (quartas de 2018)

Maior pontuação de um time no histórico do confronto pelo NBB: Flamengo 108 x 74 Minas (2016/17)

Maior pontuação de um time no histórico do confronto pela Super 8: Flamengo 92 x 74 Minas (quartas de 2018)

Minas (18-3)

Nº Jogador Posição Altura Idade 5 Franco Baralle (ARG) Armador 1,77 25 3 Scott Machado Armador 1,85 34 20 Juan Pablo Arengo (ARG) Armador 1,85 28 10 Lucas Rodríguez (URU) Armador 1,85 17 9 Danilo Fuzaro Ala 1,93 30 44 Luis Montero (DOM) Ala 2,01 31 27 Yuri Ala 2,01 21 8 Murilo Kuehne Ala 1,95 18 2 Fernando Ala 1,96 19 12 Rafael Mineiro Pivô 2,08 36 24 Alexandre Paranhos Pivô 2,04 32 15 Wini Braga Pivô 2,04 19 1 Jeremy Hollowell (EUA) Pivô 2,03 30

Quinteto titular: Franco Baralle, Fuzaro, Luis Montero, Rafa Mineiro e Paranhos

O Minas foi o primeiro time a garantir vaga antecipada na edição de 2025 à Copa Super 8 e terminou o primeiro turno no NBB como líder, o que lhe deu a vantagem de decidir todas as fases que avançou em seu ginásio. Enquanto isso, é o único time invicto na atual temporada quando joga diante de seu torcedor. Busca na Super 8 o bicampeonato e o segundo título da temporada, já venceu o Torneio Abertura NBB. Com a vitória sobre o Mogi Basquete (a 18ª no NBB 2024/25) na quarta-feira do dia 22/01, tornou-se o primeiro classificado aos playoffs da competição.

É um dos três times, além de Sesi Franca e Flamengo, com participações em todas as sete edições e chega a sua segunda final. Do mesmo modo, é o terceiro times com mais jogos na Super 8.

Além disso, é o terceiro time com mais vezes na final, empatado com o São Paulo, com duas decisões. A única anterior também foi em sua casa e venceu. Flamengo (6), Sesi Franca (3), Minas e São Paulo (2 cada) e Unifacisa (1) são os únicos clubes que chegaram em finais de Super 8.

Flamengo (16-5)

Nº Jogador Posição Altura Idade 6 Franco Balbi (ARG) Armador 1,89 35 47 Alexey Borges Armador 1,85 29 92 Matheus Gueiros Armador 1,85 23 22 Shaq Johnson (EUA) Ala 1,91 34 8 Jordan Williams (EUA) Ala 1,96 31 1 Gui Deodato Ala 1,92 33 7 Jhonatan Luz Ala 1,99 37 3 Luan Ala 1,92 22 24 Lucas Siewert Pivô 2,08 27 23 Kayo Gonçalves Pivô 2,04 25 83 Taya Gallizzi (ARG) Pivô 2,05 31 32 Ítalo Honorato Pivô 2,06 23 90 Emanuel Pivô 2 21 40 Isaque Duarte Pivô 2,04 18

Quinteto titular: Alexey, Shaq Johnson, Gui Deodato, Lucas Siewert e Gallizzi (Ruan Miranda)

Detentor de recordes na Copa Super 8, o Flamengo foi o segundo time a garantir vaga antecipada na edição de 2025 e terminou o primeiro turno no NBB como vice-líder, o que lhe deu a vantagem de decidir as quartas e a semifinal perto de seu torcedor. É o atual campeão da competição e detém o maior número de títulos, com três conquistas (2018, 2021 e 2024). Busca na edição de 2025 o bicampeonato seguido e se isolar como único tetracampeão.

É o único time que participou de todas as sete edições de Copa Super 8 e avançou às semifinais em todas. Sua única eliminação em semifinal, ocorreu em 2022, perdendo para o Minas, por 71 a 63. Portanto, também é recordista em finais com seis em sete possíveis.

Toda final que o Flamengo foi primeiro ou segundo e encarou o oposto entre os dois melhores, saiu derrotado. Mas já venceu uma vez fora de casa e uma vez partindo de segundo colocado. Por fim, apenas na última conquista anotou mais de 80 pontos.

Informações da partida

Onde assistir: YouTube NBB, SporTV, TV Cultura e FlaTV

Data: 01/02/2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Arena UniBH, Belo Horizonte

Competição: Final da Copa Super 8

