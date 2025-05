Entenda como times favoritos ao título saíram dos playoffs da NBA

Apesar do Oklahoma City Thunder ainda estar vivo nos playoffs da NBA, outros times favoritos ao título já caíram. A pós-temporada de 2024/25 foi uma das mais surpreendentes dos últimos anos, com muitas das previsões não se concretizando. Então, a revista Sports Illustrated citou lições que Boston Celtics, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors podem tirar de suas campanhas.

Portanto, confira o que esses times favoritos ao título nos playoffs da NBA, podem aprender com suas quedas, de acordo com a revista.

Boston Celtics

Para o jornalista Liam McKeone, a maior lição que Boston pode tirar dessa campanha, é a de que a incrível durabilidade também pode cobrar seu preço.

“A verdade é que enfim chegou o ano em que algo aconteceu com os astros de Boston. Eles estão em todas as fases decisivas da NBA há muito tempo. Mas há um custo para isso. Esse custo chegou no pior momento possível para esse Celtics. A reputação de Jayson Tatum como homem de ferro enfim o atingiu, após ser o astro com mais jogos nos últimos anos. O jogo físico de Jaylen Brown em direção a cesta também o pegou. A disponibilidade de sempre cobra um preço”, afirmou.

De fato, foi um playoff de problemas com lesões para os campeões de 2023/24. Jrue Holiday perdeu jogos na primeira rodada por conta de uma lesão no dedo, que pode exigir cirurgia. Tatum já tinha perdido um jogo contra o Orlando Magic por problema no pulso e por fim, rompeu o tendão de Aquiles. Brown jogou com o menisco parcialmente rompido. Kristaps Porzingis teve uma doença misteriosa. Então, muitas lesões afetaram o favorito.

Denver Nuggets

Para McKeone a grande questão na franquia do Colorado, que venceu a NBA em 2022/23, é a baixa profundidade do elenco que perdeu peças chave nos últimos anos.

“Eles precisam de mais opções no banco de reservas. Sobretudo, porque seu trio ainda aparece muito bem nos playoffs. Enquanto Nikola Jokic, Jamal Murray e Aaron Gordon dividem a quadra, o Nuggets supera seus rivais por 8.9 pontos a cada 100 posses. Christian Braun foi bem, mas depois disso, tudo é muito incerto. Michael Porter Jr e Russell Westbrook não foram bem e você tem poucas opções, apesar de poder contar com Julian Strawther as vezes”, criticou o jornalista.

Denver foi um dos times que teve mais complicações com o novo CBA. Afinal, possui três contratos máximos, com Jokic, Murray e Porter. Isso tirou a possibilidade de brigar de forma competitiva pro alguns atletas que deixaram a franquia nos últimos anos, como Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope ou Jeff Green. A questão da profundidade foi citada pelo MVP sérvio em sua coletiva após a eliminação para Oklahoma e pelo proprietário Josh Kroenke.

Cleveland Cavaliers

Para o jornalista, o grande problema de Cleveland na queda para o Indiana Pacers foi Evan Mobley. Não que o Defensor do Ano em 2024/25 tenha ido mal, mas o salto para a produção de superestrela não ocorreu.

“Vencer 64 jogos e cair na segunda rodada em cinco, é uma enorme decepção, por mais que haja contextos de lesões e afins. Para Cleveland, faltou Evan Mobley se elevar. Ele teve muito sucesso com o novo técnico Kenny Atkinson, sobretudo encontrando um papel ofensivo mais consistente. Ele não foi ruim, mas teve apenas 17 pontos de média na série com dez arremessos por jogo. Além disso, o time perdeu seus minutos por mais de 10 pontos em três derrotas no duelo. Ele encolheu”, disparou.

As grandes questões de Mobley se estendem a defesa nesse caso. Pascal Siakam acertou 12 de 18 arremessos que tentou contra o especialista defensivo em toda a série. Enquanto isso, Darius Garland e Jarrett Allen também foram muito abaixo, o time não acertou bolas de três como aconteceu ao longo da campanha e Donovan Mitchell não foi tão eficiente nesse contexto.

Golden State Warriors

O último dos times favoritos ao título eliminados nos playoffs da NBA, citados por McKeone, é o Warriors. Para ele, o time de San Francisco precisa mexer em seu elenco com peças que maximizem ainda mais o encaixe de Jimmy Butler.

“Golden State abriu mão de alguma profundidade para obter Butler. A diferença então, estava muito óbvia da dupla dele e de Stephen Curry para o resto. A franquia precisa adicionar mais espaçamento ao redor do ala, que até aumentou sua média de pontos após a lesão do camisa 30, mas não conseguiu ser efetivo. A eficiência ofensiva do Warriors com Butler e Draymond Green em quadra foi pior que a do Washington Wizards em toda a campanha de 2024/25”, afirmou.

Parece que essa será uma tônica da offseason para o Warriors. O salto da equipe foi dado após a troca pelo craque na trade deadline. Mas muitos dos principais jogadores secundários caíram muito de produção nos playoffs. O arremessador Buddy Hield foi uma exceção. Mas Brandin Podziemski, Moses Moody e outros, ficaram devendo. Assim, a franquia deverá buscar alguns reforços e mudanças em seu elenco ao redor do trio.

