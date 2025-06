Em Porto Rico, DeMarcus Cousins se envolve em confusão

DeMarcus Cousins, um dos melhores pivôs da última década na NBA, está jogando em Porto Rico. Apesar de ainda sonhar com a liga dos EUA, o quatro vezes All-Star não atua por lá desde 2021/22. Mas na noite de segunda-feira (9), ele aprontou uma grande confusão jogando pelo Mets de Guaynabo contra o Vaqueros de Bayamon.

Cousins estava irritado com um torcedor, que o xingou por toda a noite. Então, o pivô fez gestos, foi para cima dele e foi expulso de jogo. Na saída de quadra, entretanto, ele provocou os fãs, que responderam jogando bebidas nele.

O ex-jogador da NBA precisou ser contido, enquanto tentava agredir aqueles que estavam na arquibancada. A situação só se acalmou quando ele foi para os vestiários, cercado de seguranças e policiais. Veja abaixo:

WOW — DeMarcus Cousins was ejected, and fans threw drinks at him — Cousins went after the fans. 😳 (via @12magnificos) pic.twitter.com/TrKBF9zOo4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 10, 2025 Publicidade

Com passagens marcantes por Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins ficou perto de ser campeão da NBA pelo Golden State Warriors. No entanto, uma grave lesão o tirou a chance de brilhar nos playoffs de 2018/19. Ele voltou apenas para as finais da liga, diante do Toronto Raptors, mas perdeu para o time canadense.

Então, no ano seguinte, fechou com o Los Angeles Lakers. O time até foi campeão, mas Cousins não fez um jogo sequer. Isso porque teve outra contusão e ficou fora de toda aquela campanha. No entanto, ganhou o anel pelo título, mesmo sem jogar.

Desde então, ele passou por times com chances nos playoffs da NBA, como Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Sem grande sucesso, DeMarcus Cousins jogou em Porto Rico, Taiwan e Mongólia, antes de retornar ao Mets de Guaynabo, onde segue até hoje.

Aos 34 anos, Cousins joga ao lado de Derrick Williams, segunda escolha do Draft da NBA em 2011, além de Theo Pinson, que atuou pelo Dallas Mavericks até a campanha 2022/23.

Ainda não está claro, no entanto, se DeMarcus Cousins será suspenso após seus atos em quadra. Na atual campanha, ele possui dez jogos, com médias de 18.2 pontos, 9.0 rebotes e 4.7 assistências em cerca de 27 minutos por noite.

