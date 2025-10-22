Em estreia no Rockets, Kevin Durant vaia fãs do Thunder

Kevin Durant foi o protagonista do duelo entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. As equipes se enfrentaram na rodada de abertura da temporada 2025/26. Como já era de se esperar, o astro do time texano, que iniciou a carreira no adversário, se envolveu em polêmica com a torcida antes da partida.

Continua após a publicidade

O momento aconteceu no aquecimento do jogo entre Houston Rockets e Thunder. Ao ser vaiado pelos fãs no Paycom Center, Kevin Durant retribuiu ao vaiar os fãs de Oklahoma City. Durante o jogo, os torcedores mantiveram as provocações contra o astro, que terminou o duelo com 23 pontos, nove rebotes e três assistências.

Kevin Durant vaiando a torcida do Thunder COMEÇAMOS BEM.pic.twitter.com/wU9HGdG18S — Camarada Wood (@camarada_wood) October 21, 2025 Continua após a publicidade



A questão é que a torcida do Oklahoma City Thunder guarda mágoa do astro que deixou o a franquia para defender o Golden State Warriors em 2016. Na época, ele havia acabado de ser eliminado com a equipe para o próprio time de San Francisco. Com o fracasso, decidiu se juntar a Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green.

No Warriors, Kevin Durant conquistou enfim o título que tanto sonhava. Aliás, ele venceu dois. Logo depois, passou por Brooklyn Nets, Phoenix Suns e, agora, Houston Rockets. Mesmo após tanto tempo da troca, porém, ele ainda segue sendo odiado pela torcida do Thunder na NBA.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Para Kevin Durant, inclusive, a relação com o Thunder pode ter pesado para a NBA decidir o primeiro adversário do Rockets em 2025/26. Segundo ele, a liga fez de forma proposital para gerar incômodo e engajamento. Afinal, a noite também esteve marcada com a entrega dos anéis de campeão para a equipe que faturou o título em 2024/25.

“Eu estou nessa liga há muito tempo e eles sabem da minha história com o time. Mesmo assim, eles colocaram Thunder x Houston Rockets como o primeiro jogo da temporada e o primeiro em uma nova emissora de TV. Não sei se acho isso legal, mas sei como é. Eu só espero que as pessoas fiquem felizes com eles receberem o anel e não por verem a minha reação”, disse Kevin Durant no programa Up & Adams Show.

Continua após a publicidade

“Eu não fico feliz, triste ou chateado vendo Thunder chegar ao sucesso porque eu também conseguiu alcançar o meu sucesso. E eles merecem o que ganharam. Mesmo sendo uma década atrás, meu nome ainda gera controvérsias em Oklahoma, e a NBA sabe disso. Então, não sei se acho uma decisão legal”, completou o craque.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA