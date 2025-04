Eliminado no play-in, Bulls projeta futuro de armadores na NBA

A derrota do play-in da NBA definiu os próximos planos do Chicago Bulls: renovar contrato com seus armadores. Coby White e Josh Giddey são disponíveis para extensões após boa temporada pela equipe. Assim, segundo o repórter KC Johnson, do site Chicago Sports Network, eles devem receber as ofertas na offseason.

“O vice-presidente do Bulls, Arturas Karnisovas, expressou o desejo de manter os armadores em contratos de longo prazo. Josh Giddey será agente livre restrito neste verão. Coby White é elegível para extensão, mas superou o valor do seu contrato e deve se tornar agente livre irrestrito em 2026.

Os armadores encerraram 2024/25 em alta na NBA. Em especial, após a pausa para o All-Star Game. Desde fevereiro, Giddey registrou médias de 21.2 pontos, 10.7 rebotes e 9.3 assistências. White, enquanto isso, teve médias de 24.5 pontos, 4.4 rebotes e 4.3 assistências.

O alto nível dos armadores garantiu uma boa reta final de temporada para o Bulls. Nos últimos 20 jogos, foram 15 vitórias. Assim, o time se classificou para o play-in, com a nona melhor campanha do Leste. Algo que foi comemorado por Giddey.

“Para mim, o mais importante foi o quanto eu joguei com intensidade e como liderei esses caras. Eu amei essa responsabilidade e a forma como terminamos a temporada. Essa segunda metade da temporada mostrou quem eu realmente sou na NBA”, disse o armador do Bulls.

De fato, Giddey se provou após levar o Bulls ao play-in da NBA. Após chegar do Oklahoma City Thunder, o armador não tinha qualquer garantia de que ganharia um novo contrato. Porém, é quase certo que chegue à renovação com Chicago na offseason.

Entre os armadores do Bulls, por outro lado, White é o maior desafio após a queda no play-in da NBA. Isso porque, o alto nível apresentado pelo armador excedeu as expectativas. Assim, ele deve buscar um acordo mais atrativo do que o disponível na offseason.

Segundo o Yahoo Sports, White pode acertar um aumento de 140% em seu salário com o Bulls na NBA. Com um acordo de US$ 12.8 milhões para 2025/26, ele poderia receber US$ 17.92 milhões a partir do ano seguinte. Portanto, é provável que se torne agente livre para um contrato maior.

