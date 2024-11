Duane Johnson decide e União Corinthians vence Mogi em jogo eletrizante no NBB

Em um jogo eletrizante, Duane Johnson garantiu a vitória do União Corinthians sobre o Mogi por 85 a 82 na rodada desta quarta-feira (27) do NBB. O norte-americano anotou 11 dos seus 24 pontos no quarto período e comandou a virada do time de Santa Cruz do Sul.

Com o resultado, o União Corinthians chegou a sexta vitória na temporada e ocupa sexta posição na tabela de classificação. Por outro lado, o Mogi conheceu a oitava derrota em 11 jogos e amarga a vice-lanterna da competição.

Desde o início, o duelo entre União Corinthians e Mogi pelo NBB deu sinais de que seria de tirar o fôlego. Apoiado pela torcida no Ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi abriu oito de vantagem. A equipe visitante errou muitos arremessos, mas conseguiu voltar na partida com Jony Machuca. Tudo indicava que o Mogi venceria o primeiro quarto, mas Veríssimo, no estouro do cronômetro, encerrou a parcial em 22 x 21 para o União Corinthians.

Publicidade

Leia mais

Liderado por Menca, o Mogi tentou se impor no segundo período. Contudo, o time gaúcho ganhou a batalha dos rebotes e produziu diversas pontos de segunda chance no segundo período. Além disso, o time mogiano sofreu cometeu seis erros ofensivos no quarto. Assim, o time visitante foi ao intervalo vencendo por quatro pontos.

Quando tudo indicava que o União Corinthians iria assumir de vez o domínio do jogo, o Mogi voltou do intervalo com outro ânimo. Com três bolas do perímetro de Léo Bispo, os donos da casa fizeram uma parcial de 21 x 4 no terceiro período. Rodrigo Silva parou o jogo para acertar o time, mas o União Corinthians foi o quarto período perdendo por 64 x 54.

Publicidade

Após o bom terceiro período, o Mogi tinha a faca e o queijo na mão para vencer. No entanto, virou Dani Moreira, Edu Marília e Léo Bispo serem ejetados com cinco faltas. Sem seus pivôs, o time sofreu ainda mais nos rebotes. Então, Duane Johnson chamou ainda mais o jogo e foi diminuindo a desvantagem. Nos segundos finais, o ala converteu o arremesso que virou a partida. Na sequência, conseguiu um toco para parar o ataque mogiano. Coube a Felipe Vezaro converter os lances livres que deram números finais ao jogo.

(3-8) Mogi x União Corinthians (6-4)

Mogi

Jogador PTS REB AST STL BLK Menca 19 1 5 1 1 Gregate 18 3 3 3 0 Léo Bispo 13 1 1 1 2 Dani Moreira 9 13 1 0 1

Três pontos: 8-16; Léo Bispo: 3-5

Publicidade

União Corinthians

Jogador PTS REB AST STL BLK Duane Johnson 24 8 5 4 1 Veríssimo 14 5 1 0 0 Raven Barber 9 5 0 1 0 Dikembe 9 7 1 0 1

Três pontos: 4-20; Vithinho: 1-1

(7-3) Bauru 80 x 71 Fortaleza Basquete Cearense (2-9)

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Garcia 27 4 4 2 0 Dontrell Brite 24 5 5 3 0 Gemerson 8 4 1 1 0 Andrezão 6 6 0 1 0

Três pontos: 9-24; Alex Garcia: 4-7

Publicidade

Fortaleza Basquete Cearense

Jogador PTS REB AST STL BLK Eden Ewing 26 1 1 0 0 Renan Lenz 11 4 0 2 1 Anderson Barbosa 9 3 1 1 1 Dominique Coleman 8 5 2 1 0

Três pontos: 9-29; Ewing: 4-5

(4-7) São José 88 x 66 Caxias (3-7)

São José

Jogador PTS REB AST STL BLK Renato Carbonari 23 8 2 0 0 Felipe Ruivo 13 2 7 0 0 Vieta 12 4 3 1 0 Adyel Borges 10 9 6 4 0

Três pontos: 10-29; Vieta: 4-5

Publicidade

Caxias

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaac 11 2 1 0 0 Larry Taylor 9 4 2 0 0 Vini Chagas 8 5 1 1 0 Betinho 8 6 2 0 1

Três pontos: 11-33; Isaac e Larry Taylor: 3-6

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA