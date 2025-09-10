Draymond Green se defende por pisar em Domantas Sabonis

Há dois anos, os playoffs de 2023 foram marcados por um grave episódio de agressão. O veterano Draymond Green pisou no peito de Domantas Sabonis no duelo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings. Desse modo, ele foi suspenso por um jogo, enquanto pivô chegou a sofrer uma lesão leve.
Na época, o episódio entre Draymond Green e Sabonis gerou diferentes reações. No entanto, após dois anos, ninguém mais comentou sobre o caso. Até o ídolo do Golden State Warriors surgir comentando o caso. De acordo com o veterano, foi o pivô lituano quem o segurou antes de receber o pisão.
“Não, espera, meu Deus. Domantas Sabonis agarrou meu tornozelo”, disse Green. “Então, eu tive que tirá-lo de cima. Por que ele estava segurando meu tornozelo?”.
Nas imagens, é possível ver que Sabonis agarrou o pé de Green logo após o pisão. Ainda assim, a reação do ala-pivô foi além e terminou com uma expulsão naquela partida. Além disso, ele foi suspenso por mais um jogo, após a NBA concordar que houve uma ação violenta do veterano do Warriors no duelo. O astro do Kings, por sua vez, recebeu uma falta técnica.
Após o episódio com Domantas Sabonis, Draymond Green criticou os árbitros da NBA. Como na versão recente, ele já havia dito que o lituano foi quem segurou seu pé antes. Desse modo, faltou uma punição mais séria da arbitragem contra o lituano do Sacramento Kings.
“Agarraram a minha perna, antes de tudo. Foi a segunda vez em duas partidas que isso ocorre. Mas os árbitros só assistem. Parece que segurar o meu tornozelo está tudo bem para esses caras. Precisava colocar o meu pé em algum lugar, pois, se não o fizesse, eu iria cair. Tenho que pisar em algo. Então, foi isso”, justificou o ala-pivô, logo após o caso.
Domantas Sabonis, por sua vez, declarou que apenas se defendeu ao segurar o pé de Green. Portanto, repudiou a atitude do adversário na ocasião.
“Eu caí e só tentei proteger-me quando tudo aconteceu. É uma coisa que acontece. Isso é basquete, em síntese. Temos que levantar-nos e seguir o jogo. Não há nada mais a dizer. Só que não existe espaço, certamente, para esse tipo de conduta na NBA de hoje”, disse Domantas Sabonis, em abril de 2023.
