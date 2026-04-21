Draymond Green prevê saída de Steve Kerr do Warriors

O Golden State Warriors pode ter que buscar em breve um novo técnico na NBA. Isso porque, após a eliminação no play-in, Steve Kerr parece ter se despedido de Draymond Green e Stephen Curry. Então, a última temporada pode ter sido a última de uma parceria que durou 12 anos e garantiu quatro títulos.

É fato que tudo ainda não passa de um rumor. Steve Kerr não confirmou se fica ou não para a próxima temporada. No entanto, Green acredita que o ciclo do técnico com Golden State terminou, embora ele não queira isso.

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“Espero que Kerr seja nosso técnico no próximo ano”, disse Draymond Green. “Mas quer minha opinião? Acho que não vai ser. Só porque parece isso. Parecia que tinha acabado”.

Green acredita nisso por conta da última conversa que teve com Kerr. Após o Warriors ser eliminado pelo Phoenix Suns do play-in, o técnico reuniu o camisa 23 e Stephen Curry à beira da quadra. De início, não ficou claro qual era o teor da conversa entre os três, mas os microfones da transmissão revelaram um tom de despedida.

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“Não sei o que vai acontecer, mas amo vocês demais. Obrigado”, disse Steve Kerr a Draymond Green e Curry,.

Vale lembrar que o Warriors foi o único trabalho de Kerr como técnico na NBA. Ele chegou em 2014/15 e ajudou o time a se consolidar como um dos melhores da liga. Logo no primeiro ano, por exemplo, Stephen Curry venceu o MVP e a equipe de San Francisco venceu o Cleveland Cavaliers para garantir o título.

Após essa primeira conquista, foram mais quatro finais seguidas, com dois títulos. A dinastia do Warriors de Steve Kerr ainda conquistou outro troféu em 2022, nas finais contra o Boston Celtics.

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A eliminação para o Suns, no entanto, fez Kerr repensar sobre seu futuro. De acordo com o próprio técnico, uma decisão deve ser tomada nas próximas semanas. Até o momento, nenhuma conversa oficial aconteceu, mas é provável que em breve a diretoria procure o treinador.

“Ainda amo treinar, mas eu entendo. Esses trabalhos têm prazo de validade. Existe um ciclo e, quando ele termina, às vezes é hora de sangue novo e novas ideias”, disse Kerr.

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De acordo com a ESPN, Steve Kerr estaria dividido sobre seguir ou não para 2026/27. Já o dono da franquia, Joe Lacob, deseja que o técnico tenha uma vontade real de treinar a equipe, ao invés de seguir no cargo por conta da relação com Green e Stephen Curry.

Então, se Kerr optar por ficar, o Warriors deve oferecer mais um contrato de longo prazo. A ideia, assim, seria tê-lo para liderar a próxima geração em Golden State.

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Por fim, a saída de Kerr pode representar uma reformulação no Warriors. Draymond Green, por exemplo, tem uma opção para 2026/27, mas não sabe se fica em San Francisco, já que o time pode se movimentar na janela de trocas da NBA. Portanto, o próprio veterano admite que seu futuro é incerto.

“Nunca estive tão incerto desde o início da minha carreira sobre o que vem a seguir”, admitiu Green. “Estou realmente sem saber agora, porque você não sabe qual será a próxima direção. Também espero estar neste time no próximo ano. Porém, isso também não é certo. Então, se foi isso, que trajetória”.