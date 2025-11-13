Draymond Green detona Warriors após derrota na NBA

O Golden State Warriors sofreu nova derrota na NBA e Draymond Green desabafou após o revés para o Oklahoma City Thunder, na terça-feira (11). O veterano comentou a diferença do time na temporada passada e agora em 2025/26. Então, ele detonou o comportamento da equipe e cobrou “vontade de vencer”.

“Acho que todos estavam focados em vencer naquela época e em fazer isso de qualquer maneira possível. Agora, não parece ser assim. Acho que todo mundo tem um objetivo pessoal nesta liga. Mas, precisamos fazer com que os desejos pessoais funcionem dentro da equipe. Se não funcionar, é preciso abandonar essa meta. Ou, então, isso pode ser motivo de alguém se livrar de você”, disparou Draymond Green.

Depois que Jimmy Butler chegou ao Golden State Warriors, a equipe terminou a última fase regular com 23 vitórias e oito derrotas. Agora, na atual campanha, são seis vitórias e seis derrotas.

Porém, o total de jogos fora de casa afetou os veteranos. Além disso, expôs os erros da equipe, principalmente nas últimas derrotas: 129 a 104 para o Denver Nuggets e 126 a 102 para o Thunder.

Na entrevista coletiva pós-jogo, a ESPN ainda questionou para Green sobre o que foi dito. Ele relatou que “todos” devem admitir parte da culpa pela má fase. Então, Butler também falou sobre os tropeços do Warriors.

“É para isso que serve esta viagem. Todos precisam ser honestos consigo mesmos. Todos precisam ser honestos com todos os outros”, disse o ala.

No momento em que Draymond Green citou os objetivos da NBA, a atenção voltou para dois jogadores do Warriors: o armador Brandin Podziemski e o ala Jonathan Kuminga.

Podziemski é genuíno, tanto que relatou uma vez “quer substituir Stephen Curry“. Em relação aos números da temporada anterior, os atuais são melhores: 12,0 pontos, 4,7 rebotes e 3,1 assistências.

Como resultado, Curry também falou sobre as questões individuais citadas pelo companheiro de time.

“”Eu meio que me deixei levar um pouco por conta própria Estou tentando me animar. Mas, o problema maior é quando você perde e começa a tentar descobrir o problema. O comprometimento com a vitória é também sobre correr pela quadra, pegar rebotes e cuidar da bola. Não se trata apenas de acertar ou errar os arremessos”, disse o ídolo do Warriors.

