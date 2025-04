Donovan Mitchell lidera e Cavaliers vence Knicks

Com grande desempenho de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers venceu o New York Knicks, por 124 a 105, na rodada desta quarta-feira (2). Com 27 pontos, o astro comandou o triunfo que praticamente assegura o time como líder da Conferência Leste em 2024/25. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais oito partidas.

Cleveland atingiu sua 61ª vitória na atual campanha. Enquanto isso, a equipe viu o vice-líder Boston Celtics ser derrotado pelo Miami Heat nessa quarta. Assim, o time passa a precisar de apenas duas vitórias para garantir a liderança da conferência. Após leve turbulência, a equipe embalou novamente e venceu cinco dos últimos seis jogos. O próximo compromisso é na sexta-feira (4) contra o San Antonio Spurs.

Por outro lado, além de perder, New York viu o quarto colocado Indiana Pacers vencer mais uma nessa quarta. Assim, a vantagem que antes era sólida, é de apenas três jogos atualmente. Ainda assim, por ter vantagem no confronto direto, o time só precisa de mais três vitórias nos seis jogos restantes para assegurar a terceira posição. Com 48 vitórias, o Knicks só volta a jogar no próximo sábado (5) quando enfrenta o Atlanta Hawks.

Então, confira os principais pontos da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Knicks de Karl-Anthony Towns.

Cavs cresce no segundo tempo

Apesar da vitória por 19 pontos parecer tranquila, o jogo teve uma drástica alteração no segundo tempo. Afinal, o Knicks chegou a liderar por 15 pontos no meio do segundo quarto contra o Cavaliers de Donovan Mitchell. Com melhor defesa e maior eficiência ofensiva, sobretudo no terceiro quarto quando acertou incríveis 81% de seus arremessos, Cleveland transformou uma longa desvantagem em um triunfo confortável nos minutos finais.

Mitchell lidera

Mesmo em um primeiro tempo pouco inspirado, o camisa 45 ainda era quem liderava o ataque de Cleveland que naquele momento apenas sobrevivia no jogo. O astro era o único que pontuava com alguma consistência na primeira metade do jogo, e ainda dava ótimos passes que os companheiros, porém, não estavam aproveitando da melhor maneira. Quando o time melhorou, Mitchell foi ainda mais decisivo e o Cavaliers virou sobre o Knicks.

Entorno cresce no segundo tempo

O coletivo e quente ataque dos donos da casa não esteve bem na etapa inicial. Mas quando embalou, trouxe todos os principais jogadores do time junto. Por exemplo, 13 dos 21 pontos de Jarrett Allen vieram no segundo tempo. Darius Garland fez dez de seus 17, Evan Mobley fez nove de seus 13 e até mesmo Isaac Okoro esquentou do perímetro no terceiro quarto. Então, como um rolo compressor, o ataque com mais ritmo rapidamente mudou as rédeas do duelo.

Leia mais!

Towns volta, vai bem, mas sofre com faltas

Karl-Anthony Towns voltou a jogar após ser poupado no último duelo da franquia contra o Philadelphia 76ers. Hoje, fez um duplo-duplo dominante com 25 pontos e 13 rebotes. Porém, apesar de quente, sofreu com dois aspectos: Faltas e erros de ataque. O pivõ ficou pendurado com três faltas na primeira metade do jogo e fez mais duas no último quarto. Enquanto isso, cometeu sete dos 14 erros de ataque do time. Muito pressionado sem Brunson contra os bons pivôs de Cleveland, ele sofreu.

Perímetro some

New York começou o jogo muito quente, sobretudo do perímetro. Afinal, a equipe acertou seis dos oito arremessos de três pontos só no primeiro quarto, e foi para o intervalo com dez acertos. Isso foi vital para a vantagem do Knicks sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell. No entanto, o ataque marcou apenas 45 pontos no segundo tempo e grande parte disso se deve ao único acerto em 15 tentativas nas bolas de três. Quando o ataque rival cresceu, os visitantes se encolheram.

Desfalcado, Knicks também tem jogo ruim de Bridges

Mikal Bridges não foi bem nessa quarta-feira. O ala-armador teve pouco volume de arremessos e anotou apenas oito pontos, apesar de um bom trabalho defensivo em alguns momentos. New York segue sentindo muito quando um de seus titulares joga abaixo. Afinal, a equipe segue com muitos desfalques. Jalen Brunson é o principal, mas na noite dessa quarta outros nomes não jogaram. Como por exemplo, Mitchell Robinson, Cameron Payne e Miles McBride. Em uma rotação curta, isso é muito mais sentido.

(48-28) New York Knicks 195 x 124 Cleveland Cavaliers (61-15)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 25 13 1 0 0 OG Anunoby 23 6 6 0 0 Josh Hart 19 5 4 2 0 Precious Achiuwa 13 6 1 1 2 Mikal Bridges 8 2 3 1 0

Três pontos: 11-36; Anunoby: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 27 6 5 1 3 Jarrett Allen 21 8 0 1 1 Darius Garland 17 4 6 1 0 De’Andre Hunter 16 2 0 1 0 Evan Mobley 13 4 4 1 1

Três pontos: 12-37; Mitchell: 3-7

Outros jogos

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Knicks de Karl-Anthony Towns, a rodada dessa quarta ainda contou com outros oito jogos. Então, confira os resultados e box-scores dos outros confrontos da noite de NBA,

(19-57) Charlotte Hornets 105 x 119 Indiana Pacers (45-31)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 18 4 5 0 1 Mark Williams 16 12 1 0 0 Seth Curry 16 4 2 1 0 Jusuf Nurkic 13 5 1 0 0 KJ Simpson 9 5 4 0 1

Três pontos: 10-24; Curry: 2-2

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 22 1 10 2 2 Aaron Nesmith 16 3 1 1 0 Myles Turner 15 9 2 0 2 Pascal Siakam 15 6 1 2 0 Thomas Bryant 13 3 1 1 0

Três pontos: 18-44; Haliburton: 4-6

(36-40) Sacramento Kings 111 x 116 Washington Wizards (17-59)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 29 7 8 0 1 Domantas Sabonis 18 16 7 1 0 Keegan Murray 18 5 3 2 1 Zach LaVine 18 2 2 0 0 Malik Monk 13 3 3 2 0

Três pontos: 10-39; Murray: 4-10

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 23 2 2 0 0 Bub Carrington 19 2 7 0 0 AJ Johnson 19 2 6 1 0 Tristan Vukcevic 17 8 3 0 1 Alex Sarr 15 4 1 1 1

Três pontos: 17-43; Carrington: 5-11

(35-41) Miami Heat 124 x 103 Boston Celtics (56-20)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 25 6 9 2 0 Bam Adebayo 21 5 6 0 0 Kyle Anderson 19 1 1 1 0 Pelle Larsson 16 4 4 1 0 Davion Mitchell 13 4 7 3 0

Três pontos: 14-30; Mitchell: 3-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 24 9 4 0 0 Jayson Tatum 16 3 7 1 0 Derrick White 16 4 6 1 2 Luke Kornet 14 6 2 0 0 Payton Pritchard 10 4 2 0 1

Três pontos: 12-43; Hauser: 2-5

(16-61) Utah Jazz 105 x 143 Houston Rockets (50-27)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Collier 22 5 10 0 1 Collin Sexton 18 0 4 0 1 Keyonte George 14 1 0 0 0 KJ Martin 13 3 2 0 0 Walker Kessler 11 12 1 2 2

Três pontos: 10-40; George: 3-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 22 4 2 1 0 Dillon Brooks 21 2 0 0 0 Alperen Sengun 15 14 9 0 1 Jabari Smith 15 14 2 0 0 Tari Eason 15 9 3 2 2

Três pontos: 19-45; Sheppard: 5-7

(36-40) Atlanta Hawks 118 x 120 Dallas Mavericks (38-39)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 25 4 12 1 0 Onyeka Okongwu 20 14 2 2 2 Dyson Daniels 17 6 5 1 0 Caris LeVert 14 4 5 0 0 Mouhamadou Gueye 11 5 0 0 1

Três pontos: 15-39; Daniels: 3-4

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 34 15 2 1 5 Klay Thompson 17 4 2 1 1 Spencer Dinwiddie 14 4 10 2 0 Jaden Hardy 13 1 3 1 0 Daniel Gafford 11 6 0 0 1

Três pontos: 15-33; Thompson: 5-9

(32-44) San Antonio Spurs 113 x 106 Denver Nuggets (47-30)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 20 8 3 1 0 Chris Paul 17 5 8 1 2 Sandro Mamukelashvilli 16 10 0 1 0 Stephon Castle 15 15 9 0 0 Blake Wesley 15 2 1 0 0

Três pontos: 17-46; Wesley: 3-3

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 30 11 6 3 0 Hunter Tyson 18 6 0 0 0 Jalen Pickett 17 11 10 1 0 DeAndre Jordan 10 17 1 1 1 Vlatko Cancar 8 3 2 2 1

Três pontos: 13-44; Pickett: 3-6

(42-34) Detroit Pistons 103 x 119 Oklahoma City Thunder (64-12)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr. 23 3 3 0 0 Dennis Schroder 15 4 7 0 0 Jalen Duren 13 13 3 1 2 Ausar Thompson 13 8 3 3 3 Malik Beasley 11 1 0 0 0

Três pontos: 10-33; Hardaway: 5-9

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 6 3 3 2 Jalen Williams 23 5 3 0 1 Chet Holmgren 22 11 4 2 6 Lu Dort 14 7 1 1 0 Cason Wallace 13 5 4 3 0

Três pontos: 10-38; Dort: 4-9

Esse texto será atualizado ao fim do duelo entre Clippers x Pelicans.

