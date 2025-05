“Donovan Mitchell fez técnico do Cavaliers ser demitido”, diz analista

A mudança de técnico antes do começo da temporada 2024/25, foi chave para o sucesso do Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell. Porém, com a frustrante eliminação para o Indiana Pacers na segunda rodada dos playoffs após uma campanha regular de 64 vitórias, tudo está sendo revisto e pode ser alvo de críticos. E até a demissão de JB Bickerstaff lá atrás, virou motivo de crítica para o camisa 45.

Após o fim de 2023/24, havia uma grande insatisfação da torcida, mas também de vários jogadores do elenco de Cleveland com Bickerstaff. Para muitos, Mitchell foi um dos pivôs da demissão, assinando uma extensão de contrato logo após o vínculo do treinador ser encerrado. O analista e ex-jogador Kendrick Perkins, do canal ESPN, lembrou disso ao criticar o craque.

“É sempre bom lembrar, Mitchell demitiu Bickerstaff. Você não teve comunicação com aquele homem e achou melhor que Cleveland fosse por outro caminho não é mesmo? Assim, que ele foi demitido houve uma extensão para Mitchell. É por isso que estou apontando para esse ponto agora. Ganhar um título é difícil. Mas você teve o caminho que escolheu e mesmo assim não conseguiu. Isso tem que ser pontuado”, afirmou o ala-armador.

Perkins apontou para o ano do Detroit Pistons, que contratou JB Bickerstaff e superou suas próprias expectativas em 2024/25. Para ele, a mentalidade e o trabalho do ex-técnico fez falta ao Cavaliers de Donovan Mitchell nos playoffs.

“JB Bickerstaff era um pilar, ele trouxe uma estrutura para essa franquia. Então, ele tentou responsabilizar esses caras em algum momento. Mas ai você vai contra ele e o demite. Não estou dizendo que Detroit é melhor. Mas eles ganharam um técnico que ativou esse lado lutador. Também não estou dizendo que Bickerstaff é melhor do que Atkinson. Mas Kenny lhes deu muita margem de manobra. Foi divertido na temporada regular, mas faltou a garra que é necessária nos playoffs“, disparou.

Donovan Mitchell sempre negou a influência na demissão do ex-técnico. No começo da campanha de 2024/25, chegou a dizer que entendia o que as pessoas pensavam sobre sua influência, mas que a decisão era da franquia e do GM Koby Altman, e que ele respeitou esse processo.

Por fim, a eliminação leva a muita pressão na franquia de Ohio. Pela terceira vez, uma campanha de 60 vitórias da franquia não resulta em título. E no caso desse ano foi ainda pior. A campanha do time foi a quinta melhor da história da NBA que não chegou pelo menos até as finais de conferência.

Em termos de aproveitamento, os únicos times que foram melhores que eles em uma campanha regular e caíram cedo foram: Dallas Mavericks de 2007 (67 vitórias), San Antonio Spurs de 2016 (67 vitórias), Washington Capitols em 1947 (49 vitórias em 60 jogos) e Phoenix Suns de 2022 (64 vitórias).

