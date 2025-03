Donovan Mitchell faz 41 e Cavaliers vira sobre Celtics

Donovan Mitchell brilhou e o Cleveland Cavaliers conseguiu grande virada no duelo de líderes do Leste contra o Boston Celtics, vencendo por 123 a 116. Em pleno TD Garden, o atual campeão começou muito bem, mas sofreu com uma grande reação do rival comandada pelo astro que anotou 41 pontos. Além disso, a rodada da NBA desta sexta-feira (28) ainda contou com mais nove partidas.

Cleveland, além de manter a sequência mais positiva de vitórias da liga (nove seguidas), iguala o confronto direto contra o atual campeão em 2024/25. Afinal, são duas vitórias para cada lado nos quatro jogos entre as franquias favoritas as finais do Leste. Agora, o time amplia a liderança não só da conferência mas da NBA como um todo. São 49 triunfos em 59 jogos. O próximo duelo do Cavaliers é no próximo domingo (2), contra o Portland Trail Blazers.

Boston, por outro lado, chega a sua segunda derrota consecutiva. A equipe vinha de uma sequência forte de seis vitórias, mas perdeu para Detroit Pistons e agora para Cleveland. Com 42 triunfos em 60 partidas, o time ocupa a segunda posição do Leste, mas está mais longe do líder após a derrota no confronto direto. O próximo jogo do Celtics também é no domingo, contra o Denver Nuggets.

Então, confira os principais pontos da virada do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Celtics de Jayson Tatum.

Mitchell enfim decide jogo grande

Se Donovan Mitchell estava devendo um pouco nos duelos contra os outros favoritos da NBA, ele compensou nesta sexta-feira. Depois de um início lento como o de todo o time visitante, ele cresceu na reação do jogo em diante. Foram mais de 12 pontos nos três períodos seguintes, incluindo 12 no quarto final. Por fim, ainda converteu uma bola de três e uma bandeja nos minutos finais. Fechou com 41 pontos na casa do campeão da liga.

Tatum detona, mas não consegue vencer

Apesar da derrota celta, Jayson Tatum fez um jogo brilhante. Diferente de Donovan Mitchell, ele já começou o duelo entre Cavaliers e Celtics com 18 pontos ainda no primeiro quarto. No intervalo, já tinha 30. Além disso, impactou com rebotes e puniu dobras com assistências. Então, foi quase um triplo-duplo para o ala. Porém, a vantagem que chegou a ser de 22 pontos em um começo explosivo de 25 a 3 foi perdida. Assim, derrota em pleno TD Garden.

Reação rápida premia o Cavs

Não é exagero. O duelo entre os líderes do Leste parecia ter acabado ainda nos primeiros minutos. Boston abriu uma vantagem de 25 a 3 de forma rápida. No entanto, no meio do segundo período a desvantagem já era de apenas dois pontos. Impacto incrível, sobretudo, dos reservas. De’Andre Hunter entrou quente e fez sua presença ser sentida ainda no primeiro confronto que participou entre as duas equipes. Além disso, vale citar o sempre presente Ty Jerome.

Jaylen Brown joga bem, mas entorno falha

Donovan Mitchell apareceu muito bem em Cavaliers x Celtics, mas o mesmo pode se dizer dos astros do time da casa. Isso porque, além de Tatum, Jaylen Brown também jogou muito bem. Foram 37 pontos com muita eficiência nos arremessos. Entretanto, fora a dupla, apenas Derrick White conseguiu superar os seis pontos em quadra, com 16 ao todo. O resto do time esteve abaixo. Vale citar, aliás, que Jrue Holiday e Kristaps Porzingis não jogaram.

Evan Mobley dominante

Evan Mobley teve grande atuação em quase todos os âmbitos na noite de Boston. Seja na pontuação, nas bolas de três, nos rebotes e na defesa. No momento em que a equipe visitante reagia com o grande impacto de seus reservas, o ala-pivô era a companhia constante da segunda unidade. Dos titulares que começaram o jogo sofrendo uma grande sequência dos mandantes, só ele acabou com saldo positivo de pontos em seus minutos.

Sem Porzingis, o Celtics volta a perder próximo ao aro

Uma semelhança da derrota desta sexta-feira em relação ao resultado negativo contra o Detroit Pistons há dois dias, foi como o Celtics foi superado próximo ao aro. Hoje, a equipe até teve um déficit de pontos menor, mas novamente se viu em desvantagem decisiva na produção de pontos. Com muitas ajudas sobre Tatum e Brown e pouco impacto do resto nas bolas triplas, Evan Mobley e seus colegas fizeram o trabalho do Cavaliers na proteção da cesta.

(49-10) Cleveland Cavaliers 123 x 116 Boston Celtics (42-18)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 41 3 5 1 0 Darius Garland 20 3 7 0 0 Evan Mobley 17 12 3 0 1 De’Andre Hunter 12 5 1 0 1 Jarrett Allen 10 4 1 1 0

Três pontos: 17-40; Mitchell: 5-13

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 46 16 9 0 3 Jaylen Brown 37 5 2 0 0 Derrick White 16 1 5 3 0 Sam Hauser 6 6 1 0 0 Al Horford 5 7 2 0 0

Três pontos: 17-39; Brown: 4-6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada dessa sexta ainda contou com outras nove partidas. Então, confira os resultados e os box-scores dos outros jogos da noite de NBA.

(39-21) Denver Nuggets 134 x 119 Detroit Pistons (33-27)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 31 3 4 2 1 Michael Porter Jr. 28 9 1 0 0 Nikola Jokic 23 17 15 1 2 Christian Braun 23 6 2 0 1 Russell Westbrook 8 4 2 1 1

Três pontos: 17-31; Porter: 6-7

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 16 4 3 2 0 Ausar Thompson 13 4 5 5 0 Tobias Harris 12 2 3 1 0 Simone Fontecchio 12 0 0 1 0 Cade Cunningham 11 3 5 2 0

Três pontos: 12-37; Beasley: 4-11

(48-11) Oklahoma City Thunder 135 x 119 Atlanta Hawks (27-33)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 3 5 2 0 Jalen Williams 20 5 8 1 0 Lu Dort 20 4 1 2 0 Isaiah Hartenstein 13 10 6 2 1 Aaron Wiggins 13 6 2 0 0

Três pontos: 23-50; Dort: 6-11

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 23 13 2 0 1 Caris LeVert 23 3 3 2 0 Trae Young 19 3 12 3 0 Georges Niang 14 4 2 0 0 Terance Mann 13 5 3 0 0

Três pontos: 15-36; Mann: 3-4

(27-33) Portland Trail Blazers 121 x 102 Brooklyn Nets (21-38)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 25 4 5 0 1 Dalano Banton 23 8 0 1 0 Toumani Camara 19 3 4 1 0 Anfernee Simons 14 3 6 1 0 Scoot Henderson 12 3 9 3 1

Três pontos: 15-36; Sharpe: 4-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Killian Hayes 16 4 4 1 1 Nic Claxton 16 5 3 0 0 Cam Thomas 16 2 1 0 0 Cam Johnson 14 4 4 2 0 Keon Johnson 10 6 0 1 0

Três pontos: 7-29; Hayes: 2-3

(33-25) Indiana Pacers 120 x 125 Miami Heat (28-30)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 36 6 2 2 0 Myles Turner 22 3 2 2 0 Tyrese Haliburton 19 2 10 4 0 Andrew Nembhard 9 3 11 1 2 Thomas Bryant 8 5 1 0 0

Três pontos: 21-39; Siakam: 8-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 29 3 7 0 1 Duncan Robinson 20 2 5 1 0 Bam Adebayo 18 7 7 2 0 Alec Burks 13 3 1 0 0 Kel’el Ware 8 12 0 1 0

Três pontos: 17-32; Robinson: 4-6

(18-42) Toronto Raptors 115 x 125 Chicago Bulls (24-36)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 8 6 1 1 Immanuel Quickley 23 5 5 0 0 RJ Barrett 18 7 8 0 0 Gradey Dick 13 9 1 0 0 Orlando Robinson 12 8 3 0 1

Três pontos: 13-37; Quickley: 4-11

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 24 4 3 4 0 Josh Giddey 19 8 12 1 1 Zach Collins 15 13 5 1 1 Kevin Huerter 15 1 2 1 1 Lonzo Ball 14 2 2 1 0

Três pontos: 13-49; Huerter: 4-8

(39-20) New York Knicks 114 x 113 Memphis Grizzlies (38-21)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 23 7 6 3 1 OG Anunoby 19 3 3 1 2 Miles McBride 17 4 3 2 0 Mikal Bridges 15 2 3 0 2 Josh Hart 12 4 6 1 1

Três pontos: 13-38; Anunoby: 4-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 25 4 7 1 0 Desmond Bane 24 12 4 1 0 Jaren Jackson Jr. 18 7 1 0 2 Brandon Clarke 11 7 2 0 0 Zach Edey 10 11 1 0 2

Três pontos: 4-31; Williams: 1-2

(16-44) New Orleans Pelicans 108 x 125 Phoenix Suns (28-32)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Yves Missi 24 5 1 0 1 Jordan Hawkins 24 2 4 3 1 Kelly Olynyk 11 7 5 0 0 Antonio Reeves 11 2 1 1 0 Trey Murphy III 10 3 8 1 1

Três pontos: 11-28; Hawkins: 3-7

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bol Bol 25 3 2 0 2 Nick Richards 19 12 2 0 1 Royce O’Neale 18 3 3 0 0 Devin Booker 17 0 9 1 0 Kevin Durant 17 2 6 3 0

Três pontos: 21-40; O’Neale: 6-9

(32-29) Minnesota Timberwolves 116 x 117 Utah Jazz (15-44)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 27 11 5 3 1 Jaden McDaniels 20 10 5 2 0 Terrence Shannon Jr. 17 4 5 0 1 Luka Garza 16 1 1 2 0 Donte DiVincenzo 15 7 5 2 1

Três pontos: 20-52; Reid: 6-15

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 29 12 1 0 1 Brice Sensabaugh 17 3 2 0 0 Isaiah Collier 11 3 14 0 0 Kyle Filipowski 11 13 2 0 0 Collin Sexton 13 1 3 0 0

Três pontos: 14-35; Sensabaugh: 5-8

Esse texto será atualizado ao fim de Lakers x Clippers.

