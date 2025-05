Dois jogadores campeões da EuroLiga estão a caminho da NBA

Dois jogadores que foram campeões da EuroLiga pelo Fenerbahçe, da Turquia, estão a caminho da NBA, de acordo com o repórter Chema de Lucas. Segundo o jornalista, o ala-pivô Nigel Hayes-Davis e o ala Tarik Biberovic deverão jogar na melhor liga de basquete do mundo na próxima temporada. De Lucas, inclusive, revelou o destino de um deles.

“Acho que testemunhamos o último jogo europeu de Hayes e Biberovic. A NBA está chamando. E não havia melhor maneira de se despedirem. O Fenerbahçe já aceitou a saída dos dois. Biberovic deve ir para Memphis. Veremos qual time vai assinar com Hayes-Davis”, afirmou de Lucas.

Nesse domingo (25), o Fenerbahçe conquistou a EuroLiga pela segunda vez. O título veio após a vitória na final sobre o Monaco, da França, por 81 a 70. Antes, na semifinal, o gigante turco eliminou o Panathinaikos, da Grécia, até então o último campeão do torneio.

Os dois jogadores campeões da EuroLiga que estão na mira da NBA tiveram atuações distintas na decisão. Hayes-Davis foi o cestinha, com 23 pontos. Ele ainda pegou nove rebotes, e, assim, ficou perto de um duplo-duplo. Como resultado, foi eleito o MVP do Final Four. Biberovic, por sua vez, anotou apenas três pontos, em 18 minutos.

Vale lembrar que o estadunidense Hayes-Davis já jogou na NBA. Na temporada 2017/18, ele não foi selecionado no Draft, mas passou por três times: Los Angeles Lakers, Toronto Raptors e Sacramento Kings, sempre com um contrato de dez dias. Assim, o jogador de 30 anos totalizou nove jogos na liga, com médias de 3,6 pontos e 4,4 rebotes.

Depois da passagem apagada na NBA, Hayes-Davis foi jogar na Europa. Rodou por Galatasaray, grande rival do seu atual time, Zalgiris Kaunas, da Lituânia, e Barcelona, da Espanha, até chegar ao Fenerbahçe, em 2022. Lá, ele se tornou um jogador de elite no continente.

Nesta temporada, Hayes-Davis obteve médias de 18,3 pontos e 5,3 rebotes, na EuroLiga. Além disso, os seus aproveitamentos chamam a atenção: 49,8% nos arremessos gerais, 41% nas bolas de três e 90,8% nos lances livres. Como é um bom defensor, ele tem tudo para se estabelecer na NBA como um 3-and-D. Portanto, não é exagero afirmar que o camisa 11 do Fenerbahçe vive o seu auge físico e técnico.

Já Biberovic nasceu na Bósnia, mas se naturalizou turco. Hoje, aliás, ele defende a seleção da Turquia. Aos 24 anos, o ala é considerado um dos melhores arremessadores da Europa. Suas médias, nesta temporada da EuroLiga, foram de 8,4 pontos e 3,1 rebotes. Além disso, ele acertou 51,4% dos arremessos de quadra e 41,2% das bolas de três.

Biberovic tem os direitos da NBA ligados ao Memphis Grizzlies. Afinal, a franquia do Tennesse o selecionou na pick 56 do recrutamento de 2023. Mais experiente, o ala está próximo de reforçar o Grizzlies a partir de 2025/26, como informou de Lucas.

