Dia Nacional do Livro: Dream Team 92 e NBA ajudam jornalista na loteria

Hoje, 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Além desse dia, há quem viveu um momento único graças à leitura, caso do jornalista Guilherme Faber, de 32 anos, que foi ajudado pela NBA e o livro “Dream Team”, do jornalista Jack McCallum, na loteria.

Dream Team 92 + loteria = it’s a match!

Nascido em Franca (SP) e radicado em Vitória há seis meses, Guilherme vive o esporte desde criança, e, especialmente, o futebol e basquete. A sua baixa estatura permitiu a admiração ao esporte da bola laranja. “Eu sempre gostei e joguei futebol. Quanto ao basquete, sou baixinho (risos) e senti que não daria certo no meio de muitos atletas altos. Acontece que sou francano e cresci com o Franca Basquete tricampeão nacional no fim da década de 90 e com o Shaquille O’Neal em alta na NBA”, relembrou em contato com o Jumper Brasil.

Faber adquiriu o hábito da leitura em 2016, época do seu primeiro ano de faculdade, por incentivo da sua professora de História da Comunicação, Thaís Lopes. A partir daí, passou a ler um livro em português e um em inglês e cinco anos depois viveu na loteria o que muitos almejam no sorteio “Mega da Virada”.

Publicidade

“Li o livro Dream Team e fiquei encantado pelo que a equipe proporcionou ao mundo nas Olimpíadas de 1992 de Barcelona. Algo mágico! Depois, liguei a televisão e me deparei com a propaganda da Mega da Virada. Nunca havia apostado, mas esse anúncio me motivou e aí escolhi três jogadores dessa equipe: Magic Johnson, Michael Jordan e Larry Bird”, detalhou.

Leia mais

Guilherme foi à casa lotérica em 28 de dezembro de 2021, selecionou os números 32, 15, 23, 9, 33, 7. Enquanto isso, efetuou o pagamento, guardou o bilhete e não contou para ninguém sobre o seu primeiro jogo na loteria, baseando-se nas camisas dos astros da NBA no Dream Team.

Publicidade

“Fui com base na numeração do trio Magic, Jordan e Bird em times e seleção. Guardei esse segredo, pois sabia que dependia demais da sorte. São muitas pessoas que pedem e fazem planos, mas o Chuck Daly (Técnico do Dream Team) me ajudou lá no plano espiritual (risos)”, contou.

Chegou o dia 31 de dezembro, mas Faber sequer viu o sorteio pela TV. Estava calmo no seu ambiente familiar no aguardo de 2022, enquanto ouviu comentários sobre a Mega da Virada. “Tirei o comprovante da minha carteira, pesquisei o resultado do sorteio e pensei que não havia acertado nenhum número. De repente, li 32, 33, 23 e 15! Foi uma alegria! Por dois números não levei o prêmio, mas consegui uma quadra em homenagem aos ídolos do basquete mundial! É muito bom começar o ano assim!”, lembrou.

Publicidade

Por que não jogou novamente na loteria?

“Eu sempre faço uma analogia da parceria do arquiteto com o engenheiro. Eu tenho uma namorada, que é arquiteta e nunca voltou para ajustar algo após a conclusão de uma obra. É o que eu penso sobre o que conquistei na loteria, ou seja, é uma história perfeita. Tenho muito orgulho do que fiz”, respondeu.

Benefício da leitura no dia a dia

“O livro é uma casa com duas portas, que em uma entra o conhecimento e outra a sabedoria. Esse é o impacto da leitura na minha vida, que me trouxe outro vocabulário e inspiração para as atividades diárias”, concluiu Guilherme Faber.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA