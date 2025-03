Dez jogadores melhores do que em times originais na NBA

Os times da NBA costumam chegar ao Draft em busca dos melhores jogadores. A procura traz seus resultados em muitos casos. Porém, em outros, não. Assim, é comum que os atletas busquem sucesso em outras franquias, longe das originais. Nos últimos anos, aliás, isso têm sido cada vez mais comum.

Kevin Durant, por exemplo, passou por diferentes times na busca por um título da NBA. LeBron James fez o mesmo após não obter sucesso inicial com o Cleveland Cavaliers. Assim, enfim alcançaram seus objetivos longe das equipes que os selecionaram.

De olho nisso, o CluthPoints preparou uma lista com os dez melhores jogadores fora de seus times originais na NBA. O ranking elencou aqueles que tiveram desempenhos individuais ou coletivos superiores do que em suas franquias iniciais.

Então, confira a lista:

LeBron James

LeBron é de fato um desses jogadores na NBA. O lendário astro surgiu em 2003 no Cleveland Cavaliers. Logo de cara, esperava-se que ele pudesse liderar o time de Ohio ao título. Assim ele tentou em 2007, quando a franquia perdeu as finais para o San Antonio Spurs.

Sem outras chances, o craque se mudou para o Miami Heat. Ao lado de Chris Bosh e Dwyane Wade, ele viveu seu auge na NBA, sendo MVP em duas oportunidades e duas vezes campeão. Depois, ele retornou a Cleveland, onde conquistou outro campeonato. Porém, não conseguiu jamais apresentar o nível da Flórida.

Anthony Davis

Davis é outro dos jogadores desta lista que chegou à NBA cercado de expectativas. Como primeira escolha do Draft de 2012, ele carregava a expectativa de mudar o patamar do New Orleans Pelicans. No entanto, jamais conseguiu traduzir os bons números em boas campanhas nos playoffs.

Tudo mudou quando ele foi trocado para o Los Angeles Lakers. Ao lado de LeBron James, o projeto de Kentucky conseguiu um título logo em sua primeira temporada, enquanto se estabeleceu como um dos melhores jogadores da NBA atual. Hoje, o ala-pivô está no Dallas Mavericks.

Chris Bosh

LeBron não foi o único jogador que se mudou para o Heat em busca de um título. O outro foi Chris Bosh. Um dos maiores jogadores da história do Toronto Raptors na NBA, o ala-pivô não conseguiu ser campeão com a franquia nos anos 2000. Em busca de vitórias, se juntou a James e Wade e conseguiu dois campeonatos.

Shaquille O’Neal

O’Neal coleciona passagens por diversas franquias na NBA. Tudo começou no Orlando Magic, onde brilho durante os anos 90 e conseguiu chegar às finais de 1995, quando perdeu para o Houston Rockets. No entanto, após seguidas eliminações nos playoffs, decidiu assinar com o Los Angeles Lakers. Por lá, foram três títulos com Kobe Bryant e um MVP. Assim, se estabeleceu como um dos grandes nomes da história da liga.

Kevin Durant

Já citado no texto, Durant é conhecido por suas mudanças de equipe. A mais memorável aconteceu quando ele trocou o Oklahoma City Thunder pelo Golden State Warriors. Apesar de não ter sido MVP como no primeiro dos seus times na NBA, ele conquistou dois títulos e viveu seu auge em San Francisco.

Kevin Garnett

Garnett é um caso similar aos jogadores da NBA citados até aqui. O lendário ala-pivô começou sua carreira no Minnesota Timberwolves, onde conseguiu vencer o MVP em 2004. Porém, cansado de seguidas eliminações na pós-temporada, ele optou por se juntar a Paul Pierce e Ray Allen no Boston Celtics. O resultado: o título em 2008.

Shai Gilgeous-Alexander

A partir daqui, o texto para de citar jogadores campeões da NBA, mas que melhoraram após mudanças de time. Um dos casos recentes é Gilgeous-Alexander. O armador surgiu no Los Angeles Clippers, onde se tornou uma peça promissora da equipe. No entanto, ele terminou trocado para o Thunder por Paul George. Hoje, o armador é um dos melhores atletas na liga, sendo cotado para o MVP em 2024/25.

James Harden

Harden, enquanto isso, saiu do Thunder para viver seu auge. Após se consagrar como sexto-homem na equipe, ele decidiu levar seu talento para o Houston Rockets. No Texas, o antigo camisa 13 se consagrou como um dos melhores jogadores ofensivos da NBA, sendo MVP em 2018. No entanto, jamais foi campeão.

Karl-Anthony Towns

A presença de Karl-Anthony Towns considera uma mudança recente. Porém, que já tem dado frutos. Após anos de vai e vem no Minnesota Timberwolves, ele foi trocado para o New York Knicks. Na equipe, o pivô enfim alcançou o potencial de uma primeira escolha do Draft, sendo um dos pilares da terceira campanha do Leste e candidato ao MVP da NBA.

Kristaps Porzingis

Por fim, um campeão recente da NBA: Kristaps Porzingis. O letão foi draftado pelo New York Knicks, onde conseguiu mostrar talento, mas acumulou lesões. Após isso, passou por diferentes times, antes de se tornar um dos melhores jogadores do Boston Celtics campeão da NBA na temporada passada.

