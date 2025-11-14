Devin Booker domina, Suns embala e atropela Pacers

Sob a liderança de Devin Booker, o Phoenix Suns atropelou o Indiana Pacers por 133 a 98, nesta quinta-feira (13). O astro teve grande atuação com 33 pontos e sete assistências e levou o time do Arizona à quinta vitória seguida na atual temporada. Então, começa a brigar pela zona de playoffs do Oeste. Além disso, a rodada desta quinta-feira (13) da NBA contou com outros dois jogos.
Os dois times tem folga nessa sexta-feira (14). O Pacers volta à quadra contra o Toronto Raptors, em casa, no sábado (15). Por outro lado, o Suns só volta a atuar no domingo (16), quando recebe o Atlanta Hawks.
A vitória mantém Phoenix na sétima posição da conferência com oito vitórias em 13 partidas. Um grande destaque, aliás, é que a sequência atual de cinco vitórias é a segunda melhor do Oeste, abaixo apenas das seis do Denver Nuggets. Indiana, por sua vez, acumula sua sexta derrota seguida e a 11ª em 12 jogos em 2025/26. O atual vice-campeão da NBA é o lanterna da Conferência Leste ao lado do Washington Wizards.
Escalações
O Phoenix Suns vive momento de muita saúde no elenco, após um começo com algumas lesões. Ainda assim, o time teve dois desfalques para a partida dessa quinta. Afinal, Jalen Green e Mark Williams não atuaram. Assim, Jordan Ott escalou o seguinte quinteto titular: Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O’Neale e Nick Richards.
Por outro lado, o Indiana Pacers até tem tido alguns jogadores recuperados, mas segue com uma longa lista de ausências: Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Quenton Jackson, Johnny Furphy, Cody Martin, além é claro de Tyrese Haliburton. Então, Rick Carlisle escalou o quinteto titular com Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Jeremiah Robinson-Earl e Tony Bradley.
Destaques
Apesar de uma vitória por 35 pontos e com uma vantagem que chegou a ser de 46, o duelo entre o Suns de Devin Booker e o Pacers de Pascal Siakam teve seus momentos de equilíbrio. Aliás, dá pra dizer que no primeiro quarto, os visitantes é que tiveram mais tempo na liderança. Phoenix demorou a ganhar um grande ritmo, e Indiana se beneficiava dos pick-and-rolls com Tony Bradley além da vitória na batalha de volume com rebotes ofensivos.
A grande questão, porém, é que os minutos finais do quarto foram de domínio dos donos da casa e disseram o que viria pela frente em alguns momentos chave do jogo. Uma desvantagem de três pontos se transformou em uma vantagem de 15 entre o fim do primeiro quarto e o começo do segundo. Um fato curioso é que nenhuma cesta foi de Booker.
Coletiva, a equipe de Phoenix encontrava bons arremessos e não teve dificuldade para isso ao longo da noite. Quando este ímpeto diminuiu e Indiana voltou a diminuir a vantagem, outra sequência brutal. Dessa vez, puxada por Devin Booker, para transformar uma vantagem que caiu para dez pontos em 18 ao fim do primeiro tempo.
Leia mais!
- Victor Wembanyama brilha no fim e Spurs vira sobre Bulls
- Stephen Curry faz jogo incrível e Warriors vira sobre Spurs
- Boletim de rumores e trocas da NBA (08/11/2025)
Mas o maior brilhantismo do astro estava guardado para o terceiro período. O camisa 1 atuou pelos 12 minutos, anotando 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências no quarto. Arremessos de meia-distância, atacando a cesta, duas bolas de três, punindo dobras. Foi um momento incrível do craque, que sequer cometeu turnovers, mesmo que recebendo maior atenção defensiva.
E assim, Phoenix foi abrindo margem. Indiana chegou a diminuir a distância para apenas dez pontos. Mas a partir daí o que seguiu foi uma sequência insana de 50 a 14 em um período de 12 minutos entre o terceiro e o último quarto. O jogo acabou ali. Vale destacar, aliás, o grande jogo de Dillon Brooks. Se Devin Booker matou o duelo entre Suns x Pacers na volta do intervalo, o ala marcou 24 de seus 32 pontos ainda no primeiro tempo, muito quente.
Enquanto isso, Andrew Nembhard e Pascal Siakam até produziram, mas nunca conseguiram consistência. Indiana segue com muitos problemas, mesmo com alguns retornos como os de Aaron Nesmith e TJ McConnell nos últimos dias. Outra vez, o time se viu sendo presa fácil. Por fim, vale destacar os bons jogos de Oso Ighodaro, Jordan Goodwin e Grayson Allen em Phoenix.
(1-11) Indiana Pacers 98 x 133 Phoenix Suns (8-5)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|21
|2
|9
|0
|0
|Pascal Siakam
|19
|5
|2
|0
|0
|Aaron Nesmith
|10
|3
|1
|1
|0
|Tony Bradley
|10
|3
|0
|0
|0
|Isaiah Jackson
|8
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 7/25 (28%) / Sheppard: 2/3
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|33
|5
|7
|0
|0
|Dillon Brooks
|32
|1
|0
|1
|0
|Oso Ighodaro
|17
|7
|0
|2
|3
|Grayson Allen
|12
|1
|2
|1
|0
|Jordan Goodwin
|10
|10
|6
|1
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Brooks: 3/7
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Suns de Devin Booker sobre o Pacers de Pascal Siakam, a curta rodada dessa quinta ainda teve mais dois jogos.
O Toronto Raptors é outro que está embalado. Afinal, ganhou sua sexta partida em sete compromissos, ao superar o Cleveland Cavaliers. Um jogo dominante, sobretudo, para o trio Scottie Barnes, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl, que dominou o time de Ohio. Donovan Mitchell marcou 31 pontos, mas não foram suficientes, após uma atuação frustrante de Evan Mobley.
Além disso, o Atlanta Hawks venceu o Utah Jazz em jogo de ataques inspirados em Salt Lake City. Jalen Johnson fez um triplo-duplo histórico, mas Onyeka Okongwu não ficou pra trás, com 32 pontos e oito bolas triplas. Enquanto isso, Lauri Markkanen fez 40 pontos pelos donos da casa, mas não evitou a derrota.
(7-5) Toronto Raptors 126 x 115 Cleveland Cavaliers (8-5)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|28
|10
|8
|1
|5
|Immanuel Quickley
|25
|1
|6
|0
|0
|Jakob Poeltl
|20
|7
|3
|2
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|13
|5
|1
|0
|0
|Brandon Ingram
|11
|5
|4
|0
|1
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Quickley: 5/7
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|31
|6
|6
|1
|2
|Nae’Qwan Tomlin
|18
|6
|0
|2
|0
|De’Andre Hunter
|16
|2
|6
|0
|1
|Sam Merrill
|12
|2
|3
|0
|0
|Craig Porter Jr.
|10
|1
|5
|1
|2
Três pontos: 10/41 (24.4%) / Merrill: 3/9
(8-5) Atlanta Hawks 132 x 122 Utah Jazz (4-8)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|31
|18
|14
|7
|0
|Onyeka Okongwu
|32
|11
|2
|2
|3
|Vit Krejci
|20
|1
|3
|3
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|16
|2
|5
|2
|2
|Luke Kennard
|12
|2
|1
|2
|0
Três pontos: 24/47 (51.1%) / Okongwu: 8/14
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|40
|7
|2
|1
|0
|Ace Bailey
|21
|5
|3
|2
|0
|Keyonte George
|19
|6
|7
|1
|0
|Jusuf Nurkic
|10
|10
|8
|5
|1
|Isaiah Collier
|10
|5
|7
|0
|1
Três pontos: 19/44 (43.2%) / Markkanen: 6/12
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA