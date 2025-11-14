Devin Booker domina, Suns embala e atropela Pacers

Sob a liderança de Devin Booker, o Phoenix Suns atropelou o Indiana Pacers por 133 a 98, nesta quinta-feira (13). O astro teve grande atuação com 33 pontos e sete assistências e levou o time do Arizona à quinta vitória seguida na atual temporada. Então, começa a brigar pela zona de playoffs do Oeste. Além disso, a rodada desta quinta-feira (13) da NBA contou com outros dois jogos.

Os dois times tem folga nessa sexta-feira (14). O Pacers volta à quadra contra o Toronto Raptors, em casa, no sábado (15). Por outro lado, o Suns só volta a atuar no domingo (16), quando recebe o Atlanta Hawks.

A vitória mantém Phoenix na sétima posição da conferência com oito vitórias em 13 partidas. Um grande destaque, aliás, é que a sequência atual de cinco vitórias é a segunda melhor do Oeste, abaixo apenas das seis do Denver Nuggets. Indiana, por sua vez, acumula sua sexta derrota seguida e a 11ª em 12 jogos em 2025/26. O atual vice-campeão da NBA é o lanterna da Conferência Leste ao lado do Washington Wizards.

Escalações

O Phoenix Suns vive momento de muita saúde no elenco, após um começo com algumas lesões. Ainda assim, o time teve dois desfalques para a partida dessa quinta. Afinal, Jalen Green e Mark Williams não atuaram. Assim, Jordan Ott escalou o seguinte quinteto titular: Devin Booker, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O’Neale e Nick Richards.

Por outro lado, o Indiana Pacers até tem tido alguns jogadores recuperados, mas segue com uma longa lista de ausências: Bennedict Mathurin, Obi Toppin, Quenton Jackson, Johnny Furphy, Cody Martin, além é claro de Tyrese Haliburton. Então, Rick Carlisle escalou o quinteto titular com Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Jeremiah Robinson-Earl e Tony Bradley.

Destaques

Apesar de uma vitória por 35 pontos e com uma vantagem que chegou a ser de 46, o duelo entre o Suns de Devin Booker e o Pacers de Pascal Siakam teve seus momentos de equilíbrio. Aliás, dá pra dizer que no primeiro quarto, os visitantes é que tiveram mais tempo na liderança. Phoenix demorou a ganhar um grande ritmo, e Indiana se beneficiava dos pick-and-rolls com Tony Bradley além da vitória na batalha de volume com rebotes ofensivos.

A grande questão, porém, é que os minutos finais do quarto foram de domínio dos donos da casa e disseram o que viria pela frente em alguns momentos chave do jogo. Uma desvantagem de três pontos se transformou em uma vantagem de 15 entre o fim do primeiro quarto e o começo do segundo. Um fato curioso é que nenhuma cesta foi de Booker.

Coletiva, a equipe de Phoenix encontrava bons arremessos e não teve dificuldade para isso ao longo da noite. Quando este ímpeto diminuiu e Indiana voltou a diminuir a vantagem, outra sequência brutal. Dessa vez, puxada por Devin Booker, para transformar uma vantagem que caiu para dez pontos em 18 ao fim do primeiro tempo.

Leia mais!

Mas o maior brilhantismo do astro estava guardado para o terceiro período. O camisa 1 atuou pelos 12 minutos, anotando 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências no quarto. Arremessos de meia-distância, atacando a cesta, duas bolas de três, punindo dobras. Foi um momento incrível do craque, que sequer cometeu turnovers, mesmo que recebendo maior atenção defensiva.

E assim, Phoenix foi abrindo margem. Indiana chegou a diminuir a distância para apenas dez pontos. Mas a partir daí o que seguiu foi uma sequência insana de 50 a 14 em um período de 12 minutos entre o terceiro e o último quarto. O jogo acabou ali. Vale destacar, aliás, o grande jogo de Dillon Brooks. Se Devin Booker matou o duelo entre Suns x Pacers na volta do intervalo, o ala marcou 24 de seus 32 pontos ainda no primeiro tempo, muito quente.

Enquanto isso, Andrew Nembhard e Pascal Siakam até produziram, mas nunca conseguiram consistência. Indiana segue com muitos problemas, mesmo com alguns retornos como os de Aaron Nesmith e TJ McConnell nos últimos dias. Outra vez, o time se viu sendo presa fácil. Por fim, vale destacar os bons jogos de Oso Ighodaro, Jordan Goodwin e Grayson Allen em Phoenix.

(1-11) Indiana Pacers 98 x 133 Phoenix Suns (8-5)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 21 2 9 0 0 Pascal Siakam 19 5 2 0 0 Aaron Nesmith 10 3 1 1 0 Tony Bradley 10 3 0 0 0 Isaiah Jackson 8 4 0 0 0

Três pontos: 7/25 (28%) / Sheppard: 2/3

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 33 5 7 0 0 Dillon Brooks 32 1 0 1 0 Oso Ighodaro 17 7 0 2 3 Grayson Allen 12 1 2 1 0 Jordan Goodwin 10 10 6 1 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Brooks: 3/7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Suns de Devin Booker sobre o Pacers de Pascal Siakam, a curta rodada dessa quinta ainda teve mais dois jogos.

O Toronto Raptors é outro que está embalado. Afinal, ganhou sua sexta partida em sete compromissos, ao superar o Cleveland Cavaliers. Um jogo dominante, sobretudo, para o trio Scottie Barnes, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl, que dominou o time de Ohio. Donovan Mitchell marcou 31 pontos, mas não foram suficientes, após uma atuação frustrante de Evan Mobley.

Além disso, o Atlanta Hawks venceu o Utah Jazz em jogo de ataques inspirados em Salt Lake City. Jalen Johnson fez um triplo-duplo histórico, mas Onyeka Okongwu não ficou pra trás, com 32 pontos e oito bolas triplas. Enquanto isso, Lauri Markkanen fez 40 pontos pelos donos da casa, mas não evitou a derrota.

(7-5) Toronto Raptors 126 x 115 Cleveland Cavaliers (8-5)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 28 10 8 1 5 Immanuel Quickley 25 1 6 0 0 Jakob Poeltl 20 7 3 2 0 Sandro Mamukelashvilli 13 5 1 0 0 Brandon Ingram 11 5 4 0 1

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Quickley: 5/7

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 31 6 6 1 2 Nae’Qwan Tomlin 18 6 0 2 0 De’Andre Hunter 16 2 6 0 1 Sam Merrill 12 2 3 0 0 Craig Porter Jr. 10 1 5 1 2

Três pontos: 10/41 (24.4%) / Merrill: 3/9

(8-5) Atlanta Hawks 132 x 122 Utah Jazz (4-8)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 31 18 14 7 0 Onyeka Okongwu 32 11 2 2 3 Vit Krejci 20 1 3 3 0 Nickeil Alexander-Walker 16 2 5 2 2 Luke Kennard 12 2 1 2 0

Três pontos: 24/47 (51.1%) / Okongwu: 8/14

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 40 7 2 1 0 Ace Bailey 21 5 3 2 0 Keyonte George 19 6 7 1 0 Jusuf Nurkic 10 10 8 5 1 Isaiah Collier 10 5 7 0 1

Três pontos: 19/44 (43.2%) / Markkanen: 6/12

