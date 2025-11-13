Stephen Curry faz jogo incrível e Warriors vira sobre Spurs

Com noite muito inspirada de Stephen Curry, o Golden State Warriors superou o San Antonio Spurs por 125 a 120, nesta quarta-feira (12). O astro teve um começo de jogo lento, mas sobrou no segundo tempo e anotou incríveis 46 pontos para liderar a vitória. Então, conseguiu a maior pontuação da atual temporada da NBA. Além disso, fez grande duelo com Victor Wembanyama, que terminou com triplo-duplo de 31 pontos, 15 rebotes e dez assistências.
Depois do back-to-back que incluiu a derrota para o Oklahoma City Thunder ontem, Golden State fica sem jogar até a próxima sexta-feira (14). Do mesmo modo, o San Antonio Spurs também só volta a atuar no mesmo dia. É claro, afinal, ambos se enfrentam novamente em um segundo confronto consecutivo no Texas.
Com o triunfo, a franquia de San Francisco agora soma sete vitórias em 13 partidas e se mantém na nona posição do Oeste. Enquanto isso, a equipe texana é a terceiro colocada do Oeste, com oito triunfos em 11 jogos na atual campanha.
Escalações
Após o desastre contra o atual campeão da NBA na última terça-feira (11), o Golden State Warriors de Stephen Curry resolveu mudar o time titular para o duelo com o Spurs. Contando com força máxima, Steve Kerr promoveu as entradas de Moses Moody e Will Richard nas vagas de Jonathan Kuminga e Quinten Post. Além disso, os outros titulares foram o super trio da franquia: Curry, Draymond Green e Jimmy Butler.
Do mesmo modo, o San Antonio Spurs esteve bem perto de estar completo nesta noite, contando apenas com a ausência do calouro Dylan Harper. O quinteto titular se manteve o padrão desde que De’Aaron Fox voltou, com o armador ao lado de Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama.
Destaques
Se o torcedor do Warriors de Stephen Curry tinha ficado desanimado com a derrota para o Thunder, o começo da partida contra o Spurs foi mais uma vez, duro. O duelo até começou equilibrado, mas nos últimos oito minutos do primeiro período, Golden State marcou apenas dois pontos (lances-livres de Draymond Green). O Spurs que nada tinha a ver, abriu vantagem e terminou os primeiros 12 minutos com 14 pontos de frente.
A dominação texana estava em todos os lados. Stephon Castle começou intenso dos dois lados da quadra, Golden State não conseguia encontrar seu ritmo no perímetro. Aliás, nem no garrafão. A equipe visitante não tinha muito volume próximo a cesta, até por não contar com pivôs em seu quinteto titular. Assim, parecia óbvia a tentativa de arremessar muito de três e tentar vencer o jogo a partir disso.
E foi assim que as coisas começaram a mudar. Foram cinco bolas triplas em 11 tentativas no segundo período, três delas de uma das novidades do quinteto titular, Moses Moody. Aliás, além de Jimmy Butler e Stephen Curry, o jovem ala foi o único a chegar aos dois dígitos de pontuação no duelo entre Warriors x Spurs. Já sem conseguir defender como antes, o time texano que chegou a liderar por 16 pontos, foi ao intervalo com apenas sete de vantagem.
Leia mais!
- Victor Wembanyama brilha no fim e Spurs vira sobre Bulls
- Stephen Curry volta, mas Thunder atropela Warriors
- Boletim de rumores e trocas da NBA (08/11/2025)
Mas se o segundo quarto já tinha sido um indício primário da mudança do jogo, o terceiro veio ainda mais com o pé na porta. Ele, Stephen Curry, com 22 pontos em um terceiro período alucinante de Warriors x Spurs. A equipe texana que teve sucesso em contê-lo no começo da partida, agora só conseguia através das faltas. O camisa 30 bateu 16 lances-livres, incluindo 13 só no segundo tempo.
A equipe visitante também conseguiu forçar erros do rival na defesa. San Antonio cometeu 20 turnovers ao longo do jogo. Aliás, 14 deles vieram de Wembanyama e Fox. Isso mostra como a pressão na bola foi uma arma ao longo do jogo, não permitindo que a produção dos texanos, apesar de boa, fosse constante. A equipe foi para o último período liderando por oito pontos.
Stephen Curry se manteve quente em um último período em que o jogo entre Warriors e Spurs nunca pareceu morto. Mas ao mesmo tempo, Golden State também não vacilou. Mesmo que constantemente pressionada, a equipe respondia as tentativas texanas. Jimmy Butler, em seu melhor jogo em alguns dias, também foi peça central nisso. Sobretudo na defesa, Brandin Podziemski fez bom trabalho com dois roubos de bola no período decisivo.
Por fim, Victor Wembanyama tentou crescer outra vez no último quarto, anotando 14 pontos, sete rebotes e quatro assistências só no período. Porém, o esforço foi insuficiente. Devin Vassell esfriou no período final, e a produção de Fox (jogo abaixo) e Castle não bastou para uma virada.
(7-6) Golden State Warriors 125 x 120 San Antonio Spurs (8-3)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|46
|5
|5
|2
|0
|Jimmy Butler
|28
|6
|8
|3
|0
|Moses Moody
|19
|3
|3
|0
|0
|Al Horford
|9
|3
|3
|0
|2
|Brandin Podziemski
|6
|6
|4
|3
|1
Três pontos: 21/57 (36.8%) / Butler: 5/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|31
|15
|10
|0
|1
|Stephon Castle
|23
|10
|10
|0
|0
|Devin Vassell
|15
|2
|1
|0
|0
|De’Aaron Fox
|13
|5
|5
|0
|0
|Luke Kornet
|12
|0
|1
|0
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Vassell: 4/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a grande rodada da NBA desta quarta foi marcada por outros 11 jogos.
Paolo Banchero e Jalen Brunson saíram da partida machucados mas Franz Wagner e Desmond Bane lideraram a vitória importante do Orlando Magic sobre o New York Knicks. Além disso, mesmo desfalcado de Cade Cunningham, Jalen Duren e muito mais, o líder do Leste Detroit Pistons segue imbatível nas últimas semanas, vencendo um Chicago Bulls que também não contou com Josh Giddey outra vez.
Em outro jogo recheado de desfalques, o Charlotte Hornets bateu o Milwaukee Bucks, com o calouro Ryan Kalkbrenner sendo destaque. Aliás, também sem Donovan Mitchell, Evan Mobley e Darius Garland, o Cleveland Cavaliers conseguiu se vingar do Miami Heat, com 30 pontos de Jarrett Allen. Também nos primeiros horários, Payton Pritchard liderou o massacre do Boston Celtics contra o Memphis Grizzlies, que não contou com Ja Morant.
Aliás, quem também venceu sem maiores sustos foi o Houston Rockets, com triunfo tranquilo sobre o Washington Wizards. Nesse meio tempo, Shaedon Sharpe brilhou na vitória do Portland Trail Blazers sobre o New Orleans Pelicans. Além disso, Devin Booker e Shai Gilgeous-Alexander comandaram as vitórias de Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder sobre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers (atropelo) respectivamente.
Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets em noite histórica contra o Los Angeles Clippers. Afinal, o três vezes MVP anotou 55 pontos. Por fim, Jalen Johnson teve grande atuação e o Atlanta Hawks atropelou o Sacramento Kings.
(6-6) Orlando Magic 124 x 107 New York Knicks (7-4)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Franz Wagner
|28
|9
|4
|2
|1
|Desmond Bane
|22
|6
|8
|0
|0
|Anthony Black
|17
|3
|3
|2
|1
|Jalen Suggs
|14
|2
|3
|1
|1
|Wendell Carter Jr.
|13
|8
|2
|0
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Black: 3/5
New York
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|31
|3
|6
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|15
|12
|4
|1
|0
|Landry Shamet
|11
|3
|1
|1
|0
|Josh Hart
|10
|3
|2
|1
|1
|OG Anunoby
|8
|4
|1
|1
|2
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Yabusele: 2/3
(6-5) Chicago Bulls 113 x 124 Detroit Pistons (10-2)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Matas Buzelis
|21
|14
|2
|0
|2
|Kevin Huerter
|20
|2
|2
|2
|0
|Isaac Okoro
|15
|4
|2
|0
|3
|Ayo Dosunmu
|12
|3
|2
|2
|0
|Tre Jones
|11
|2
|5
|3
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Carter: 3/3
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paul Reed
|28
|13
|6
|4
|1
|Duncan Robinson
|23
|2
|1
|1
|0
|Daniss Jenkins
|18
|4
|12
|2
|0
|Caris LeVert
|17
|1
|5
|1
|2
|Ron Holland II
|9
|6
|1
|3
|0
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Robinson: 7/10
(7-5) Milwaukee Bucks 100 x 111 Charlotte Hornets (4-7)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|25
|5
|6
|1
|0
|Myles Turner
|21
|3
|2
|2
|2
|Bobby Portis
|14
|8
|1
|0
|0
|Pete Nance
|10
|1
|0
|0
|0
|Kyle Kuzma
|8
|3
|4
|1
|1
Três pontos: 12/30 (40%) / Rollins: 4/6
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|20
|6
|6
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|17
|9
|0
|1
|3
|Collin Sexton
|16
|5
|8
|2
|0
|Kon Knueppel
|16
|6
|1
|0
|0
|Tre Mann
|13
|1
|3
|0
|1
Três pontos: 12/40 (30%) / Mann: 3/7
(8-4) Cleveland Cavaliers 130 x 116 Miami Heat (7-5)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jarrett Allen
|30
|10
|2
|0
|0
|De’Andre Hunter
|21
|6
|2
|2
|0
|Craig Porter Jr.
|19
|4
|9
|3
|4
|Lonzo Ball
|15
|2
|8
|1
|1
|Tyrese Proctor
|12
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 14/47 (29.8%) / Ball: 4/7
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|27
|2
|5
|0
|0
|Andrew Wiggins
|17
|9
|6
|0
|2
|Davion Mitchell
|16
|3
|4
|1
|0
|Kel’el Ware
|15
|13
|1
|1
|1
|Simone Fontecchio
|13
|4
|0
|1
|0
Três pontos: 15/37 (40.5%) / Powell: 5/10
(4-9) Memphis Grizzlies 95 x 131 Boston Celtics (6-7)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaren Jackson Jr.
|18
|2
|0
|1
|1
|Santi Aldama
|14
|6
|4
|2
|1
|Cedric Coward
|12
|6
|3
|0
|0
|Vince Williams Jr.
|12
|5
|2
|0
|0
|Jock Landale
|11
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 10/43 (23.3%) / Williams: 3/10
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Payton Pritchard
|24
|6
|9
|0
|0
|Derrick White
|20
|5
|4
|2
|1
|Jaylen Brown
|19
|6
|6
|0
|0
|Luka Garza
|14
|7
|1
|0
|0
|Neemias Queta
|13
|8
|2
|1
|1
Três pontos: 21/51 (41.2%) / Pritchard: 5/10
(6-5) Portland Trail Blazers 125 x 117 New Orleans Pelicans (2-9)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|35
|5
|3
|2
|0
|Deni Avdija
|32
|1
|2
|1
|0
|Jrue Holiday
|17
|4
|12
|0
|0
|Toumani Camara
|13
|3
|5
|2
|1
|Donovan Clingan
|9
|10
|0
|0
|3
Três pontos: 13/37 (35.1%) / Avdija: 4/8
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Derik Queen
|26
|7
|4
|0
|0
|Saddiq Bey
|25
|6
|5
|0
|0
|Trey Murphy III
|22
|5
|5
|1
|0
|Jeremiah Fears
|15
|3
|4
|2
|0
|Herb Jones
|11
|1
|3
|1
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Bey: 3/8
(1-11) Washington Wizards 112 x 135 Houston Rockets (7-3)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|25
|11
|4
|0
|1
|Kyshawn George
|16
|7
|9
|2
|1
|Tre Johnson
|12
|1
|1
|1
|0
|Cam Whitmore
|11
|3
|1
|1
|1
|CJ McCollum
|10
|2
|3
|0
|1
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Johnson: 4/7
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|23
|5
|4
|2
|0
|Reed Sheppard
|21
|3
|3
|2
|1
|Tari Eason
|20
|6
|0
|0
|0
|Amen Thompson
|18
|1
|8
|3
|1
|Alperen Sengun
|16
|13
|6
|0
|0
Três pontos: 17/35 (48.6%) / Sheppard: 5/8
(7-5) Phoenix Suns 123 x 114 Dallas Mavericks (3-9)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|26
|3
|9
|2
|0
|Grayson Allen
|23
|5
|3
|3
|1
|Dillon Brooks
|18
|2
|4
|1
|0
|Jordan Goodwin
|13
|6
|2
|1
|0
|Royce O’Neale
|13
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Allen: 4/9
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Klay Thompson
|19
|3
|1
|0
|0
|Brandon Williams
|17
|5
|9
|3
|0
|Cooper Flagg
|16
|6
|6
|3
|2
|Daniel Gafford
|15
|9
|0
|1
|2
|Max Christie
|12
|6
|7
|0
|1
Três pontos: 17/47 (36.2%) / Thompson: 6/16
(8-4) Los Angeles Lakers 92 x 121 Oklahoma City Thunder (12-1)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|19
|7
|7
|2
|0
|Dalton Knecht
|16
|1
|1
|1
|0
|Rui Hachimura
|13
|5
|1
|2
|0
|Austin Reaves
|13
|5
|3
|1
|0
|Jarred Vanderbilt
|6
|10
|2
|0
|0
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Knecht: 4/5
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|30
|5
|9
|2
|0
|Isaiah Joe
|21
|2
|5
|2
|0
|Ajay Mitchell
|14
|3
|3
|3
|0
|Isaiah Hartenstein
|11
|8
|0
|1
|0
|Chet Holmgren
|11
|3
|1
|0
|2
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Joe: 4/10
(7-5) Atlanta Hawks 133 x 100 Sacramento Kings (3-9)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|24
|10
|8
|1
|0
|Onyeka Okongwu
|21
|3
|2
|1
|0
|Zaccharie Risacher
|15
|3
|1
|1
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|14
|6
|4
|0
|2
|Kristaps Porzingis
|13
|4
|6
|0
|2
Três pontos: 17/40 (42.5%) / Krejci: 3/5
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keon Ellis
|20
|0
|1
|2
|0
|Domantas Sabonis
|12
|5
|2
|2
|0
|Devin Carter
|11
|6
|3
|1
|0
|Precious Achiuwa
|10
|5
|2
|0
|0
|Russell Westbrook
|10
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Ellis: 6/11
(9-2) Denver Nuggets 130 x 116 Los Angeles Clippers (3-8)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|55
|12
|6
|1
|1
|Aaron Gordon
|18
|5
|0
|1
|0
|Jamal Murray
|15
|5
|4
|4
|0
|Tim Hardaway Jr.
|12
|1
|3
|1
|0
|Christian Braun
|6
|4
|4
|0
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Jokic: 5/6
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|23
|8
|5
|0
|0
|Jordan Miller
|22
|4
|1
|1
|0
|Ivica Zubac
|18
|8
|1
|0
|2
|Bogdan Bogdanovic
|11
|0
|6
|0
|0
|Brook Lopez
|10
|1
|1
|0
|1
Três pontos: 16/37 (43.2%) / Miller: 5/7
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA