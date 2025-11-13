Stephen Curry faz jogo incrível e Warriors vira sobre Spurs

Rodada desta quarta-feira (12) ainda contou com mais 11 partidas

Stephen Curry Warriors Spurs Fonte: Reprodução / X

Com noite muito inspirada de Stephen Curry, o Golden State Warriors superou o San Antonio Spurs por 125 a 120, nesta quarta-feira (12). O astro teve um começo de jogo lento, mas sobrou no segundo tempo e anotou incríveis 46 pontos para liderar a vitória. Então, conseguiu a maior pontuação da atual temporada da NBA. Além disso, fez grande duelo com Victor Wembanyama, que terminou com triplo-duplo de 31 pontos, 15 rebotes e dez assistências.

Depois do back-to-back que incluiu a derrota para o Oklahoma City Thunder ontem, Golden State fica sem jogar até a próxima sexta-feira (14). Do mesmo modo, o San Antonio Spurs também só volta a atuar no mesmo dia. É claro, afinal, ambos se enfrentam novamente em um segundo confronto consecutivo no Texas.

Com o triunfo, a franquia de San Francisco agora soma sete vitórias em 13 partidas e se mantém na nona posição do Oeste. Enquanto isso, a equipe texana é a terceiro colocada do Oeste, com oito triunfos em 11 jogos na atual campanha.

Escalações

Após o desastre contra o atual campeão da NBA na última terça-feira (11), o Golden State Warriors de Stephen Curry resolveu mudar o time titular para o duelo com o Spurs. Contando com força máxima, Steve Kerr promoveu as entradas de Moses Moody e Will Richard nas vagas de Jonathan Kuminga e Quinten Post. Além disso, os outros titulares foram o super trio da franquia: Curry, Draymond Green e Jimmy Butler.

Do mesmo modo, o San Antonio Spurs esteve bem perto de estar completo nesta noite, contando apenas com a ausência do calouro Dylan Harper. O quinteto titular se manteve o padrão desde que De’Aaron Fox voltou, com o armador ao lado de Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama.

Destaques

Se o torcedor do Warriors de Stephen Curry tinha ficado desanimado com a derrota para o Thunder, o começo da partida contra o Spurs foi mais uma vez, duro. O duelo até começou equilibrado, mas nos últimos oito minutos do primeiro período, Golden State marcou apenas dois pontos (lances-livres de Draymond Green). O Spurs que nada tinha a ver, abriu vantagem e terminou os primeiros 12 minutos com 14 pontos de frente.

A dominação texana estava em todos os lados. Stephon Castle começou intenso dos dois lados da quadra, Golden State não conseguia encontrar seu ritmo no perímetro. Aliás, nem no garrafão. A equipe visitante não tinha muito volume próximo a cesta, até por não contar com pivôs em seu quinteto titular. Assim, parecia óbvia a tentativa de arremessar muito de três e tentar vencer o jogo a partir disso.

E foi assim que as coisas começaram a mudar. Foram cinco bolas triplas em 11 tentativas no segundo período, três delas de uma das novidades do quinteto titular, Moses Moody. Aliás, além de Jimmy Butler e Stephen Curry, o jovem ala foi o único a chegar aos dois dígitos de pontuação no duelo entre Warriors x Spurs. Já sem conseguir defender como antes, o time texano que chegou a liderar por 16 pontos, foi ao intervalo com apenas sete de vantagem.

Leia mais!

Mas se o segundo quarto já tinha sido um indício primário da mudança do jogo, o terceiro veio ainda mais com o pé na porta. Ele, Stephen Curry, com 22 pontos em um terceiro período alucinante de Warriors x Spurs. A equipe texana que teve sucesso em contê-lo no começo da partida, agora só conseguia através das faltas. O camisa 30 bateu 16 lances-livres, incluindo 13 só no segundo tempo.

A equipe visitante também conseguiu forçar erros do rival na defesa. San Antonio cometeu 20 turnovers ao longo do jogo. Aliás, 14 deles vieram de Wembanyama e Fox. Isso mostra como a pressão na bola foi uma arma ao longo do jogo, não permitindo que a produção dos texanos, apesar de boa, fosse constante. A equipe foi para o último período liderando por oito pontos.

Stephen Curry se manteve quente em um último período em que o jogo entre Warriors e Spurs nunca pareceu morto. Mas ao mesmo tempo, Golden State também não vacilou. Mesmo que constantemente pressionada, a equipe respondia as tentativas texanas. Jimmy Butler, em seu melhor jogo em alguns dias, também foi peça central nisso. Sobretudo na defesa, Brandin Podziemski fez bom trabalho com dois roubos de bola no período decisivo.

Por fim, Victor Wembanyama tentou crescer outra vez no último quarto, anotando 14 pontos, sete rebotes e quatro assistências só no período. Porém, o esforço foi insuficiente. Devin Vassell esfriou no período final, e a produção de Fox (jogo abaixo) e Castle não bastou para uma virada.

(7-6) Golden State Warriors 125 x 120 San Antonio Spurs (8-3)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 46 5 5 2 0
Jimmy Butler 28 6 8 3 0
Moses Moody 19 3 3 0 0
Al Horford 9 3 3 0 2
Brandin Podziemski 6 6 4 3 1

Três pontos: 21/57 (36.8%) / Butler: 5/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 31 15 10 0 1
Stephon Castle 23 10 10 0 0
Devin Vassell 15 2 1 0 0
De’Aaron Fox 13 5 5 0 0
Luke Kornet 12 0 1 0 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Vassell: 4/11

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a grande rodada da NBA desta quarta foi marcada por outros 11 jogos.

Paolo Banchero e Jalen Brunson saíram da partida machucados mas Franz Wagner e Desmond Bane lideraram a vitória importante do Orlando Magic sobre o New York Knicks. Além disso, mesmo desfalcado de Cade Cunningham, Jalen Duren e muito mais, o líder do Leste Detroit Pistons segue imbatível nas últimas semanas, vencendo um Chicago Bulls que também não contou com Josh Giddey outra vez.

Em outro jogo recheado de desfalques, o Charlotte Hornets bateu o Milwaukee Bucks, com o calouro Ryan Kalkbrenner sendo destaque. Aliás, também sem Donovan Mitchell, Evan Mobley e Darius Garland, o Cleveland Cavaliers conseguiu se vingar do Miami Heat, com 30 pontos de Jarrett Allen. Também nos primeiros horários, Payton Pritchard liderou o massacre do Boston Celtics contra o Memphis Grizzlies, que não contou com Ja Morant.

Aliás, quem também venceu sem maiores sustos foi o Houston Rockets, com triunfo tranquilo sobre o Washington Wizards. Nesse meio tempo, Shaedon Sharpe brilhou na vitória do Portland Trail Blazers sobre o New Orleans Pelicans. Além disso, Devin Booker e Shai Gilgeous-Alexander comandaram as vitórias de Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder sobre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers (atropelo) respectivamente.

Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets em noite histórica contra o Los Angeles Clippers. Afinal, o três vezes MVP anotou 55 pontos. Por fim, Jalen Johnson teve grande atuação e o Atlanta Hawks atropelou o Sacramento Kings.

(6-6) Orlando Magic 124 x 107 New York Knicks (7-4)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Franz Wagner 28 9 4 2 1
Desmond Bane 22 6 8 0 0
Anthony Black 17 3 3 2 1
Jalen Suggs 14 2 3 1 1
Wendell Carter Jr. 13 8 2 0 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Black: 3/5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 31 3 6 0 0
Karl-Anthony Towns 15 12 4 1 0
Landry Shamet 11 3 1 1 0
Josh Hart 10 3 2 1 1
OG Anunoby 8 4 1 1 2

Três pontos: 11/36 (30.6%) / Yabusele: 2/3

(6-5) Chicago Bulls 113 x 124 Detroit Pistons (10-2)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Matas Buzelis 21 14 2 0 2
Kevin Huerter 20 2 2 2 0
Isaac Okoro 15 4 2 0 3
Ayo Dosunmu 12 3 2 2 0
Tre Jones 11 2 5 3 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Carter: 3/3

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paul Reed 28 13 6 4 1
Duncan Robinson 23 2 1 1 0
Daniss Jenkins 18 4 12 2 0
Caris LeVert 17 1 5 1 2
Ron Holland II 9 6 1 3 0

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Robinson: 7/10

(7-5) Milwaukee Bucks 100 x 111 Charlotte Hornets (4-7)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ryan Rollins 25 5 6 1 0
Myles Turner 21 3 2 2 2
Bobby Portis 14 8 1 0 0
Pete Nance 10 1 0 0 0
Kyle Kuzma 8 3 4 1 1

Três pontos: 12/30 (40%) / Rollins: 4/6

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Miles Bridges 20 6 6 1 0
Ryan Kalkbrenner 17 9 0 1 3
Collin Sexton 16 5 8 2 0
Kon Knueppel 16 6 1 0 0
Tre Mann 13 1 3 0 1

Três pontos: 12/40 (30%) / Mann: 3/7

(8-4) Cleveland Cavaliers 130 x 116 Miami Heat (7-5)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jarrett Allen 30 10 2 0 0
De’Andre Hunter 21 6 2 2 0
Craig Porter Jr. 19 4 9 3 4
Lonzo Ball 15 2 8 1 1
Tyrese Proctor 12 2 2 0 0

Três pontos: 14/47 (29.8%) / Ball: 4/7

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 27 2 5 0 0
Andrew Wiggins 17 9 6 0 2
Davion Mitchell 16 3 4 1 0
Kel’el Ware 15 13 1 1 1
Simone Fontecchio 13 4 0 1 0

Três pontos: 15/37 (40.5%) / Powell: 5/10

(4-9) Memphis Grizzlies 95 x 131 Boston Celtics (6-7)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaren Jackson Jr. 18 2 0 1 1
Santi Aldama 14 6 4 2 1
Cedric Coward 12 6 3 0 0
Vince Williams Jr. 12 5 2 0 0
Jock Landale 11 6 4 1 0

Três pontos: 10/43 (23.3%) / Williams: 3/10

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Payton Pritchard 24 6 9 0 0
Derrick White 20 5 4 2 1
Jaylen Brown 19 6 6 0 0
Luka Garza 14 7 1 0 0
Neemias Queta 13 8 2 1 1

Três pontos: 21/51 (41.2%) / Pritchard: 5/10

(6-5) Portland Trail Blazers 125 x 117 New Orleans Pelicans (2-9)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shaedon Sharpe 35 5 3 2 0
Deni Avdija 32 1 2 1 0
Jrue Holiday 17 4 12 0 0
Toumani Camara 13 3 5 2 1
Donovan Clingan 9 10 0 0 3

Três pontos: 13/37 (35.1%) / Avdija: 4/8

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Derik Queen 26 7 4 0 0
Saddiq Bey 25 6 5 0 0
Trey Murphy III 22 5 5 1 0
Jeremiah Fears 15 3 4 2 0
Herb Jones 11 1 3 1 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Bey: 3/8

(1-11) Washington Wizards 112 x 135 Houston Rockets (7-3)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alex Sarr 25 11 4 0 1
Kyshawn George 16 7 9 2 1
Tre Johnson 12 1 1 1 0
Cam Whitmore 11 3 1 1 1
CJ McCollum 10 2 3 0 1

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Johnson: 4/7

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 23 5 4 2 0
Reed Sheppard 21 3 3 2 1
Tari Eason 20 6 0 0 0
Amen Thompson 18 1 8 3 1
Alperen Sengun 16 13 6 0 0

Três pontos: 17/35 (48.6%) / Sheppard: 5/8

(7-5) Phoenix Suns 123 x 114 Dallas Mavericks (3-9)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 26 3 9 2 0
Grayson Allen 23 5 3 3 1
Dillon Brooks 18 2 4 1 0
Jordan Goodwin 13 6 2 1 0
Royce O’Neale 13 6 4 1 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Allen: 4/9

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Klay Thompson 19 3 1 0 0
Brandon Williams 17 5 9 3 0
Cooper Flagg 16 6 6 3 2
Daniel Gafford 15 9 0 1 2
Max Christie 12 6 7 0 1

Três pontos: 17/47 (36.2%) / Thompson: 6/16

(8-4) Los Angeles Lakers 92 x 121 Oklahoma City Thunder (12-1)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 19 7 7 2 0
Dalton Knecht 16 1 1 1 0
Rui Hachimura 13 5 1 2 0
Austin Reaves 13 5 3 1 0
Jarred Vanderbilt 6 10 2 0 0

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Knecht: 4/5

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 30 5 9 2 0
Isaiah Joe 21 2 5 2 0
Ajay Mitchell 14 3 3 3 0
Isaiah Hartenstein 11 8 0 1 0
Chet Holmgren 11 3 1 0 2

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Joe: 4/10

(7-5) Atlanta Hawks 133 x 100 Sacramento Kings (3-9)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 24 10 8 1 0
Onyeka Okongwu 21 3 2 1 0
Zaccharie Risacher 15 3 1 1 1
Nickeil Alexander-Walker 14 6 4 0 2
Kristaps Porzingis 13 4 6 0 2

Três pontos: 17/40 (42.5%) / Krejci: 3/5

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keon Ellis 20 0 1 2 0
Domantas Sabonis 12 5 2 2 0
Devin Carter 11 6 3 1 0
Precious Achiuwa 10 5 2 0 0
Russell Westbrook 10 2 3 0 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Ellis: 6/11

(9-2) Denver Nuggets 130 x 116 Los Angeles Clippers (3-8)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 55 12 6 1 1
Aaron Gordon 18 5 0 1 0
Jamal Murray 15 5 4 4 0
Tim Hardaway Jr. 12 1 3 1 0
Christian Braun 6 4 4 0 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Jokic: 5/6

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
James Harden 23 8 5 0 0
Jordan Miller 22 4 1 1 0
Ivica Zubac 18 8 1 0 2
Bogdan Bogdanovic 11 0 6 0 0
Brook Lopez 10 1 1 0 1

Três pontos: 16/37 (43.2%) / Miller: 5/7

