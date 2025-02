Destaque no Timberwolves, Naz Reid deve ser agente livre na NBA

Naz Reid vem sendo um dos principais destaques do Minnesota Timberwolves na temporada 2024/25 da NBA. Eleito melhor reserva da liga na última campanha, o jogador de 25 anos deve se tornar agente livre na próxima offseason. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Substack, o ala-pivô deve abrir mão da opção em seu contrato.

Reid ganhou a titularidade nos últimos jogos do Timberwolves, especialmente após as lesões de Rudy Gobert e Julius Randle. Desde então, o jogador registra médias de 20.3 pontos, 9.1 rebotes e 1.5 toco. Mas o fato de ele receber US$15 milhões para 2025/26, deve fazer com que deixe a opção.

Espera-se que Naz Reid receba propostas muito mais valiosas na offseason da NBA, pois o Timberwolves já está muito acima do nível de multas. Algo similar ao que aconteceu com o Denver Nuggets nos últimos anos, quando não estendeu acordos com Bruce Brown e Kentavious Caldwell-Pope.

Para ter uma ideia, o time de Minnesota ficou acima do segundo apron na atual temporada. Mas para 2025/26, o Timberwolves ainda está abaixo do primeiro, com US$190.1 milhões, já contando com Reid. Caso ele opte por sair do contrato, a equipe ainda teria chances de dar a ele um novo acordo como agente livre.

De acordo com casas de apostas, o San Antonio Spurs seria um dos favoritos na contratação de Naz Reid. O Cleveland Cavaliers aparece em segundo, enquanto o Dallas Mavericks é o terceiro.

Segundo rumores da NBA, Reid deve receber propostas entre US$22 milhões e US$25 milhões anuais. Um dos times com mais espaço na próxima agência livre, no entanto, é o Brooklyn Nets. Então, vários jornalistas apontam que o Nets seria um dos principais destinos na offseason.

Reid vem fazendo seu melhor ano na NBA, mas deve voltar a ser reserva nas próximas semanas. Isso porque Randle e Gobert estariam próximos de suas voltas. Segundo o time de Minnesota, eles devem retornar ainda na sequência de jogos fora de casa. Até o dia 2 de março, a equipe vai enfrentar o Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Phoenix Suns longe de seus domínios.

Em sétimo no Oeste, o Timberwolves possui 32 vitórias e 27 derrotas na atual temporada da NBA.

