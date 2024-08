Destaque nas Olimpíadas, Guerschon Yabusele foi convencido a jogar pelo 76ers

Nicolas Batum, que jogou ao lado de Guerschon Yabusele nas Olimpíadas, convenceu o colega a jogar pelo Philadelphia 76ers. De acordo com o ala-pivô, Batum, que voltou para o Los Angeles Clippers, elogiou a equipe de Philadelphia. Em entrevista ao jornalista Adam Aaronson, do Philly.com, o atleta mostrou-se satisfeito com a escolha.

“Meu amigo, Timothé Luwawu, jogou aqui. Timothé, especialmente, me mostrou um pouco da cidade enquanto ele jogava em Philadelphia. Então, quando o rumor saiu na internet, eu conversei com Nicolas Batum e ele só me disse coisas boas sobre o técnico Nick Nurse. Enquanto isso, ele ainda falou sobre a cidade, o amor dos torcedores e tudo mais. Ele me disse que é um lugar muito bom, então foi fácil aceitar jogar aqui”, afirmou.

É a segunda passagem de Guerschon Yabusele pela NBA, mas ele quer acreditar que será bem diferente da primeira. Isso porque o jogador esteve no Boston Celtics entre 2017 e 2019 e não foi das melhores. Embora muito jovem na época (tinha 21 anos quando estreou), ele não conseguiu mostrar serviço e teve poucos minutos por noite.

Então, em 2019, o ala-pivô começou a rodar o mundo. Passou pelo ASVEL (França), no Nanjing Monkey Kings (China) até chegar no Real Madrid (Espanha). E foi justamente ali que ele garante ter entendido tudo o que precisava.

“Eu diria, antes de tudo, que mentalmente foi algo que mudou muito. A forma como penso sobre as coisas, tendo paciência, trabalhando e aprendendo. Eu tive a chance de jogar no Real Madrid para realmente aprender”, disse.

Então, nas Olimpíadas de Paris, Guerschon Yabusele mostrou serviço e chamou a atenção do 76ers. Apenas justo, pois foi o segundo cestinha de sua seleção, atrás apenas de Victor Wembanyama. Na competição, ele registrou médias de 14.0 pontos, 3.3 rebotes, além de 81.5% nos lances livres, algo que não dominava no início de carreira.

Agora, o jogador terá mais uma chance na NBA. Mais experiente e inteligente, o ala-pivô garante que pode mostrar o mesmo basquete das Olimpíadas no 76ers.

“Estarei contente com a função que receber. Apenas vou tentar fazer o meu melhor e entrar no time”, concluiu.

Aos 28 anos, Guerschon Yabusele possui 74 jogos na NBA, com médias de 2.3 pontos e 1.4 rebote em meros 6.9 minutos.

