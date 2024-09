Derrick Rose se aposenta e Semis da WNBA

Semana de decisão na WNBA. Os 4 primeiros colocados atropelaram as suas séries iniciais do playoff resolvendo todos em 2 a 0. Com isso, a melhor rookie de todos os tempos, Caitlin Clark, deu adeus a competição, mesmo com um bom primeiro jogo da nossa Damiris. Quem parece que não veio mesmo para brincadeira é a MVP A’ja Wilson e seu Las Vegas Aces. Com atuações convincentes, o time parece ter esquecido o começo atabalhoado para novamente se encontrar em quadra.

O problema nas semis é que o Aces agora enfrenta o New York Liberty, grande time da temporada regular no que muitos (e nós também) estão chamando de uma final antecipada. Do outro lado, Connecticut Sun enfrenta o Minnesota Lynx. Os quatro melhores times da temporada chegaram até as semis, agora, em melhor de 5, passam só duas.

No Brasil o campeonato de 3 x 3 da NBB esta chegando para a última etapa com um virtual campeão, o Paulistano. Com a vitória da etapa de Brasilia e com o Franca sem passar para as quartas, o Paulistano abriu vantagem e tem tudo para se sagrar o grande campeão do primeiro campeonato de 3 x3.

No Paulista de basquete, chegamos as semis de maneira surpreendente. O Pinheiros que chegou a liderar boa parte da temporada regular, acabou pegando uma sequencia de derrotas e esta fora das semis. Enquanto isso, Paulista e São José fizeram o oposto, emendando vitórias, e passaram para as semis. O Paulistano enfrenta o Franca, enquanto o São José faz o duelo de santos e pega o São Paulo. No feminino, o Ituano conheceu sua primeira derrota, mas o campeonato ainda tem muito jogo para rolar.

Na NBA, comentamos a aposentadoria de Derrick Rose, respondemos perguntas do pessoal que assistia a Live e ainda fazemos um rápido giro de notícias da liga. Então solta o play e vem com a gente!

