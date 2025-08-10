Dennis Schroder e Franz Wagner comandam vitória da Alemanha

Dennis Schroder e Franz Wagner lideraram a Alemanha em vitória sobre a Eslovênia neste domingo (10) por 80 a 70. Enquanto Schroder fez 18 pontos e deu seis assistências, Wagner somou 17 pontos e quatro rebotes. Por outro lado, os eslovenos não contaram com o astro Luka Doncic. Foi a segunda vitória consecutiva dos alemães diante do adversário em preparação para o EuroBasket.

Continua após a publicidade

A Alemanha de Dennis Schroder e Franz Wagner é a atual campeã mundial, mas tenta superar a campanha do último EuroBasket, quando ficou em terceiro lugar. Para o torneio, os alemães ainda contam com Tristan da Silva, colega de Wagner no Orlando Magic. Da Silva ficou com sete pontos e três rebotes contra os eslovenos.

Schroder, novo armador do Sacramento Kings, comandou a reação da Alemanha no primeiro quarto, enquanto Wagner e Da Silva fizeram o time abrir vantagem no segundo período. Isaac Bonga fez a equipe alemã abrir 18 pontos antes do intervalo, mas os eslovenos conseguiram cortar pela metade antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Já no segundo tempo, a Eslovênia de Luka Doncic chegou a virar o placar em 67 a 60, mas Wagner e Schroder, mais uma vez, recolocaram os alemães na liderança do jogo por 68 a 67. Depois disso, os eslovenos fizeram só mais três pontos, enquanto o adversário anotou outros 12 para fechar em 80 a 70.

Leia mais

Além do triunfo alemão por conta de Dennis Schroder e Franz Wagner, outros seis amistosos aconteceram no domingo.

Continua após a publicidade

A Sérvia, de Nikola Jokic, bateu o Chipre por 122 a 55. O três vezes MVP da NBA não atuou, mas sem problemas. Tristan Vukcevic liderou com 24 pontos e sete rebotes. Já Nikola Topic, do Oklahoma City Thunder, foi titiular e fez dois pontos, sete assistências e seis rebotes.

Outros jogos

Portugal 70 x 84 Argentina

Polônia 74 x 72 Suécia

Bósnia 90 x 102 Montenegro

Lituânia 77 x 54 Geórgia

Grécia 58 x 75 Israel

A seleção alemã é a terceira com mais jogadores da NBA, com três, ficando atrás apenas da Sérvia (cinco) e França (quatro). Agora, a Alemanha volta às quadras na próxima sexta-feira (15) contra a Turquia. Enquanto isso, a Eslovênia pega a Lituânia no mesmo dia.

Continua após a publicidade

O EuroBasket começa no dia 27 de agosto e terá transmissão dos canais ESPN, além do Disney +.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA