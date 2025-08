De’Aaron Fox vira problema para o Spurs na NBA

O San Antonio Spurs pode ter que tomar em breve uma decisão sobre De’Aaron Fox na próxima temporada da NBA. O armador chegou à franquia na trade deadline em troca com o Sacramento Kings. No entanto, o último ano de contrato, somado à presença de duas promessas na posição, podem forçar uma saída que não se esperava há alguns meses.

Desde domingo (3), De’Aaron Fox é elegível para uma extensão de quatro anos no valor de US$ 229 milhões. Porém, de acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints, os times da NBA monitoram o armador caso o Spurs não avance na renovação. Algo provável, aliás, por conta de Dylan Harper e Stephon Castle.

“Desde que adquiriu Fox, o Spurs viu Stephon Castle ser o Novato do Ano e ganhou Harper como segunda escolha do Draft. Então, esses acontecimentos estão fazendo muita gente ao redor da liga se perguntar: ainda é automático oferecer o contrato a Fox?”, disse Siegel.

No momento, não há dúvidas que Fox é o melhor armador no elenco do Spurs. Em 17 jogos com o time, por exemplo, 19.7 pontos, 6.8 assistências e 4.3 rebotes. Desse modo, ele é a aposta mais certa caso San Antonio queira tentar vencer agora com Victor Wembanyama.

Castle e Harper, enquanto isso, são nomes promissores do San Antonio Spurs na NBA. No entanto, ainda jovens, eles estão longe do auge que vive Fox na carreira.

A dúvida, porém, é se valeria o Spurs comprometer a folha salarial com De’Aaron Fox na NBA, uma vez que pode esperar Harper e Castle se desenvolverem.

A resposta para isso, aliás, depende de Harper. De acordo com Jeremy Woo, da ESPN, o Spurs pode repensar sobre a extensão de Fox se a segunda escolha de 2025 evoluir no arremesso de três pontos.

“Se o seu arremesso de três virar uma arma verdadeira em seu jogo, Harper faz de Fox uma opção de troca para o futuro”, disse Woo.

Por Rutgers, Dylan Harper fez 50 cestas de três em 150 tentativas. Em média, uma taxa de acerto de 33.3%. Assim, algo considerado baixo para a NBA. Acontece que De’Aaron Fox também tem o perímetro como deficiência. Em 2024/25, por exemplo, acertou 27.4% das tentativas pelo Spurs.

Então, se Harper evoluir neste sentido, ele pode ser uma ameaça maior que Fox na NBA. Portanto, o armador titular poderia ser usado como moeda de troca no futuro, na tentativa de San Antonio reforçar outras partes do elenco.

