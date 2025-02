Dalton Knecht avalia semana de troca e volta ao Lakers

O fracasso na troca por Mark Williams fez Dalton Knecht voltar ao Los Angeles Lakers. O jovem destaque da franquia, desse modo, até reestreou pela antiga equipe na quarta-feira (12). Em 17 minutos contra o Utah Jazz, o ala-armador marcou dez pontos e mostrou não ter sentido a semana maluca que viveu.

Ao fim da partida, Dalton Knecht comentou sobre a volta ao Lakers após a troca fracassada. Enquanto se imaginava que ele ficaria desconfortável, o ala-armador revelou que estava animado por voltar ao time. Segundo ele, o objetivo na NBA é sempre jogar basquete, não importa onde.

“Foi uma semana louca. Não são muitas pessoas que passam por isso e voltam. Porém, no final das contas, eu só queria jogar. Disse isso para o JJ Redick e o Rob Pelinka quando voltei. A principal coisa era que eu só queria jogar. Me disseram que meu retorno seria contra o Jazz e estava animado para jogar com meus colegas de equipe”, falou Knecht.

A troca para o Hornets seria a primeira da curta carreira de Knecht. Após um início promissor pelo Lakers, o novato foi usado como moeda de troca por Mark Williams. O time de Los Angeles, inclusive, estava receoso em incluí-lo. No entanto, a necessidade de um pivô, após a saída de Anthony Davis, forçou a oferta.

Até então, tudo estava certo. Knecht foi até Charlotte e já se preparava para sua primeira partida com a equipe. Porém, tudo mudou quando Williams foi reprovado nos exames médicos do Lakers. Diante de tudo isso, o ala-armador angelino recordou dos dias intensos que viveu.

“Parecia um filme. Eu estava fazendo alguns arremessos, quando o Pelinka me chamou e deu a notícia. Fui draftado aqui e a cidade significa muito para mim. Depois, fui para Charlotte, fui apresentado e conheci todas as pessoas. Em Detroit, sertia meu jogo de estreia e, agora, voltei para Los Angeles. Ainda assim, eu entendo que é um negócio”, acrescentou.

A vontade jogar era tanta que Knecht até tentou entrar em quadra no mesmo dia do seu retorno. A reestreia, desse modo, aconteceria na segunda-feira (10). Entretanto, uma conversa com Redick o fez mudar de ideia e esperar mais dois dias para voltar ao time angelino.

“Sentei com ele e conversamos assim que eu voltei. No final, concordamos que não jogaria porque cheguei muito tarde do meu voo. Então, sabíamos que na quarta-feira eu iria jogar. Estava muito animado para fazer o que eu amo, que é sair lá, competir e jogar com meus companheiros”, finalizou.

