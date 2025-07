Conheça a evolução dos salários dos jogadores da NBA

A NBA vive constante evolução nos salários dos jogadores. Os principais astros da liga receberão em torno de US$55 milhões na próxima temporada. Enquanto isso, LeBron James, aos 40 anos, vai receber US$52,6 milhões após acionar a opção prevista em seu contrato com o Los Angeles Lakers. No entanto, os valores nem sempre foram “inflados” assim.

Então, o Jumper Brasil traz alguns marcos salariais para mostrar como as cifras da liga mais badalada do mundo aumentaram com o passar dos anos. Na lista, você verá a evolução dos salários de grandes jogadores da NBA. Confira.

US$100 mil: Bill Russell e Wilt Chamberlain (1965/66)

Em 1965/66, Bill Russell e Wilt Chamberlain foram os primeiros jogadores da NBA a ganhar US$100 mil em uma temporada. A história se tornou marcante, já que Russell, ao descobrir que Chamberlain seria o primeiro a atingir esse valor, pediu ao técnico do Boston Celtics, Red Auerbach, que seu salário fosse reajustado para US$100 mil.

Além de romperem juntos essa barreira salarial, a rivalidade dos dois se intensificou quando suas equipes se enfrentaram na final da Conferência Leste, onde o Celtics superou o Los Angeles Lakers por quatro jogos a um. Com o ajuste pela inflação, o salário hoje equivaleria hoje a US$973 mil.

US$500 mil: Ernie DiGregorio (1973/74)

Ernie DiGregorio, o terceiro selecionado no Draft de 1973 pelo Buffalo Braves, foi o primeiro jogador a ganhar US$500 mil em uma temporada, que hoje é equivalente a US$3.1 milhões. O armador conseguiu o acordo após ter grande sucesso em seu contrato de calouro. Ele foi eleito Novato do Ano e liderou a liga em assistências com uma média de 8.2 por jogo. Além disso, estabeleceu o recorde de assistências por um novato em uma única partida, com 25. Mas, uma lesão no joelho no ano seguinte prejudicou sua carreira e ele deixou a NBA aos 28 anos.

US$1 milhão: Bill Walton e Moses Malone (1979/80)

Em 1979/80, Bill Walton e Moses Malone foram os primeiros jogadores a receberem US$1 milhão em uma temporada. Na época, Walton, que havia sido campeão com o Portland Trail Blazers em 1977 e MVP no temporada seguinte, assinou um contrato de sete anos por US$7 milhões com o San Diego Clippers, o maior acordo da história até então. Entretanto, as lesões limitaram seu desempenho, e ele atuou em apenas 169 jogos em seis anos pela equipe.

Malone, por sua vez, brilhou com o Houston Rockets, com médias de quase 26 pontos e 14 rebotes por jogo. Em relação ao ajuste da inflação, US$1 milhão equivale a US$3.8 milhões hoje em dia.

US$3 milhões: Patrick Ewing (1988/89)

Patrick Ewing, lendário pivô do New York Knicks, foi o primeiro jogador a ganhar US$3 milhões em uma temporada. O contrato de dez anos assinado em 1985, no valor total de US$31 milhões, tornou-o um dos atletas mais bem pagos da época. Com a inflação, o salário equivaleria hoje a US$8.2 milhões.

US$7 milhões: Larry Bird (1991/92)

Larry Bird se tornou o primeiro jogador a ganhar mais de US$7 milhões em uma única temporada, durante a sua última na NBA. Embora seu desempenho não fosse o mesmo por conta da idade e lesões, o ala ainda foi nomeado para o All-Star e disputou a segunda rodada dos playoffs com o Boston Celtics. Ajustado pela inflação, o valor do acordo seria equivalente a US$16.3 milhões atualmente.

US$14 milhões: Magic Johnson (1994/95)

Magic Johnson foi o primeiro jogador a ganhar mais de US$14 milhões em uma temporada, como parte do contrato assinado após a batalha contra o HIV e seu retorno à NBA. Esse acordo, completamente garantido, estipulava que ele receberia o valor mesmo se não jogasse e foi o que aconteceu.

Magic não jogou nesta temporada, mas retornou na seguinte, contribuindo como sexto homem e ajudando o Los Angeles Lakers a alcançar os playoffs. Com a inflação, o valor atualizado seria de US$30.2 milhões.

US$30 milhões: Michael Jordan (1996/97)

Michael Jordan foi o primeiro jogador a ganhar US$30 milhões em uma temporada, após assinar um contrato de um ano com o Chicago Bulls. Ele se tornou o jogador mais bem pago da liga, recebendo mais do que o dobro do segundo colocado.

O investimento da franquia valeu a pena: Jordan liderou a liga em pontos, foi vice na votação de MVP, foi All-Star e conduziu a equipe a um campanha de 69 vitórias, 13 derrotas e o título da NBA. Com a inflação, o salário do astro seria equivalente hoje a US$59.2 milhões.

US$34 milhões: Stephen Curry (2017/18)

Stephen Curry foi o primeiro jogador a ganhar US$34 milhões em uma temporada, graças ao contrato de cinco anos por US$201 milhões assinado em 2017, o maior da história até então. Neste ano, ele foi nomeado All-Star e ao terceiro time ideal da temporada, além de liderar o Golden State Warriors ao título da NBA. Com a inflação, aliás, o salário ajustado para hoje seria de US$43.5 milhões.

US$40 milhões: Stephen Curry (2019/20)

Em 2019/20, o camisa 30 foi o primeiro jogador a receber US$40 milhões em uma temporada. No entanto, a campanha foi complicada para o Golden State Warriors: Klay Thompson estava fora por lesão, Curry se machucou no quarto jogo da fase regular que foi paralisada naquele ano. O armador jogou um total de 139 minutos, tornando o valor recebido equivalente a US$289 mil por minuto.

US$55 milhões: Stephen Curry (2024/25)

Na última temporada, Stephen Curry atingiu um marco inédito na evolução dos salários dos jogadores da NBA. Afinal, se tornou o primeiro a receber pelo menos US$55 milhões. Em seguida, o contrato do armador prevê US$59,6 milhões em 2025/26 e US$62,5 milhões em 2026/27, mostrando a valorização contínua do teto salarial da NBA.

Por fim, em 2027, Shai Gilgeous-Alexander terá o valor recorde anual da história. Isso porque o craque do Oklahoma City Thunder fechou uma extensão de US$285 milhões por quatro temporadas. Ou seja, daqui dois anos passará a receber cerca de US$71 milhões.

*Texto publicado em novembro de 2024 e atualizado em 29 de julho de 2025

