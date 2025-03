Confira dez estrelas que podem estender contratos na offseason da NBA

A offseason da NBA é o momento dos jogadores renovarem ou estenderem seus contratos, ou até procurarem novos times e, após o fim de 2024/25, algumas estrelas da liga já estarão elegíveis para uma extensão contratual. Então, separamos dez desses craques que podem prolongar seus vínculos.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Jokic está sob contrato até 2027/28, mas pode recusar sua opção de jogador de US$ 62 milhões para assinar uma extensão de três anos e US$212 milhões. Com seu impacto e o desejo do Denver Nuggets de continuar na briga por títulos por vários anos, a equipe deve fazer de tudo para garantir seu futuro a longo prazo. Afinal, o sérvio é três vezes MVP, campeão da NBA, e deve seguir com boas temporadas individuais.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

O armador se tornou uma estrela e o principal nome do Oklahoma City Thunder, sendo, então, elegível para uma extensão nesta offseason. Já garantido nas próximas duas temporadas por US$38 milhões e US$ 40 milhões, um novo contrato de quatro anos e US$293 milhões o manteria no projeto em longo prazo. Com o Thunder se tornando favorito para as finais, faz sentido fazer de tudo para manter o jogador.

LeBron James (Los Angeles Lakers)

LeBron pode recusar sua opção de US$53 milhões e assinar um novo contrato de dois anos por cerca de US$104 milhões com o Los Angeles Lakers. Com as boas performances do craque, então, isso parece bem possível. Mesmo aos 40 anos, ele segue jogando em alto nível e é peça-chave para a equipe de Los Angeles. Dessa forma, uma renovação daria a ele a chance de continuar com seu filho Bronny e até explorar outras oportunidades na reta final de sua carreira.

Devin Booker (Phoenix Suns)

Assim como Jokic, Booker pode estender seu contrato por mais três anos além de 2027/28, adicionando US$212 milhões ao seu acordo atual. Com Kevin Durant deixando o Phoenix Suns na offseason, Booker se torna ainda mais chave para o futuro da equipe. Ele já provou ser um dos melhores pontuadores da NBA e a principal referência da franquia. Então, é uma das estrelas que podem estender seus contratos na offseason da NBA.

Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

Apesar de uma lesão no joelho que o afastará do restante da temporada, Kyrie pode recusar sua opção de US$44 milhões e negociar um contrato mais longo com o Dallas Mavericks, chegando até três anos e US$120 milhões. A equipe investiu pesado para trazê-lo e formar uma dupla com Luka Doncic (antes da saída do esloveno), então perder Irving agora seria um grande golpe. Mesmo com suas questões físicas, o talento de Kyrie ainda o torna uma peça valiosa.

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Após ser negociado para o New York Knicks, Towns achou seu melhor basquete e agora se tornou peça central da equipe. Com uma opção de jogador de US$61 milhões para 2027/28, ele pode optar por uma extensão de três anos, garantindo mais US$212 milhões. O Knicks há tempos buscam uma estrela no garrafão, e KAT preenche isso.

De’Aaron Fox (San Antonio Spurs)

Fox tem um contrato de US$37 milhões para a próxima temporada e agora pode assinar uma extensão máxima de quatro anos por US$229 milhões com o San Antonio Spurs. Assim, sua velocidade, controle de jogo e capacidade de decidir partidas fazem dele o parceiro ideal para Victor Wembanyama no novo projeto da equipe.

Trae Young (Atlanta Hawks)

Com um salário de US$46 milhões na próxima temporada, Trae Young pode garantir ainda mais dinheiro caso assine uma extensão de quatro anos no valor de US$229 milhões. O Atlanta Hawks pode estar perto de uma recosntrução, mas perder Young sem uma compensação seria duvidoso. Caso uma renovação não aconteça, a franquia pode optar por trocá-lo na intertemporada, já que seu talento ainda atrai bastante interesse ao redor da liga.

James Harden (Los Angeles Clippers)

Harden deve recusar sua opção de US$36 milhões e forçar o Los Angeles Clippers a oferecer um novo contrato, que pode chegar a dois anos e US$75 milhões. Apesar do histórico de quedas de rendimento nos playoffs, ele teve uma boa temporada. Assim, o craque é uma das estrelas que podem estender seus contratos na offseason da NBA.

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Kuminga pode aceitar sua oferta qualificatória de US$10 milhões ou buscar uma extensão mais lucrativa nesta offseason, chegando até quatro anos e US$120 milhões. Com seu atletismo e evolução ofensiva, ele deve atrair interesse de várias equipes da liga. O Golden State Warriors enfrenta problemas com o teto salarial e terá que decidir se investe nele ou corre o risco de perdê-lo sem retorno.

