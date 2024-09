Como a análise de dados está transformando a avaliação de desempenho no basquete

Segundo uma pesquisa de maio de 2024 desenvolvida pela Resenha Digital Club, o basquete aparece entre os cinco esportes mais populares do Brasil, após o futebol e ao lado do vôlei, vôlei de praia e da Fórmula 1. E os apaixonados assistem não apenas jogos do Brasil, também àqueles de outros países.

Com esse apelo tremendo, o basquete passou a ser analisado para além do simples entretenimento, existindo no contexto de apostas esportivas online ou mesmo para auxiliar no desempenho de times por parte de gestores e treinadores. Há muito a se aprender quando nos debruçamos sobre o passado.

Nesse texto nós vamos falar sobre como a análise de dados está modificando o cenário do basquete e a avaliação de desempenhos. Vamos explorar ferramentas que proporcionam essas métricas, com o que elas contribuem e de que maneira é possível modificar estratégias baseado no que se aprende.

Como as ferramentas de análise de dados se tornaram essenciais para avaliar o desempenho no basquete?

A análise esportiva existe há muitas décadas, datando desde os tempos em que o futebol ainda era transmitido apenas em narração na rádio. O mesmo vale para o basquete, o qual vem ampliando o alcance no Brasil com a presença de partidas em plataformas de streaming, como é o caso do Disney+.

A diferença é que as análises atuais contam com um elemento que antes era muito mais custoso: a checagem de dados e métricas do que veio antes. Isto é: números de pontos marcados, desempenhos de atletas, partidas perdidas e vencidas (e contra quem), número de títulos, lesões e demais dados.

Isso tudo tornou a análise de dados algo essencial para o basquete, nos seus mais variados níveis. Fãs do esporte, comentaristas, analistas e gestores se valem de estatísticas e métricas para guiar opiniões e decisões, o que dá um caráter muito mais “científico” para a compreensão das partidas de basquete.

Do que se tratam as plataformas que oferecem dados sobre os esportes?

Compreendido como as ferramentas de análise de dados estão mudando a maneira como o basquete é avaliado, vale a pena falar sobre elas. O visaodejogo.com.br é uma plataforma que fornece esse tipo de informação, permitindo que, por exemplo, os torcedores façam jogos mais embasados nas apostas.

A ideia do Visão de Jogo e ferramentas similares é fornecer um espaço de conhecimento baseado em fatos e números, o que ajuda a prever resultados e fazer comentários mais pontuais sobre o basquete, independentemente se você faz isso por razões profissionais ou apenas por apreço como um hobby.

E o alcance desses recursos vai muito além dos torcedores, chegando também aos técnicos e analistas esportivos com foco no basquete. De maneira muito similar ao que acontece com o futebol, há grande paixão e conhecimentos aprofundados no esporte, o que é facilitado com o uso dessas ferramentas.

Como a análise de métricas avançadas pode ser utilizada por técnicos e analistas em tempo real?

Qualquer pessoa que acompanha partidas de basquete pode atestar a este fato: nenhum jogo é igual a outro, mesmo que os times se enfrentando sejam rivais antigos e os atletas na quadra não tenham mudado entre um jogo e outro. Isso significa que cada nova disputa pede um novo tipo de estratégia.

É aí que entram as análises de métricas avançadas, tanto com o objetivo de prever resultados, quanto com a oportunidade de ajustar estratégias em tempo real. Para os apostadores, isso significa realizar um cashout ou mudar previsões. Há elementos imprevistos, mas a análise de dados é bem embasada.

E esse tipo de visão “objetiva” do basquete não tem qualquer relação com o apreço pelo esporte, sendo, inclusive, um sinal de interesse genuíno pelo que vai além das paixões. Há muito valor em se debruçar sobre estatísticas e métricas apresentadas por plataformas de dados como o Visão de Jogo.

A tendência é não apenas que as análises de dados continuem transformando o basquete, como também que as tecnologias avancem ao ponto de essa ser uma tarefa mais corriqueira. Diante de um cenário tão fértil, espera-se que os apaixonados pelo esporte continuem torcendo com o mesmo carinho.