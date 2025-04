Comissário da NBA rebate rumor sobre Mavericks sair de Dallas

Desde a troca de Luka Doncic, o Dallas Mavericks começou a ser pivô de um rumor na NBA. Isso porque, fãs começaram a justificar o negócio surpreendente com o desejo da família Dumont de mudar o time para Las Vegas. Assim, a saída do esloveno seria uma forma de sabotar a franquia.

O comissário da NBA, porém, rebateu o rumor em entrevista à ESPN. Segundo Adam Silver, não há chances do Mavericks deixar Dallas, apesar da relação da família Dumont com Las Vegas.

“O Dallas Mavericks não vai a lugar algum”, afirmou Silver. “Não há intenção de que a equipe saia de Dallas. É verdade que o grupo que comprou o time tem base em Las Vegas, mas não poderia estar mais claro. Esse time vai continuar em Dallas e está até planejando em construir uma nova arena na cidade. Então, é isso”.

Na época da troca de Doncic, o comissário da NBA relembrou que diversas teorias foram criadas em Dallas. Além da possível mudança, os fãs começaram a cogitar que era uma forma da liga conseguir recolocar o Los Angeles Lakers no topo. Porém, a saída para Las Vegas era o maior fortes dos rumores.

A família Dumont, que adquiriu o Dallas Mavericks em 2023, afinal, tem forte ligação com Nevada. O grupo de empresários é dono da Las Vegas Sands Corporations, uma das maiores operadores de cassinos do mundo. Além disso, foi um dos principais responsáveis pelo cresciemento da cidade.

Com Las Vegas podendo receber uma franquia da NBA no futuro, os fãs do Dallas Mavericks deram vida ao rumor. Porém, Silver deixou claro que qualquer teoria sobre a troca é uma mentira. “Só quero garantir que, embora as pessoas estejam falando sobre isso e com o tempo vamos ver se foi bom ou ruim, não houve nenhum motivo oculto por trás da troca”, esclareceu o comissário.

Mesmo que houvesse chance, aliás, tirar o Mavericks de Dallas não seria fácil. As regras da NBA, afinal, determinam que a realocação precisa ser aprovada pelos donos de outros times da NBA. Assim, pelo menso 23 dos 30 empresários teriam que votar a favor.

Por fim, apesar dos rumores, o Mavericks segue em busca de uma vaga nos playoffs da NBA. Após vencer o primeiro jogo no play-in, o time do Texas enfrenta o Memphis Grizzlies, nesta sexta-feira (18), pela última vaga do Oeste.

