Comentarista da ESPN detona Timberwolves por Anthony Edwards

O Minnesota Timberwolves faz uma temporada bem diferente da última, quando lutou pelo topo do Oeste. No entanto, o time caiu muito de produção em 2024/25, especialmente após a troca de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks. E é o ponto em que o comentarista Kendrick Perkins, da ESPN, critica o Timberwolves, apesar de todo o empenho de Anthony Edwards.

Segundo Perkins, a direção do Timberwolves vem falhando com Edwards. Isso porque a equipe teve chances de melhorar o elenco, especialmente o ataque, na trade deadline. Não o fez, enquanto o time segue sendo um dos que mais pagam multas na NBA.

“O ataque é basicamente neutro depois da troca de Towns”, disse Perkins. “Eu não confio na direção, mas confio em Anthony Edwards. Mas veja. Ele pode fazer o time vencer, mas quais outros jogadores vão ajudar? Eu não vejo ninguém”.

De fato, o Timberwolves vem tendo um ataque muito abaixo do que poderia ter, como afirmou o analista da ESPN, apesar de tudo o que Anthony Edwards faz. Hoje, Minnesota é apenas o 21° que mais pontua em 2024/25.

Na derrota do Timberwolves para o Houston Rockets na noite de sexta-feira, por exemplo, Edwards anotou 37 pontos. Não o bastante para o time voltar a ter uma sequência de vitórias. Agora, é o sétimo no Oeste, com 31 triunfos em 57 jogos, mesma campanha do oitavo, o Dallas Mavericks.

“Quando você sacrifica Karl-Anthony Towns, um dos melhores, ou o melhor arremessador entre os pivôs da NBA, e você recebe Julius Randle, sabe o que significa? Que o seu garrafão está lotado e, assim, Anthony Edwards tem de arremessar muito mais de três”, avaliou Perkins.

Contra o Rockets, por exemplo, Edwards arremessou 14 vezes do perímetro e acertou quatro. No total, foram 14 acertos em 32 tentativas, ou 43.7% de aproveitamento geral. O resto do time converteu apenas sete em 24 de três (29.2%).

“É por isso que eu não confio que a direção vá conseguir fazer com que o time volte a brigar por algo”, concluiu.

Enquanto o Timberwolves não consegue ter uma grande sequência de vitórias, o time espera entrar na zona de playoffs. No entanto, segue atrás de equipes que estão em melhor fase, como Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets.

