Começou a temporada!

Finalmente começou a nova temporada da NBA! Mas antes de falar dela, precisamos falar de algumas outras coisas da semana do basquete.

No Brasil parece que o NBB finalmente começou também. Depois de uma primeira semana muito abaixo, os times parecem estar encontrando seu ritmo. Desta vez os times do sul largaram melhor e conquistaram importante vitórias, deixando o campeonato com uma cara mais competitiva na disputa pelas vagas dos playoffs.

Além disso, apesar de ser um campeonato longo, o NBB tem a qualificação para o Super 8 ao final do primeiro turno, então cada vitória conta. Os jogos entre os times mais esperados do campeonato também foram muito melhores. Minas veio forte para a temporada, de novo, enquanto o São Paulo surpreende por um time jogando melhor logo de cara.

O Corinthians também parece ter acertado o time e vai dar trabalho para o costumeiro trio de frente. Franca e Flamengo, claro, não estão muito atrás. Mas, ainda assim, tivemos algumas boas surpresas neste começo.

Na WNBA tivemos um campeão!!! E melhor campeão inédita! O New York Liberty confirmou o favoritismo de uma temporada irrepreensível e vence a melhor de cinco por 3 a 2! E jogos foram emocionantes, com o quinto jogo indo para a prorrogação. De qualquer maneira, toca o Queen para elas, que elas mereceram.

Na Euro, desinverteu o que estava invertido. Ou será que seria reinverteu? Não sei, mas as equipes que estavam na ponta perderam partidas e agora tem um novo líder. E não tem mais time bobo na liga, todo mundo ganhou pelo menos uma e todo mundo perdeu pelo menos uma.

Na NBA, o começo de temporada contou com atropelos. Contou também com grandes astros não rendendo mais o que devia. Teve jogador que não apareceu para jogar e disse que não vai mais jogar back-to-back. A liga não ficou feliz não e esta investigando o cara.

Além disso, Dejounte Murray fraturou a mão e outro do Pelicans também se machucou. A bruxa ta solta em New Orleans. E se esta ruim para eles, imagina para o Clippers que mandou embora um dos seus preparadores físicos e o cara jogou tudo no ventilador, falando em como foi contratado para trazer o Kawhi, como cuidaram mal do atleta o levando a agravar a contusão e mais. Não da para saber o que vai acontecer depois disso.

Falamos dos jogos, das surpresas, dos times voando, do Lakers com pai e filho em quadra, respondemos as questões da galera da live e ainda sobrou tempo para o Chinesão. Então não perca tempo e solta o play!

