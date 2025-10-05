Começou a EuroLeague e a WNBA chega às finais

Acompanhe a edição 435 do podcast Amassando o Aro

WNBA EuroLeague Fonte: Reprodução / X

Chegamos às finais da WNBA e não foi o que as previsões da semana passada dizem, imagine então se você pensar no que se falou no começo da temporada. Além disso, a EuroLeague começou com duas rodadas. O podcast de hoje tem a EuroLeague, WNBA e muito mais.

Mas antes, falamos do basquete nacional. O torneio de abertura da NBB está a toda com diversos times que vão disputar a temporada da NBB, mas que não tem campeonatos estaduais, jogando um campeonato de pré-temporada, apenas para dar um pouco de ritmo para os times. Para completar, chamaram alguns outros times, como o Brusque de Santa Catarina e o Unión, da Argentina. Enquanto isso, o maior campeonato estadual do país está chegando a sua final, com o Franca já classificado e esperando ou Mogi, ou Pinheiros, para descobrirmos o campeão do Paulista 2025. Falamos também do paulista feminino que está começando a ganhar forma.

Entramos então na primeira semana da EuroLeague. Primeira semana que vale por dois. Já começa nervoso o campeonato com bastante equilíbrio e com os três iniciantes já vencendo na sua primeira partida. O Dubai, o time mais no centro da Europa, venceu tranquilo o Partizan, o Hapoel surpreendeu a todos e venceu do Barcelona, enquanto o Valencia venceu apertado o Lyon. O Real Madrid, um dos poucos que já tinha duas partidas enquanto gravávamos, perdeu a primeira e venceu a segunda.

Para continuar, falamos da WNBA, claro. As finais entre Mercury e Aces começam na sexta agora. Mas, para chegar lá, o Mercury precisou surpreender todos e vencer o Lynx, que havia sido o primeiro colocado da temporada regular, fechando a série em 3 a 1, enquanto o Aces, que parecia que teria vida mais fácil já que enfrentava o Fever sem a Caitlin Clark, teve de suar sangue para passar num 3 a 2, com a última partida sendo decidida na prorrogação. E depois desse jogão, sobrou farpa para todo lado e ficou uma certeza: a próxima CBA vai ser tensa e a direção da WNBA tem tudo para mudar.

Para fechar falamos do final da novela de Jonathan Kuminga com o Golden State Warriors. Mas será que acabou mesmo? Ele assinou o contrato, mas tem cara de que foi só para ser trocado depois. De qualquer forma, o GSW aproveitou e confirmou alguns nomes que já eram quase certos para a temporada. Falamos disso, mais um pouco da outra novela, o Kawhi Leonard e o contrato com o Clippers, respondemos perguntas da galera e muito mais. Então não demore, aperte o play e venha com a gente falar muito sobre a WNBA e a EuroLeague.

Comentários
