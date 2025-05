Com time ideal da NBA, Cade Cunningham pode ter contrato máximo

Cade Cunningham foi eleito para o terceiro time ideal da NBA, em 2024/25. Desse modo, ele foi o primeiro jogador do Detroit Pistons a receber a seleção desde Blake Griffin, em 2019. Na temporada, o armador da equipe de Michigan teve médias de 26,1 pontos, 9,1 assistências e 6,1 rebotes. Assim, levou a franquia aos playoffs pela primeira vez após seis anos.

O feito de Cunningham deve lhe garantir um contrato máximo com o Pistons na NBA. De acordo com Bobby Marks, analista da ESPN, após compor o terceiro time ideal, o armador está apto a um acordo de US$ 269 milhões. Se não fosse a seleção, enquanto isso, ele poderia assinar um contrato de US$ 224 milhões. Desse modo, um aumento de US$ 45 milhões para o astro de Detroit.

É certo que o Pistons deve assinar a renovação com Cunningham na NBA. O armador, afinal, recolocou o time entre as forças do Leste após anos de reconstrução. O salto do armador, por exemplo, garantiu que a franquia fosse de 14 vitórias em 2024/24 para 44 nesta temporada. Assim, eles conseguiram ter a sexta melhor campanha da Conferência e retornaram aos playoffs.

Publicidade

O Pistons, além disso, levou o New York Knicks a uma série de seis jogos. Ou seja, mostrou que é capaz de disputar contra uma equipe de alto nível da NBA. Vale lembrar que a franquia novaiorquina está nas finais do Leste. As vitórias contra New York, aliás, foram as primeiras do time de Detroit nos playoffs desde 2008.

Leia mais!

O Pistons, portanto, se aproxima da recompensa após anos de reconstrução. O astro Cade Cunningham, inclusive, aposta que o time deve vir ainda melhor para o futuro na NBA. Segundo ele, a derrota para o Knicks é apenas o começo de muita coisa que o elenco vai construir nos próximos anos.

Publicidade

“A gente sentia que tinha boas chances nessa série, então, não conseguir a classificação dói. Mas esse sentimento seguirá conosco nos próximos meses. Isso vai nos motivar a treinar e conversar mais durante as férias. Por isso, vocês não tenham dúvidas: vamos voltar melhores na próxima temporada. Enfim, voltaremos ainda melhores”, garantiu Cade Cunningham.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA