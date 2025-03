Com show de Jamal Murray, Nuggets vence e quebra sequência do Rockets

Em noite incrível de Jamal Murray, o Denver Nuggets conseguiu uma vitória fundamental fora de casa, contra o Houston Rockets, por 116 a 111; Além do confronto direto no topo do Oeste, a franquia do Colorado triunfou sem a presença de Nikola Jokic. Vale lembrar, aliás, que o time texano era dono da maior sequência de vitórias da NBA atualmente. Além disso, a rodada desde domingo (23), contou com mais sete jogos.

O triunfo é ainda mais importante para Denver por conta da recente sequência de duas derrotas seguidas. Foi o quarto jogo sem Jokic, que tem uma lesão no tornozelo. O duelo de hoje marcou a segunda vitória nesse meio tempo. Com 45 triunfos em 72 partidas, a equipe segue na terceira posição do Oeste, mas pressiona Houston que só tem um jogo de vantagem na tabela. Sem folga, o Nuggets enfrenta o Chicago Bulls, nesta segunda-feira (24).

Houston, por outro lado, perde uma sequência de nove vitórias seguidas. O time não era derrotado em sua casa desde o primeiro dia de março. Em uma noite difícil, sobretudo no ataque, a equipe perdeu a chance de disparar na segunda posição da conferência na reta final da campanha regular. São 46 vitórias em 72 jogos. O Rockets volta a jogar na terça-feira (25), em duelo com o Atlanta Hawks.

Publicidade

Então, confira os principais pontos da vitória do Denver Nuggets de Jamal Murray, que interrompeu a grande sequência positiva do Houston Rockets.

Jamal Murray imparável

Em meio a fase vitoriosa de Denver, uma coisa é certa. Quando Jamal Murray tem noites como a desse domingo, é muito difícil vencer o Nuggets. O armador anotou 39 pontos. Tudo isso com uma eficiência incrível. E aliás, contra uma das melhores defesas da NBA. Acertando arremessos difíceis contra Fred VanVleet, Dillon Brooks ou qualquer outro que estivesse a sua frente, ele comandou o triunfo. Além disso, distribuiu sete assistências com apenas um erro de ataque.

Publicidade

Terceiro quarto e eficiência ofensiva

Tire o terceiro quarto do jogo de hoje, e Denver não venceu nenhum dos outros períodos do jogo. Mas a volta do intervalo foi incrível para a franquia do Colorado. Jamal Murray fez 17 pontos para o Nuggets, enquanto todo o Rockets anotou 22, Denver totalizou 39. Mesmo perdendo em pontos fáceis (pontos no aro mais lances-livres) e bolas de três, os visitantes se apoiaram no grande nível do canadense na meia-distância e em uma maior efetividade no ataque.

DeAndre Jordan, quem diria

Com Jokic fora e um forte de grupo de pivôs no rival, Denver não recorreu aos minutos de Aaron Gordon como pivô e utilizou DeAndre Jordan na função. O veterano jogou 38 minutos de muita intensidade, com um duplo-duplo, eficiência ofensiva e até quatro assistências. Seu tamanho foi tão importante ao longo do jogo, que Houston só conseguiu reagir quando dobrou a aposta e utilizou Alperen Sengun e Steven Adams juntos para contê-lo.

Publicidade

Leia mais!

Ineficiência em Houston

O Rockets pegou seis rebotes ofensivos a mais que o Nuggets de Jamal Murray. Além disso, também cometeu apenas seis erros de ataque no jogo. Tudo isso levou a um time que teve mais arremessos, e sobretudo, mais lances-livres. O maior volume ofensivo, no entanto, esbarrou na falta de eficiência. O time da casa teve apenas 32.4% do perímetro contra 47.6% do rival. Além disso, não converteu 12 lances-livres em um duelo que perdeu por apenas cinco pontos.

Green e Sengun tentam resgate

Não foi a melhor das noites da jovem dupla texana. Jalen Green marcou 30 pontos, mas esbarrou na falta de aproveitamento ao longo da noite. Aliás, muitos méritos nisso para Denver, que neutralizou o jovem pontuador. Alperen Sengun fez um triplo-duplo, mas marcou apenas 17 pontos em 15 arremessos. Ambos somaram 18 pontos no último período, no entanto, a reação que transformou uma desvantagem de 19 pontos em três, não se concretizou.

Publicidade

Adams e Brooks também se destacam em reação

Steven Adams e Dillon Brooks foram nomes importantes da reação texana no último quarto. O pivô entrou e jogou a maior parte dos minutos ao lado de Alperen Sengun, aumentando o tamanho e o bom trabalho defensivo de Houston. Por outro lado, o polêmico ala converteu três bolas de fora e foi vital para dar uma chance ao seu time. Porém, Fred VanVleet foi um que não conseguiu virar a chave em meio ao bom momento, acertando dois de 12 arremessos.

(45-27) Denver Nuggets 116 x 111 Houston Rockets (46-26)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 39 4 7 0 0 Michael Porter Jr. 17 9 2 0 0 DeAndre Jordan 11 15 4 1 0 Russell Westbrook 14 2 1 1 2 Aaron Gordon 13 4 8 1 0

Três pontos: 10-21; Murray: 4-6

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 30 2 5 0 0 Dillon Brooks 21 3 1 0 0 Alperen Sengun 17 14 10 2 1 Steven Adams 14 12 2 0 3 Amen Thompson 11 6 1 1 3

Três pontos: 11-34; Brooks: 5-8

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Jamal Murray sobre o Rockets de Jalen Green, a rodada da NBA desse domingo ainda contou com outros sete jogos. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite.

(19-53) New Orleans Pelicans 130 x 136 Detroit Pistons (40-32)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 40 5 7 1 0 Jordan Hawkins 25 3 2 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 13 6 8 0 0 Bruce Brown 12 1 2 0 0 Kelly Olynyk 10 5 8 0 2

Três pontos: 20-40; Hawkins: 6-11

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Ron Holland II 26 5 6 1 0 Jalen Duren 22 12 2 0 0 Marcus Sasser 20 1 2 1 0 Dennis Schroder 16 1 5 2 0 Tobias Harris 14 3 4 1 0

Três pontos: 13-27; Beasley: 4-6

Publicidade

(57-14) Cleveland Cavaliers 120 x 91 Utah Jazz (16-56)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 18 6 4 1 1 Donovan Mitchell 16 3 4 2 0 De’Andre Hunter 15 6 0 0 0 Darius Garland 12 7 4 2 1 Ty Jerome 12 3 3 1 0

Três pontos: 11-48; Jerome: 3-4

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 18 13 1 0 0 Walker Kessler 7 13 2 0 3 Johnny Juzang 12 4 2 0 0 Jordan Clarkson 10 3 2 0 1 Brice Sensabaugh 10 3 0 0 0

Três pontos: 16-50; Juzang: 4-6

Publicidade

(23-48) Philadelphia 76ers 119 x 132 Atlanta Hawks (35-36)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 26 5 6 1 0 Justin Edwards 22 3 3 0 2 Jeff Dowtin 17 4 3 3 2 Ricky Council IV 14 3 1 1 0 Guerschon Yabusele 11 7 3 0 0

Três pontos: 11-34; Edwards: 3-6

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 1 12 1 0 Zaccharie Risacher 22 2 2 0 1 Georges Niang 20 3 2 1 0 Onyeka Okongwu 14 9 2 2 1 Dominick Barlow 13 10 2 0 1

Três pontos: 17-37; Niang: 5-8

Publicidade

(18-53) Charlotte Hornets 105 x 122 Miami Heat (30-41)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Smith Jr. 19 3 3 1 0 LaMelo Ball 18 3 11 2 0 Miles Bridges 17 13 4 0 0 Mark Williams 14 5 1 0 3 Seth Curry 10 0 0 0 0

Três pontos: 11-33; Smith: 5-9

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 42 3 5 2 1 Tyler Herro 29 6 3 3 0 Kel’el Ware 12 8 5 0 1 Davion Mitchell 12 3 7 2 0 Bam Adebayo 11 4 2 2 0

Três pontos: 12-29; Wiggins: 6-8

Publicidade

(31-39) San Antonio Spurs 123 x 89 Toronto Raptors (24-47)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 25 6 3 2 1 Julian Champagnie 20 5 2 3 1 Stephon Castle 15 5 1 1 1 Sandro Mamukelashvilli 13 7 1 0 1 Harrison Barnes 10 3 0 0 0

Três pontos: 14-43; Champagnie: 4-6

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 22 6 6 2 1 RJ Barrett 18 7 2 0 0 Jamal Shead 17 2 6 1 0 Jonathan Mogbo 6 10 4 1 1 Ja’Kobe Walter 10 3 4 0 0

Três pontos: 10-39; Barnes: 3-6

Publicidade

(52-19) Boston Celtics 129 x 116 Portland Trail Blazers (32-40)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 30 9 9 1 2 Sam Hauser 24 3 0 0 1 Derrick White 17 3 8 2 1 Payton Pritchard 16 4 5 0 0 Al Horford 14 6 1 1 1

Três pontos: 23-50; Hauser: 8-10

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 23 6 4 1 0 Toumani Camara 19 7 3 2 2 Deni Avdija 17 11 4 1 0 Anfernee Simons 15 3 5 0 0 Matisse Thybulle 12 3 0 2 1

Três pontos: 19-47; Camara: 4-7

Publicidade

(59-12) Oklahoma City Thunder 103 x 101 Los Angeles Clippers (40-31)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 26 3 8 2 1 Aaron Wiggins 19 3 1 0 0 Isaiah Hartenstein 14 10 6 2 3 Alex Caruso 14 6 5 2 0 Jaylin Williams 12 7 2 0 1

Três pontos: 12-35; Williams: 3-3

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 25 10 3 1 1 James Harden 17 5 8 0 1 Ivica Zubac 15 11 3 0 2 Derrick Jones Jr. 9 4 1 0 3 Norman Powell 9 4 1 1 0

Três pontos: 8-26; Leonard: 2-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA