Com Jalen Brunson, Knicks vence Timberwolves na prorrogação

Com direito a prorrogação em jogo disputado, o New York Knicks de Jalen Brunson bateu o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. Em mais um dia de pré-temporada da NBA em 2025. as duas equipes titulares jogaram até o meio do terceiro período. A partir daí, os reservas entraram e o duelo só foi decidido no tempo extra, com vitória dos donos da casa no Madison Square Garden.
New York segue invicto na preparação com três vitórias em três jogos. Seu próximo compromisso será contra o Washington Wizards, apenas na próxima segunda-feira (13). Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves venceu apenas um de três duelos. Assim como o rival dessa quinta, o time terá um longo descanso. Afinal, só voltam a atuar na outra quinta-feira, contra o Chicago Bulls.
Escalações
O Knicks esteve quase completo para o duelo. Mas entre os principais jogadores, apenas Josh Hart ficou fora. O ala, aliás, se lesionou na viagem da franquia para Abu Dhabi há alguns dias e desde então, não conseguiu se recuperar 100%. A equipe foi composta por Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson. Cada vez mais, parece que esse será o quinteto titular do time na estreia de 2025/26.
Assim como o rival, Minnesota tinha o desfalque de um titular. O veterano Mike Conley não jogou, pois foi poupado. Além disso, Jaylen Clark e Joe Ingles também foram desfalques. O quinteto titular, assim, foi composto por Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.
Destaques
New York segue tentando transformar seu ataque em mais coletivo, com mais passes, química da dupla Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns e movimentações fora da bola. Foi uma marca de uma partida em que isso aconteceu, enquanto o Knicks arremessou 57 bolas de três. O problema, no entanto, é que eles não foram eficientes com apenas 26% de conversão. Mas os arremessos eram bem criados ao menos.
Entre os titulares, maior destaque para Mikal Bridges, que anotou 15 pontos. Mas ele também esteve bem ativo na defesa, e teve eficiências nos seus arremessos. O mesmo não pode se dizer de Brunson e Towns, que somaram seis acertos em 25 tentativas. Ambos estão se adequando a seus novos papéis. Ainda assim, vale ressaltar que os processos foram melhores que os resultados em si, o que pode ser um bom sinal.
Na segunda unidade, a energia de Ariel Hukporti chamou a atenção. O jovem fechou o aro em vários momentos, enquanto teve grande impacto, mesmo que tenha marcado apenas dois pontos e cinco rebotes. Jordan Clarkson deu algum ritmo e o jovem Pacome Dadiet também teve alguns bons momentos. Por outro lado, Miles McBride foi o cestinha do banco com dez pontos.
Do lado do Timberwolves, um Anthony Edwards procurando muitos arremessos de costas para a cesta e pouco eficiente, assim como Jalen Brunson no Knicks. Ainda assim, ele anotou 17 pontos na partida, e em seus 27 minutos, Minnesota liderou o placar por dois pontos.
Julius Randle começou quente no reencontro com o ex-time, mas foi ficando mais falho ao longo do jogo. Donte DiVincenzo tentou organizar a equipe, mas se destacou mesmo na parte defensiva ao lado de Jaden McDaniels.
Minnesota, por fim, segue testando seus jovens. Rob Dillingham variou. O jovem teve muitas chances com a bola nas mãos e em alguns momentos brilhou com seu dinamismo e em outros errou com uma tomada de decisão questionável. Ainda há um longo caminho para ele. Terrence Shannon Jr, por outro lado, foi quase perfeito no ataque com três bolas triplas. Johnny Juzang, brigando por vaga no elenco, segue indo bem.
Porém, nada impediu a virada do New York Knicks de Jalen Brunson que chegou a estar 12 pontos atrás do Timberwolves no terceiro período, mas conseguiu reverter para vencer o duelo.
(1-2) Minnesota Timberwolves 95 x 100 New York Knicks (3-0)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|17
|3
|0
|1
|1
|Julius Randle
|16
|5
|1
|0
|0
|Terrence Shannon Jr.
|11
|8
|1
|0
|0
|Rob Dillingham
|10
|2
|5
|0
|0
|Naz Reid
|9
|5
|1
|1
|1
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Shannon: 3/3
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Mikal Bridges
|15
|4
|1
|3
|0
|Karl-Anthony Towns
|10
|11
|2
|2
|1
|Jalen Brunson
|11
|4
|3
|0
|0
|Jordan Clarkson
|10
|3
|3
|0
|0
|Miles McBride
|10
|2
|2
|2
|1
Três pontos: 16/57 (26.3%) / Bridges: 3/7
Outros jogos
Além da vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, outros quatro jogos movimentaram a noite de quinta.
Na estreia de Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams nos amistosos, o atual campeão Oklahoma City Thunder sofreu, mas venceu o Charlotte Hornets. Uma grande reação dos reservas do time visitante colocou fogo no duelo nos instantes finais, mas não o suficiente para evitar uma derrota.
O Chicago Bulls venceu o Cleveland Cavaliers outra vez. Após ficar bem atrás no primeiro quarto, Chicago, enquanto isso, conseguiu produzir muito com seu ataque e venceu o rival de divisão pela segunda vez seguida. Destaque para Josh Giddey e Jevon Carter.
O Milwaukee Bucks virou para cima do Detroit Pistons, após sofrer com o primeiro tempo incrível de Cade Cunningham que anotou 26 pontos antes do intervalo. Enquanto Giannis Antetokounmpo segue fora, Milwaukee conseguiu reverter no segundo tempo, em grande jogo de AJ Green.
Por fim, o Los Angeles Clippers venceu o Guangzhou Loong-Lions da China. Kawhi Leonard foi excelente no primeiro tempo e Chris Paul brilhou na segunda etapa. Aliás, do lado do rival internacional, Victor Oladipo marcou 24 pontos e foi o destaque.
(0-2) Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder (2-1)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Mann
|18
|4
|2
|0
|0
|LaMelo Ball
|15
|5
|4
|1
|0
|Collin Sexton
|15
|1
|2
|1
|0
|Moussa Diabate
|14
|7
|2
|2
|0
|Brandon Miller
|14
|1
|3
|1
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Mann: 4/6
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Isaiah Joe
|19
|2
|0
|0
|1
|Shai Gilgeous-Alexander
|16
|1
|5
|1
|1
|Aaron Wiggins
|13
|6
|4
|1
|3
|Alex Caruso
|11
|1
|1
|1
|1
|Cason Wallace
|6
|10
|8
|3
|0
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Joe: 5/8
(1-1) Detroit Pistons 111 x 117 Milwaukee Bucks (2-0)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|26
|6
|6
|2
|0
|Ausar Thompson
|11
|5
|1
|1
|1
|Paul Reed
|9
|6
|2
|1
|1
|Daniss Jenkins
|9
|2
|1
|1
|0
|Bobi Klintman
|8
|6
|2
|0
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Klintman: 2/4
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|AJ Green
|22
|3
|3
|0
|0
|Bobby Portis
|11
|2
|1
|0
|2
|Kevin Porter Jr.
|10
|2
|2
|0
|0
|Cole Anthony
|9
|7
|5
|1
|0
|Gary Trent Jr.
|9
|1
|3
|0
|0
Três pontos: 18/36 (50%) / Green: 5/5
(0-2) Cleveland Cavaliers 112 x 119 Chicago Bulls (2-0)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|22
|6
|4
|3
|1
|Evan Mobley
|21
|5
|4
|2
|2
|De’Andre Hunter
|20
|2
|2
|1
|2
|Jarrett Allen
|4
|9
|1
|1
|4
|Luke Travers
|8
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Hunter: 4/5
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|16
|4
|1
|0
|0
|Josh Giddey
|14
|7
|6
|0
|0
|Jevon Carter
|14
|2
|0
|1
|0
|Zach Collins
|13
|8
|2
|1
|0
|Matas Buzelis
|11
|2
|0
|1
|1
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Carter: 4/5
(0-2) Guangzhou Loong-Lions 95 x 142 Los Angeles Clippers (1-0)
Guangzhou
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Oladipo
|24
|0
|5
|2
|1
|Chen Guohao
|13
|5
|0
|0
|0
|Liu Yancheng
|12
|1
|0
|0
|0
|Tim Frazier
|11
|5
|5
|1
|0
|Justin Holiday
|10
|6
|0
|2
|0
Três pontos: 15/37 (40.5%) / Yancheng: 4/5
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|18
|0
|2
|0
|0
|Chris Paul
|15
|6
|4
|1
|2
|Ivica Zubac
|15
|5
|2
|1
|0
|John Collins
|15
|4
|0
|1
|0
|Jordan Miller
|11
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 21/43 (48.8%) / Leonard: 5/8
