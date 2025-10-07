Karl-Anthony Towns aponta maior ameaça ao Knicks no Leste

Karl-Anthony Towns sabe que, a princípio, o New York Knicks emerge como favorito ao título do Leste na próxima temporada. A equipe foi finalista da conferência no primeiro semestre e, agora, se aproveita de lesões em adversários diretos para se distanciar da concorrência. Mas isso não quer dizer que o troféu está garantido. O astro enxerga um rival, em particular, com força para desafiá-los.

“Eu já vi o que Detroit Pistons pode fazer e, por isso, te garanto que são muito bons. Foi um dos times mais duros que enfrentarmos na última temporada e vão estar ainda melhores agora. Jaden Ivey está de volta de lesão, enquanto ajustaram o elenco com alguns reforços de qualidade. Nós temos que estar prontos, pois é uma ameaça”, apontou o pivô, em entrevista ao podcast “Network”.

Towns fala sobre o Pistons com muita experiência. O Knicks, afinal, eliminou o Pistons na primeira rodada dos playoffs depois de uma competitiva série de seis jogos. Mas, se somarmos todas as partidas entre eles da última temporada, foram cinco vitórias para cada lado. O pivô ressalta, no entanto, que respeitar não é temer. E o time de Nova Iorque é vista como favorita por um bom motivo.

“A nossa equipe trabalha com altas expectativas. Devemos estar de olhos abertos, mas, ao mesmo tempo, os rivais precisam estar atentos a nós. Essa é a primeira vez que nós faremos uma pré-temporada inteira juntos. É verdade que há um novo técnico e, com isso, um novo sistema. Mas estamos mais acostumados uns com os outros e, acima de tudo, mais fortes como grupo”, ponderou o veterano.

Barbada

Apesar da escolha de Karl-Anthony Towns, o Knicks tem outras ameaças até mais claras no Leste. O Cleveland Cavaliers, por exemplo, manteve a base do elenco que venceu 64 jogos na última temporada regular e liderou a conferência. Está claro que há baixas importantes entre times fortes desse lado da liga. Mas, ainda assim, os oponentes não vão se derrotar sozinhos.

“Eu quero mandar os meus votos de melhor para Jayson Tatum e Tyrese Haliburton. Afinal, a NBA não é a mesma sem os melhores jogadores. E você sempre quer competir contra os melhores. Mas outros times vão aparecer. A narrativa sobre o Leste não passa disso mesmo, pois, na prática, estamos jogando contra os melhores do mundo todos os dias. Não tem vida fácil”, argumentou o arremessador.

E, além disso, Towns indica um ponto crucial que muita gente ignora. Para ser campeão de conferência, é preciso chegar aos playoffs em condições físicas de competir em alto nível. Lesões podem acontecer com todos, a qualquer instante, “Uma temporada de 82 jogos é uma luta por si só. É uma batalha mental, além da questão física, porque você está sacrificando parte de sua vida por isso”, concluiu.

Nova casa

Karl-Anthony Towns pode não ser unanimidade entre os torcedores, mas a identificação com a cidade foi imediata. Ele já chegou com boas atuações, pois se adaptou de forma instantânea. Mas, agora, a situação mudou junto com o aumento das expectativas ao redor da NBA. O pivô admite que jogar com esse nível de cobrança é algo que pode redefinir a sua relação com a franquia.

“Eu já me sinto em casa em Nova Iorque, certamente. Estou bem mais confortável para iniciar essa temporada do que a anterior. Mas, nessa cidade, tudo são os resultados. As pessoas fazem prognósticos e análises por aí, mas o fato é que todos começam do zero e são muito bons. Temos zero vitórias e zero derrotas, bem como qualquer outro time. Isso é o mais louco”, finalizou o cinco vezes all-star.

